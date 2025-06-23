Швеція закуповує німецьку систему ППО IRIS-T SLM, яка добре зарекомендувала себе в Україні
Уряд Швеції оголосив про плани придбати систему протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T SLM у німецького виробника Diehl.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Зазначається, що шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон оголосили про закупівлю нової системи ППО під час візиту на стратегічно важливий острів Готланд.
Вартість контракту з Diehl становитиме 9 мільярдів крон (930 мільйонів доларів) і покриває сім систем ППО разом із запчастинами та обслуговуванням. Їхні поставки почнуться з 2028 року.
Придбана IRIS-T SLM буде використовуватись зокрема для захисту Готланду, заявили у шведському уряді.
Ця система добре показала себе в Україні", – сказав премʼєр Швеції в коментарі SVT.
У шведському уряді наголосили, що придбання IRIS-T – це перший крок на шляху до інвестицій у протиповітряну оборону країни.
Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани уряду підвищити оборонні витрати країни до 5% валового внутрішнього продукту на тлі зростання загрози з боку Росії.
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не знаю.
в києві за дві атаки знищено дві багатоповерхівки.
загинули цивільні, діти.
це, добра рекомендація?
по стокгольму, кацапи будуть запускати виключно паперові літачки.