У Путина нет стимула садиться за стол переговоров, - The Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин обещал отомстить Украине за операцию "Павутина", в результате которой был уничтожен 41 военный самолет РФ.

Об этом пишет редактор The Telegraph Лиза Хазелдин, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас, похоже, ответ поступил. В ночь на 9 июня РФ выпустила 499 средств воздушного нападения различных типов, отметила она.

"Москва уже несколько недель подряд усиливает интенсивность своих атак на Украину, устанавливая новые рекорды по количеству беспилотников, запущенных в течение нескольких выходных подряд. Но операция "Павутина" похоже спровоцировала эскалацию бомбардировок со стороны России", - пояснила Хазелдин.

Читайте также: Путин готовит летнее наступление. Эпицентрами, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области, - The Economist

Несмотря на все заявления Путина, что он готов говорить с Трампом о прекращении войны в Украине, действия армии РФ свидетельствуют об обратном.

По словам автора, в прошлом месяце, пока делегации Украины и РФ встречались в Стамбуле, чтобы обсудить прекращение войны, армия Россия завоевывала территорию вдвое быстрее, чем в апреле.

"Откровенно говоря, несмотря на операцию "Павутина", Путин имеет преимущество в войне, и пока он готов жертвовать все большим количеством россиян на фронте, он, вероятно, будет иметь его и в дальнейшем. В настоящее время у него просто нет стимула садиться за стол переговоров и серьезно договариваться о прекращении войны - с Трампом, Зеленским или кем-либо другим. Считать иначе - просто бред", - подытожила она.

Читайте: Россия может остаться без резервного фонда Путина уже в следующем году