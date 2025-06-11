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Новини Ядерна зброя
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Путін переконаний, що Росія має найсучаснішу ядерну тріаду у світі

Путін заговорив про ядерну тріаду Росії

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росії потрібно приділити особливу увагу ядерній тріаді у новій державній програмі озброєнь.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, особливу увагу слід приділити ядерній тріаді, яка була і залишається гарантом суверенітету Росії, відіграє ключову роль у забезпеченні балансу сил у світі", - стверджує Путін.

Диктатор сказав, що зараз частка сучасних зразків озброєнь техніки в стратегічних ядерних силах становить вже нібито 95%.

"Це хороший показник, по суті, найвищий з усіх ядерних держав світу", - додав він.

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Автор: 

путін володимир (24130) росія (66144) ядерна зброя (1174)


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Дурнів перевіряти, сподіваюся не знайдеться
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11.06.2025 22:00 Відповісти
Розмріявся лопатоїд на болотах. Повна балалайня дурнів - постійно самі себе підривають уламками 24/7.
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11.06.2025 22:09 Відповісти
Когда это было, дедушка?
Когда ты еще с девками кувыркался
А щас у тебя, дедушка - как минимум рак простаты
Как и у твоей ядерной триады
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11.06.2025 22:02 Відповісти
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11.06.2025 22:02 Відповісти
Путін переконаний, що Росія має ************ ядерну тріаду у світі
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11.06.2025 22:06 Відповісти
Хоч кілок на голові теши - горбатого тільки могила випрямить
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11.06.2025 22:02 Відповісти
роботи не початий край для балістичних ракет.
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11.06.2025 22:03 Відповісти
Деменція чи вирішили не турбувати?
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11.06.2025 22:04 Відповісти
Можливо у його голові так і є. Я не впевнений, що йому доповіли про погром літаків і невдалі запуски орєшніка.
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11.06.2025 22:04 Відповісти
вже нє панять хто в кого пздить хвалебні та вищої ступені прикметники в описах ситуаційно-політичної сраки. Ху у Донні чи навпаки ...
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11.06.2025 22:04 Відповісти
В України є величезна кількість ядерних відходів, якими можна зарядити безпілотники і відправити на Москву, хай збивають.
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11.06.2025 22:05 Відповісти
виправте на *****
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11.06.2025 22:05 Відповісти
Чтобы увидеть ральную "мощь триады", осталось грохнуть подводные лодки и шахтные ракеты. Сратегическая авиация параши свою "мощь" уже показала. Чемодан у }{уйла только от неё уже наполовину полон или ещё наполовину пуст.
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11.06.2025 22:08 Відповісти
про його ядерну тріаду всі знають - стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні , але без ЯЗ, яка років з 25 тому як протухла, і не тільки у нього, на жаль.
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11.06.2025 22:08 Відповісти
Та не переконаний, а перекончений!
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11.06.2025 22:09 Відповісти
Сситься але бреше як завжди.
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11.06.2025 22:09 Відповісти
 
 