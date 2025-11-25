РУС
Швеция закупает ПВО
Швеция хочет приобрести крылатые ракеты, способные бить вглубь территории России, - Reuters

Министр обороны Швеции Пол Йонсон

Швеция хочет закупить крылатые ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине других стран. Министр обороны страны заявил, что такое оружие необходимо для противодействия российским системам дальнего действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Reuters.

Вооружение Швеции

В отчете, представленном правительству на этой неделе, Вооруженные силы Швеции заявили, что хотят получить системы вооружения с дальностью до 2000 км, чтобы иметь возможность наносить удары по военным объектам и критической инфраструктуре глубоко за вероятной линией фронта.

"Опыт войны в Украине показывает, что Россия активно развивает свое оружие дальнего действия, как крылатые ракеты, так и баллистические ракеты и беспилотники дальнего действия. Мы должны создать более мощное средство сдерживания против этой угрозы", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия намерена испытать коллективную оборону НАТО, - главнокомандующий ВС Швеции

Швеция заказала дальнобойные ракеты Taurus

  • Расстояние между Москвой и Стокгольмом составляет около 1000 км, напоминает агентство.

Военно-воздушные силы Швеции заказали шведско-немецкие крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км для своих истребителей Gripen, но Йонсон отметил, что также могут быть рассмотрены другие системы.

В отчете также говорится, что в ближайшие пять лет ожидается увеличение военного потенциала России, и что Швеция должна усилить свои возможности в области противовоздушной обороны и разведки, включая беспилотные самолеты и разведывательные спутники.

Читайте также: Швеция закупает немецкую систему ПВО IRIS-T SLM, которая хорошо зарекомендовала себя в Украине

Топ комментарии
+3
Трамп не вічний. 😊
показать весь комментарий
25.11.2025 16:33 Ответить
+3
В сраку трампа!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:34 Ответить
+2
Москва буде знищена.🚀🚀🚀
показать весь комментарий
25.11.2025 16:27 Ответить
Москва буде знищена.🚀🚀🚀
показать весь комментарий
25.11.2025 16:27 Ответить
Ні. Трамп її врятує.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:32 Ответить
Трамп не вічний. 😊
показать весь комментарий
25.11.2025 16:33 Ответить
В сраку трампа!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:34 Ответить
Хай там що, але поки що він робить усе, щоб урятувати кацапів. І принизити Україну.

Після підписання нами фактичної капітуляції залишиться документ, який доведеться виконувати.

Чума на блаЗЄнську наволоч!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:52 Ответить
Ти кацап у кожній темі сереш, чи через одну?? тобі ******** вже казали - пиши на мові свинособак, для повного розуміння.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:09 Ответить
Та йди ти do dupy, блаЗЄнський дуполизе! Хутко!
показать весь комментарий
25.11.2025 17:13 Ответить
Схрещуємо пальці!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:33 Ответить
так нима чім знищювати. язиком хіба що
показать весь комментарий
25.11.2025 16:37 Ответить
Крокус-холлами і норд-остами ☝️
показать весь комментарий
25.11.2025 16:41 Ответить
людей в норд ості та крокусі повбивали ФСБ РФ
показать весь комментарий
25.11.2025 16:45 Ответить
Ага, купувати у американців дорого і щоб у відповідальний момент вони заборонили продаж. SAAB робить літаки, невже вони не зроблять якісь ракети ?
показать весь комментарий
25.11.2025 16:29 Ответить
Я думаю, що шведи могли б і самі такі ракети розробити і виготовити. А потім ще і продавати їх.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:29 Ответить
І знов тема таурусів...
показать весь комментарий
25.11.2025 16:32 Ответить
Поавильні наміри. І до Туреччини дістануть, коли та почне вимагати від шведів надати арабській мові статус державної, а фолькскетінгу імплементувати до шведського законодавства закони шаріату.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:38 Ответить
Вибачаюсь, трохи сплутав. Від ріксдагу. Але там і фолькетінг недалечко...
показать весь комментарий
25.11.2025 16:42 Ответить
Європа навіть в очі Ердогану боїться подивитися, хоча осман їх весь час боляче штовхає в зад, намагаючись привернути увагу.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:36 Ответить
У європейців звичка багато обіцяти і нічого не робити. З 2014-го тільки базікають.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:53 Ответить
Головне не закуповуйте в сша зброю. Бо американська зброя в самий непідходящий момент може перестати стріляти із-за капризів американських імпотентів.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:40 Ответить
Обращаюсь к бутусову и всей его шайке модераторов!

Вы- враги Украины и украинцев, вы не пускаете на свой сайт никого, кто хотел бы писать и говорить правду о происходящем, невозможно зарегистрироваться на цензор и нельзя зайти ни с какого другого ресурса!

Вы годами тут держите кучу проплаченных дебилов и уродов, которые подгавкивают вам и поливают власть и страну грязью.

Мне уже десяток раз блокировали всё новый и новый аккаунт, достаточно только написать один два толковых комментария, которые объясняют людям происходящее в стране, как тут же, без всяких объяснений причин, меня блокируют, не банят, а просто тупо блокируют навсегда!

Когда то, с помощью своих шавок, типа бигуса, бутусов помог свалить Порошенко, сегодня, он идёт таким же путём, только теперь пытается свалить Зеленского.

Когда решается судьба страны и народа, он решил вывалить скандал о коррупции, как будто мы не знаем, кто нами управляет, он один такой умный, да?

Это же ты всё время помогаешь ворам приходить к власти, а потом, когда тебе платят другие воры, ты начинаешь борьбу с коррупцией.

Украинцы, не поддавайтесь на бутусовские провокации, не пишите тут комментарии и не верьте тому, что пишут эти проходимцы, они наши ярые враги!

Да, я украинец, русскоговорящий, так вышло, но я патриот своей страны и Украину не предавал и не предаю!

Кто успеет прочитать до удаления передайте по всем ресурсам-бутусов враг!
показать весь комментарий
25.11.2025 17:50 Ответить
 
 