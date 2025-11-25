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Новини Швеція закуповує ППО
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Швеція хоче придбати крилаті ракети, здатні бити вглиб території Росії, - Reuters

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон

Швеція хоче закупити крилаті ракети великої дальності, здатні вражати цілі в глибині інших країн. Міністр оборони країни заявив, що така зброя необхідна для протидії російським системам дальньої дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Озброєння Швеції

У звіті, поданому уряду цього тижня, Збройні сили Швеції заявили, що хочуть отримати системи озброєння з дальністю до 2000 км, щоб мати можливість завдавати удари по військових об'єктах і критичній інфраструктурі глибоко за імовірною лінією фронту.

"Досвід війни в Україні показує, що Росія активно розвиває свою зброю дальньої дії, як крилатих ракет, так і балістичних ракет та безпілотників дальньої дії. Ми маємо створити більш потужний засіб стримування проти цієї загрози", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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Швеція замовила далекобійні ракети Taurus

  • Відстань між Москвою і Стокгольмом становить близько 1000 км, нагадує агентство.

Військово-повітряні сили Швеції замовили шведсько-німецькі крилаті ракети Taurus з дальністю польоту близько 500 км для своїх винищувачів Gripen, але Йонсон зазначив, що також можуть бути розглянуті інші системи.

У звіті також йдеться про те, що в найближчі п'ять років очікується збільшення військового потенціалу Росії, і що Швеція має посилити свої можливості в галузі протиповітряної оборони та розвідки, включно з безпілотними літаками та розвідувальними супутниками.

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Автор: 

ракети (4446) росія (70347) Швеція (1119)
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Топ коментарі
+5
В сраку трампа!
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25.11.2025 16:34 Відповісти
+4
Москва буде знищена.🚀🚀🚀
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25.11.2025 16:27 Відповісти
+3
Я думаю, що шведи могли б і самі такі ракети розробити і виготовити. А потім ще і продавати їх.
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25.11.2025 16:29 Відповісти
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Москва буде знищена.🚀🚀🚀
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25.11.2025 16:27 Відповісти
Ні. Трамп її врятує.
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25.11.2025 16:32 Відповісти
Трамп не вічний. 😊
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25.11.2025 16:33 Відповісти
В сраку трампа!
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25.11.2025 16:34 Відповісти
Хай там що, але поки що він робить усе, щоб урятувати кацапів. І принизити Україну.

Після підписання нами фактичної капітуляції залишиться документ, який доведеться виконувати.

Чума на блаЗЄнську наволоч!
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25.11.2025 16:52 Відповісти
Та йди ти do dupy, блаЗЄнський дуполизе! Хутко!
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25.11.2025 17:13 Відповісти
Схрещуємо пальці!
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25.11.2025 16:33 Відповісти
так нима чім знищювати. язиком хіба що
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25.11.2025 16:37 Відповісти
Крокус-холлами і норд-остами ☝️
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25.11.2025 16:41 Відповісти
людей в норд ості та крокусі повбивали ФСБ РФ
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25.11.2025 16:45 Відповісти
Ага, купувати у американців дорого і щоб у відповідальний момент вони заборонили продаж. SAAB робить літаки, невже вони не зроблять якісь ракети ?
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25.11.2025 16:29 Відповісти
Я думаю, що шведи могли б і самі такі ракети розробити і виготовити. А потім ще і продавати їх.
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25.11.2025 16:29 Відповісти
І знов тема таурусів...
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25.11.2025 16:32 Відповісти
Поавильні наміри. І до Туреччини дістануть, коли та почне вимагати від шведів надати арабській мові статус державної, а фолькскетінгу імплементувати до шведського законодавства закони шаріату.
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25.11.2025 16:38 Відповісти
Вибачаюсь, трохи сплутав. Від ріксдагу. Але там і фолькетінг недалечко...
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25.11.2025 16:42 Відповісти
Європа навіть в очі Ердогану боїться подивитися, хоча осман їх весь час боляче штовхає в зад, намагаючись привернути увагу.
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25.11.2025 17:36 Відповісти
У європейців звичка багато обіцяти і нічого не робити. З 2014-го тільки базікають.
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25.11.2025 16:53 Відповісти
Головне не закуповуйте в сша зброю. Бо американська зброя в самий непідходящий момент може перестати стріляти із-за капризів американських імпотентів.
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25.11.2025 17:40 Відповісти
Якісь ''не правильні'' ті Шведи - готуються захищати свою країну.
Треба ''приклад брати'' із Зеленського - чим більше асфальту - мільярд дерев - годувати рибок в окупації - ну і обов'язково ''двушку на москву''.
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25.11.2025 20:01 Відповісти
В нас війна, але нам не дають, зате собі усе можна на потім.
Цинізм усюди
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26.11.2025 17:23 Відповісти
Почти 4 года спали. Проснулись. Не поздновато?
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27.11.2025 13:55 Відповісти
 
 