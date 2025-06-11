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Путин убежден, что Россия имеет самую современную ядерную триаду в мире
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что России нужно уделить особое внимание ядерной триаде в новой государственной программе вооружений.
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - утверждает Путин.
Диктатор сказал, что сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже якобы 95%.
"Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира", - добавил он.
Топ комментарии
+9 Галина Боброва #582785
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+6 Алекс Скела
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+5 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий11.06.2025 22:04 Ответить Ссылка
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Когда ты еще с девками кувыркался
А щас у тебя, дедушка - как минимум рак простаты
Как и у твоей ядерной триады
А Енгельс знову палихаєт
Тамбов в агнє
Ремонт «Колпино» вызвал панику у командира 4 бригады подводных лодок Дмитрия Скарги. И дело тут вовсе не в беспокойстве за боеспособность ЧМФ. Образцово-показательная «Колпино» стала «трамплином» для карьерной лестницы.
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
Он - то стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Російська влада ось уже кілька років веде приховану роботу з модернізації своїх військових ядерних об'єктів, твердить німецький журнал Spiegel. Видання оприлюднило результати розслідування, проведеного журналістами Spiegel спільно з данським незалежним дослідницьким центром Danwatch.
Як пояснюють в публікації, розслідувачі отримали доступ до сотень детальних схем та інших секретних документів, що демонструють, як відбувається "грандіозна модернізація" російського ядерного потенціалу на прикладі пускової бази "Ясний", розташованої в Оренбурзькій області, на півдні Уральських гір.
Всюди є камери спостереження і необхідні оборонні заходи - зокрема вогневі точки з дистанційним управлінням, гранати на розтяжках та ******* системи ППО.
На деяких знімках можна розрізнити цілком очевидні контури будівель - наприклад, наглядові вежі, розташовані в центрі території.
не тріада ж, а двіада
Гарантийный срок эксплуатации ядерного заряда в российской баллистической ракете - 10 лет, а затем боеголовку надо отправлять на завод, так как в ней необходимо менять плутоний. Ядерное оружие - дорогое удовольствие, требующее содержания целой индустрии по постоянному обслуживанию и замене зарядов