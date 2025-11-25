Швеція хоче придбати крилаті ракети, здатні бити вглиб території Росії, - Reuters

Швеція хоче закупити крилаті ракети великої дальності, здатні вражати цілі в глибині інших країн. Міністр оборони країни заявив, що така зброя необхідна для протидії російським системам дальньої дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Озброєння Швеції

У звіті, поданому уряду цього тижня, Збройні сили Швеції заявили, що хочуть отримати системи озброєння з дальністю до 2000 км, щоб мати можливість завдавати удари по військових об'єктах і критичній інфраструктурі глибоко за імовірною лінією фронту.

"Досвід війни в Україні показує, що Росія активно розвиває свою зброю дальньої дії, як крилатих ракет, так і балістичних ракет та безпілотників дальньої дії. Ми маємо створити більш потужний засіб стримування проти цієї загрози", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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Швеція замовила далекобійні ракети Taurus

Відстань між Москвою і Стокгольмом становить близько 1000 км, нагадує агентство.

Військово-повітряні сили Швеції замовили шведсько-німецькі крилаті ракети Taurus з дальністю польоту близько 500 км для своїх винищувачів Gripen, але Йонсон зазначив, що також можуть бути розглянуті інші системи.

У звіті також йдеться про те, що в найближчі п'ять років очікується збільшення військового потенціалу Росії, і що Швеція має посилити свої можливості в галузі протиповітряної оборони та розвідки, включно з безпілотними літаками та розвідувальними супутниками.

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