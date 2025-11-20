Росія має наміри випробувати колективну оборону НАТО, - головнокомандувач ЗС Швеції
Росія може найближчим часом спробувати випробувати дію статті 5 НАТО про колективну оборону.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Клаессон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Клаессона, він "упевнений і переконаний", що Росія здатна протестувати механізм колективної безпеки "в будь-який момент — у країнах Балтії або в іншій частині Європи". Він наголосив, що Москва готова йти на значні стратегічні ризики заради досягнення своїх цілей, нагадавши про дії РФ у Чечні, Грузії та Криму.
Головнокомандувач також ЗШ Швеції підкреслив, що Москва навряд чи припинить провокації проти Альянсу, навіть якщо дипломатичні ініціативи США приведуть до завершення війни в Україні.
"Захід перебуває в системному конфлікті з Росією, який триватиме покоління. Він не зникне з можливим припиненням вогню чи мирною угодою в Україні", — заявив Клаессон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Висновок: збіговисько переляканих, що вдають з себе ідіотів і готові ховатися за спиною будь якої жертви, головне, щоб їх безпосередньо не чіпали.
Прибалтику продадуть всякі Орбани,Фіцо, АДГ, ЛеПени взамін на бабки на криптокошельки.
А гарантії безпеки для Украхни умножаться на ноль, бо ультра-правим на Україну начхати, їм би гроші з росії на вибори получити.
дрони, ракети і літаки вже регулярно "випадково" залітають в простір нати!
але наті пох...