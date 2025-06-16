УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6967 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ядерна зброя
3 598 13

РФ розбудовує ядерну базу в Калінінграді, - шведські ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Шведські медіа заявили, що Росія проводить роботи на ядерних об’єктах, що неподалік Європи.

Про це пише видання SVT, передає Цензор.НЕТ.

Так, на супутникових світлинах за травень 2025 року видно російську базу в Калінінграді, де може зберігатися ядерна зброя. Протягом останніх років база розбудовувалася та модернізовувалась.

Росія модернізує ядерну базу в Калінінграді
Росія модернізує ядерну базу в Калінінграді

Читайте: КНДР могла побудувати новий завод для розширення виробництва ядерної зброї

На території з'явилися нові будівлі, потрійна огорожа та нове обладнання. За даними польського уряду, у Калінінграді зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї.

 На базі "Осиповичі" у Білорусі радянське сховище ядерної зброї також оновлюється, зокрема там зафіксовано нову навантажувальну платформу для залізничного транспорту і ППО.

Росія модернізує ядерну базу в Калінінграді
Росія модернізує ядерну базу в Калінінграді

На базі Нова Земля, яку експерти називають ключовим майданчиком для ядерних випробувань РФ, також помітили нові будівлі.

Росія модернізує ядерну базу в Калінінграді
Росія модернізує ядерну базу в Калінінграді

Читайте також: Путін переконаний, що Росія має найсучаснішу ядерну тріаду у світі

На Кольському півострові, що межує з Фінляндією і Норвегією, побудували близько 50 складів-бункерів для балістичних ракет, що застосовують із субмарин. Також зафіксовано спеціальний причал для завантаження ракет на підводні човни.

Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна пильно стежить за ситуацією.

"Нам відомо про це, і ми за цим стежимо вже давно. Йдеться і про російські інвестиції у ядерні спроможності, і про реалізацію нової доктрини", - сказав він.

Читайте: Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак, - Нетаньягу

Автор: 

росія (67862) Швеція (994) ядерна зброя (1211)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Европа вы где!? Или ЦАХАЛ вызывать?
показати весь коментар
16.06.2025 11:07 Відповісти
+11
рудий донні схвалює
от якби рудий донні був президентом, то кацапам цього б ніколи не вдалося
показати весь коментар
16.06.2025 11:16 Відповісти
+10
Яким чином Сосія в Кенігсбергу який фактично знаходиться в самому центрі країн НАТО до сих пір щось розбудовує? Це все робиться тільки з дозволу Європи.Інакше давно можна було той гнидник повністю заблокувати і зачистити. Але жце дуже просто, а всім цікаво спочатку зробити велику проблему а потім чухати потилицю як її вирішити
показати весь коментар
16.06.2025 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Европа вы где!? Или ЦАХАЛ вызывать?
показати весь коментар
16.06.2025 11:07 Відповісти
Яким чином Сосія в Кенігсбергу який фактично знаходиться в самому центрі країн НАТО до сих пір щось розбудовує? Це все робиться тільки з дозволу Європи.Інакше давно можна було той гнидник повністю заблокувати і зачистити. Але жце дуже просто, а всім цікаво спочатку зробити велику проблему а потім чухати потилицю як її вирішити
показати весь коментар
16.06.2025 11:16 Відповісти
вам буде шкода європу? мені - ні
показати весь коментар
16.06.2025 23:56 Відповісти
рудий донні схвалює
от якби рудий донні був президентом, то кацапам цього б ніколи не вдалося
показати весь коментар
16.06.2025 11:16 Відповісти
Європа така Європа, що нагадує мені страуса, але не по серед пустелі, а швидкісній трасі, який сховав голову в найглибшу яму серед дороги, і думає що його ср..ку всі будуть об'їзжати з люьові до великих птахив які не літають.
показати весь коментар
16.06.2025 11:29 Відповісти
Европейцы ничего не прячут. Чего вы от них хотите. Чтобы зайчик покусал медведя?
показати весь коментар
16.06.2025 11:43 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 11:49 Відповісти
НА ФОТОЛ 2 УЙОБКА....А ДЕЛІКАРІ З ДУРДОМУ
показати весь коментар
16.06.2025 13:29 Відповісти
Побудовати а потім шантажувати що підірвут.
показати весь коментар
16.06.2025 12:05 Відповісти
То Трампон Трампакс будет бомбить оккупированный город?! Террорист ***** не хочет заключать хорошую сделку!!!
показати весь коментар
16.06.2025 12:33 Відповісти
Рф давно пугала Ес размещением там ракет ,Искандер, и тем более завезла подобное в Белоруссию. Забегали черти драповые, либерасты! Ждите, уже скоро.
показати весь коментар
16.06.2025 13:35 Відповісти
 
 