Росія має наміри випробувати колективну оборону НАТО, - головнокомандувач ЗС Швеції

Росія може найближчим часом спробувати випробувати дію статті 5 НАТО про колективну оборону.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Клаессон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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За словами Клаессона, він "упевнений і переконаний", що Росія здатна протестувати механізм колективної безпеки "в будь-який момент — у країнах Балтії або в іншій частині Європи". Він наголосив, що Москва готова йти на значні стратегічні ризики заради досягнення своїх цілей, нагадавши про дії РФ у Чечні, Грузії та Криму.

Головнокомандувач також ЗШ Швеції підкреслив, що Москва навряд чи припинить провокації проти Альянсу, навіть якщо дипломатичні ініціативи США приведуть до завершення війни в Україні.

"Захід перебуває в системному конфлікті з Росією, який триватиме покоління. Він не зникне з можливим припиненням вогню чи мирною угодою в Україні", — заявив Клаессон.

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