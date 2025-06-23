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Новини Швеція закуповує ППО
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Швеція закуповує німецьку систему ППО IRIS-T SLM, яка добре зарекомендувала себе в Україні

ппо iris-t

Уряд Швеції оголосив про плани придбати систему протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T SLM у німецького виробника Diehl.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон оголосили про закупівлю нової системи ППО під час візиту на стратегічно важливий острів Готланд.

Вартість контракту з Diehl становитиме 9 мільярдів крон (930 мільйонів доларів) і покриває сім систем ППО разом із запчастинами та обслуговуванням. Їхні поставки почнуться з 2028 року.

Придбана IRIS-T SLM буде використовуватись зокрема для захисту Готланду, заявили у шведському уряді.

Ця система добре показала себе в Україні", – сказав премʼєр Швеції в коментарі SVT.

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У шведському уряді наголосили, що придбання IRIS-T – це перший крок на шляху до інвестицій у протиповітряну оборону країни.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани уряду підвищити оборонні витрати країни до 5% валового внутрішнього продукту на тлі зростання загрози з боку Росії.

Автор: 

ППО (3329) Швеція (976)


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хочеш миру - готуйся до війни...
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23.06.2025 20:41 Відповісти
Именно готовность к войне служит лучшим способом ее предотвратить.
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23.06.2025 21:00 Відповісти
ннуу.....
не знаю.
в києві за дві атаки знищено дві багатоповерхівки.
загинули цивільні, діти.
це, добра рекомендація?
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23.06.2025 20:43 Відповісти
IRIS-T не призначена для боротьби з балістикою. З європейського тільки SAMP-T.
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23.06.2025 20:45 Відповісти
зрозуміло.
по стокгольму, кацапи будуть запускати виключно паперові літачки.
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23.06.2025 20:48 Відповісти
Открою вам большой секрет - каждый комплекс хорош для своих задач. Ирис-Т великолепно справляется с крылатыми ракетами и дронами. Искандер-М до Стокгольма не долетит, а крылатую ракету с очень большой вероятностью собьют.
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23.06.2025 21:03 Відповісти
Не було б ППО знищили б більше багатоповерхівок
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24.06.2025 08:42 Відповісти
Одна ракета коштує 400тис євро.Для дронів -дуже коштовно.
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23.06.2025 22:49 Відповісти
 
 