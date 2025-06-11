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Новости Ядерное оружие
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Путин убежден, что Россия имеет самую современную ядерную триаду в мире

Путин заговорил о ядерной триаде России

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что России нужно уделить особое внимание ядерной триаде в новой государственной программе вооружений.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - утверждает Путин.

Диктатор сказал, что сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже якобы 95%.

"Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира", - добавил он.

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Автор: 

путин владимир (31569) россия (96246) ядерное оружие (1355)


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Топ комментарии
+9
Когда это было, дедушка?
Когда ты еще с девками кувыркался
А щас у тебя, дедушка - как минимум рак простаты
Как и у твоей ядерной триады
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11.06.2025 22:02 Ответить
+6
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11.06.2025 22:02 Ответить
+5
Можливо у його голові так і є. Я не впевнений, що йому доповіли про погром літаків і невдалі запуски орєшніка.
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11.06.2025 22:04 Ответить
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Дурнів перевіряти, сподіваюся не знайдеться
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11.06.2025 22:00 Ответить
Розмріявся лопатоїд на болотах. Повна балалайня дурнів - постійно самі себе підривають уламками 24/7.
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11.06.2025 22:09 Ответить
Як то хочеться, що б Земля ще пожила.
Якщо ви не хочете, є способи самоліквідуватися.
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11.06.2025 22:22 Ответить
Так ви ж з ху-йлом зразу в рай? Ти фюреру не віриш?
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11.06.2025 22:24 Ответить
Вже обісрався на болотах?
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11.06.2025 22:25 Ответить
Дегенеративний лопатоїд щойно сам себе спалив. )))
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11.06.2025 22:36 Ответить
Сам посрав - сам поїв. Молодец, тунгусе. ))
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11.06.2025 22:48 Ответить
а Україна має найкращих павучків.

.
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11.06.2025 22:21 Ответить
Так в этом то и эффект яо, когда оно есть. Таких не проверяют. Зная это прекрасно, низкорослый и шпарит что хочет. И пуздро в кителе тоже индюком гордым ходит. И пока никто на С Корею и не прыгал в прямом смысле слова---и не прыгнет. Вспомним город Будапешт! ,,Дунай-Дунай---а ну узнай, где чей подарок..... ,,
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11.06.2025 22:24 Ответить
Когда это было, дедушка?
Когда ты еще с девками кувыркался
А щас у тебя, дедушка - как минимум рак простаты
Как и у твоей ядерной триады
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11.06.2025 22:02 Ответить
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11.06.2025 22:02 Ответить
Путін переконаний, що Росія має ************ ядерну тріаду у світі
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11.06.2025 22:06 Ответить
Хоч кілок на голові теши - горбатого тільки могила випрямить
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11.06.2025 22:02 Ответить
роботи не початий край для балістичних ракет.
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11.06.2025 22:03 Ответить
Деменція чи вирішили не турбувати?
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11.06.2025 22:04 Ответить
Можливо у його голові так і є. Я не впевнений, що йому доповіли про погром літаків і невдалі запуски орєшніка.
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11.06.2025 22:04 Ответить
вже нє панять хто в кого пздить хвалебні та вищої ступені прикметники в описах ситуаційно-політичної сраки. Ху у Донні чи навпаки ...
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11.06.2025 22:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=voAPy0IhGtw

А Енгельс знову палихаєт
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11.06.2025 22:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=voAPy0IhGtw
Тамбов в агнє
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11.06.2025 22:14 Ответить
В України є величезна кількість ядерних відходів, якими можна зарядити безпілотники і відправити на Москву, хай збивають.
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11.06.2025 22:05 Ответить
виправте на *****
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11.06.2025 22:05 Ответить
Чтобы увидеть ральную "мощь триады", осталось грохнуть подводные лодки и шахтные ракеты. Сратегическая авиация параши свою "мощь" уже показала. Чемодан у }{уйла только от неё уже наполовину полон или ещё наполовину пуст.
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11.06.2025 22:08 Ответить
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что у Черноморского флота РФ подводная лодка "Колпино" являлась единственной подлодкой, которая способна выполнять боевые задачи. Другие подлодки либо постоянно стоят в доках на ремонте, либо используются для учений. Однако, сейчас и «Колпино» вместе с "Великим Новгородом" были направленны на навигационный ремонт высшим командованием после планового осмотра. Поэтому о боеспособности подводного флота в Черном море можно вести очень длинные диалоги...

Ремонт «Колпино» вызвал панику у командира 4 бригады подводных лодок Дмитрия Скарги. И дело тут вовсе не в беспокойстве за боеспособность ЧМФ. Образцово-показательная «Колпино» стала «трамплином» для карьерной лестницы.
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11.06.2025 22:17 Ответить
про його ядерну тріаду всі знають - стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні , але без ЯЗ, яка років з 25 тому як протухла, і не тільки у нього, на жаль.
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11.06.2025 22:08 Ответить
Та не переконаний, а перекончений!
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11.06.2025 22:09 Ответить
Сситься але бреше як завжди.
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11.06.2025 22:09 Ответить
Ну, пыня и пернул... Бг-ггг...ХЕХ...
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
Он - то стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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11.06.2025 22:10 Ответить
Тай пішов ти *****, хоч з триадою, хоч без неї.
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11.06.2025 22:11 Ответить
******* тріада лаптєстану - ×уйловська валізка, перегар мєдвєдєва і шаманські закляття шойгу.
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11.06.2025 22:12 Ответить
BBC

Російська влада ось уже кілька років веде приховану роботу з модернізації своїх військових ядерних об'єктів, твердить німецький журнал Spiegel. Видання оприлюднило результати розслідування, проведеного журналістами Spiegel спільно з данським незалежним дослідницьким центром Danwatch.

Як пояснюють в публікації, розслідувачі отримали доступ до сотень детальних схем та інших секретних документів, що демонструють, як відбувається "грандіозна модернізація" російського ядерного потенціалу на прикладі пускової бази "Ясний", розташованої в Оренбурзькій області, на півдні Уральських гір.
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11.06.2025 22:18 Ответить
Там, де раніше на поверхні можна було розгледіти лише "кришку ракетної шахти і кілька нічим не примітних будівель, оточених невисоким парканом", тепер виросли цілі військові комплекси, захищені потрійним високовольтним периметром.

Всюди є камери спостереження і необхідні оборонні заходи - зокрема вогневі точки з дистанційним управлінням, гранати на розтяжках та ******* системи ППО.

На деяких знімках можна розрізнити цілком очевидні контури будівель - наприклад, наглядові вежі, розташовані в центрі території.
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11.06.2025 22:19 Ответить
Старі бази радянських часів практично відбудували наново: на їхній території вже звели сотні нових казарм, сторожових веж, центрів управління і складських будівель, а між ними прорили підземні тунелі, що з'єднують корпуси.
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11.06.2025 22:21 Ответить
Хтось дуже спритно розпилює бюджетне бабло.. Можна здогадатись, хто.
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11.06.2025 22:26 Ответить
В одном путин был прав когда говорил, что имея власть больше 10 лет можно сойти с ума как в воду глядело *****.
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11.06.2025 22:18 Ответить
Той вовка путін,котрий прийшов до влади в 2000році, перевертається в гробу! євген васильович ще не таке зморозить!
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11.06.2025 22:20 Ответить
а що з лаптьовими бомбардувальниками?

не тріада ж, а двіада
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11.06.2025 22:23 Ответить
Триза@@пу
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11.06.2025 22:35 Ответить
ТУ95 Юнкерс - це сама **********.Безперечно,машина незамінна,але ії не вироблятимуть вже ніколи,якщо не буде полонених німців.
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11.06.2025 22:50 Ответить
Дід знову вспоминає як в молодості три раза міг, а тепер хером нормально посцяти не може. Ядерний збочинець теребонькає на бомбу, клсіка жанру для діктаторів!
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11.06.2025 22:53 Ответить
Ядерные заряды в отличие от обыкновенных бомб и ракет нельзя положить на склад и забыть.
Гарантийный срок эксплуатации ядерного заряда в российской баллистической ракете - 10 лет, а затем боеголовку надо отправлять на завод, так как в ней необходимо менять плутоний. Ядерное оружие - дорогое удовольствие, требующее содержания целой индустрии по постоянному обслуживанию и замене зарядов
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11.06.2025 22:59 Ответить
це просто для понтов. коли людина залякана, вона всюде якщо в сраці, говоре про те, що; - в мене є такі друзі з блатних, що вам піздє..ь, (в мене в кішені ніж півметровий)
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11.06.2025 23:06 Ответить
 
 