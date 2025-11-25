Швеция хочет приобрести крылатые ракеты, способные бить вглубь территории России, - Reuters
Швеция хочет закупить крылатые ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине других стран. Министр обороны страны заявил, что такое оружие необходимо для противодействия российским системам дальнего действия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Reuters.
Вооружение Швеции
В отчете, представленном правительству на этой неделе, Вооруженные силы Швеции заявили, что хотят получить системы вооружения с дальностью до 2000 км, чтобы иметь возможность наносить удары по военным объектам и критической инфраструктуре глубоко за вероятной линией фронта.
"Опыт войны в Украине показывает, что Россия активно развивает свое оружие дальнего действия, как крылатые ракеты, так и баллистические ракеты и беспилотники дальнего действия. Мы должны создать более мощное средство сдерживания против этой угрозы", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Швеция заказала дальнобойные ракеты Taurus
- Расстояние между Москвой и Стокгольмом составляет около 1000 км, напоминает агентство.
Военно-воздушные силы Швеции заказали шведско-немецкие крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км для своих истребителей Gripen, но Йонсон отметил, что также могут быть рассмотрены другие системы.
В отчете также говорится, что в ближайшие пять лет ожидается увеличение военного потенциала России, и что Швеция должна усилить свои возможности в области противовоздушной обороны и разведки, включая беспилотные самолеты и разведывательные спутники.
