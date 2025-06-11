Путин убежден, что Россия имеет самую современную ядерную триаду в мире

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что России нужно уделить особое внимание ядерной триаде в новой государственной программе вооружений.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - утверждает Путин.

Диктатор сказал, что сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже якобы 95%.

"Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира", - добавил он.

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