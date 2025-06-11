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Путін переконаний, що Росія має найсучаснішу ядерну тріаду у світі
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росії потрібно приділити особливу увагу ядерній тріаді у новій державній програмі озброєнь.
Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Безумовно, особливу увагу слід приділити ядерній тріаді, яка була і залишається гарантом суверенітету Росії, відіграє ключову роль у забезпеченні балансу сил у світі", - стверджує Путін.
Диктатор сказав, що зараз частка сучасних зразків озброєнь техніки в стратегічних ядерних силах становить вже нібито 95%.
"Це хороший показник, по суті, найвищий з усіх ядерних держав світу", - додав він.
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Когда ты еще с девками кувыркался
А щас у тебя, дедушка - как минимум рак простаты
Как и у твоей ядерной триады