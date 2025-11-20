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Росія має наміри випробувати колективну оборону НАТО, - головнокомандувач ЗС Швеції

головнокомандувач ЗС Швеції Клаессон

Росія може найближчим часом спробувати випробувати дію статті 5 НАТО про колективну оборону.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Клаессон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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За словами Клаессона, він "упевнений і переконаний", що Росія здатна протестувати механізм колективної безпеки "в будь-який момент — у країнах Балтії або в іншій частині Європи". Він наголосив, що Москва готова йти на значні стратегічні ризики заради досягнення своїх цілей, нагадавши про дії РФ у Чечні, Грузії та Криму.

Головнокомандувач також ЗШ Швеції підкреслив, що Москва навряд чи припинить провокації проти Альянсу, навіть якщо дипломатичні ініціативи США приведуть до завершення війни в Україні.

"Захід перебуває в системному конфлікті з Росією, який триватиме покоління. Він не зникне з можливим припиненням вогню чи мирною угодою в Україні", — заявив Клаессон.

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війна (1639) НАТО (7220) росія (70276) Швеція (1115)
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МУДРИЙ ХЛОП НА ВІДМІНУ ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО ЇБАНЬКА " ТРАМБОНА- КРАСНОВА"
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20.11.2025 20:01 Відповісти
Агентура Москви з Білого дому вимагає ,,мирної угоди,, від України щоб дійсно зробити мир? Ні. Це якраз допоможе ***** вже реально за три дні окупувати Україну, яка по угоді буде без армії та зброї, та вийти вже на всі кордони НАТО. І почнеться напад на Європу. Українськими тотально мобілізованими чоловіками у тому числі. Поки їх дружини діти будуть у заручниках в *********** посіпак. Єдиний вихід з цієї ситуації це знищення Трампа та його клану у США і прихід до влади там притомних людей. Щоб хтось зняв полуду з очей американців. Тоді Америка включиться в процес протиборства з світовою заразою кацапізму. Не декларативно як зараз, а реально.
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20.11.2025 20:08 Відповісти
Якщо натА і далі буде так задіювати цю статтю як збиває шахеди то думаю, що ***** цього тільки і жде.
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20.11.2025 20:17 Відповісти
кацапія вже випробувала НАТО.

Висновок: збіговисько переляканих, що вдають з себе ідіотів і готові ховатися за спиною будь якої жертви, головне, щоб їх безпосередньо не чіпали.
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20.11.2025 20:17 Відповісти
Ультра-праві виграють вибори у Франції і Німеччині, НАТО дефакто розвалиться. Це десь до 2030.

Прибалтику продадуть всякі Орбани,Фіцо, АДГ, ЛеПени взамін на бабки на криптокошельки.

А гарантії безпеки для Украхни умножаться на ноль, бо ультра-правим на Україну начхати, їм би гроші з росії на вибори получити.
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20.11.2025 20:26 Відповісти
А сейчас она по вашему что делает-прикалывается?
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20.11.2025 20:28 Відповісти
І хто росії може завадити ? Змогли б українці, але нам ніхто не допоміг
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20.11.2025 20:41 Відповісти
що значить "має наміри"?
дрони, ракети і літаки вже регулярно "випадково" залітають в простір нати!
але наті пох...
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21.11.2025 03:06 Відповісти
 
 