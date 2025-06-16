РФ розбудовує ядерну базу в Калінінграді, - шведські ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Шведські медіа заявили, що Росія проводить роботи на ядерних об’єктах, що неподалік Європи.

Про це пише видання SVT, передає Цензор.НЕТ.

Так, на супутникових світлинах за травень 2025 року видно російську базу в Калінінграді, де може зберігатися ядерна зброя. Протягом останніх років база розбудовувалася та модернізовувалась.





На території з'явилися нові будівлі, потрійна огорожа та нове обладнання. За даними польського уряду, у Калінінграді зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї.

На базі "Осиповичі" у Білорусі радянське сховище ядерної зброї також оновлюється, зокрема там зафіксовано нову навантажувальну платформу для залізничного транспорту і ППО.





На базі Нова Земля, яку експерти називають ключовим майданчиком для ядерних випробувань РФ, також помітили нові будівлі.





На Кольському півострові, що межує з Фінляндією і Норвегією, побудували близько 50 складів-бункерів для балістичних ракет, що застосовують із субмарин. Також зафіксовано спеціальний причал для завантаження ракет на підводні човни.

Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна пильно стежить за ситуацією.

"Нам відомо про це, і ми за цим стежимо вже давно. Йдеться і про російські інвестиції у ядерні спроможності, і про реалізацію нової доктрини", - сказав він.

