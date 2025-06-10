У Путина нет стимула садиться за стол переговоров, - The Telegraph
Российский диктатор Владимир Путин обещал отомстить Украине за операцию "Павутина", в результате которой был уничтожен 41 военный самолет РФ.
Об этом пишет редактор The Telegraph Лиза Хазелдин, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас, похоже, ответ поступил. В ночь на 9 июня РФ выпустила 499 средств воздушного нападения различных типов, отметила она.
"Москва уже несколько недель подряд усиливает интенсивность своих атак на Украину, устанавливая новые рекорды по количеству беспилотников, запущенных в течение нескольких выходных подряд. Но операция "Павутина" похоже спровоцировала эскалацию бомбардировок со стороны России", - пояснила Хазелдин.
Несмотря на все заявления Путина, что он готов говорить с Трампом о прекращении войны в Украине, действия армии РФ свидетельствуют об обратном.
По словам автора, в прошлом месяце, пока делегации Украины и РФ встречались в Стамбуле, чтобы обсудить прекращение войны, армия Россия завоевывала территорию вдвое быстрее, чем в апреле.
"Откровенно говоря, несмотря на операцию "Павутина", Путин имеет преимущество в войне, и пока он готов жертвовать все большим количеством россиян на фронте, он, вероятно, будет иметь его и в дальнейшем. В настоящее время у него просто нет стимула садиться за стол переговоров и серьезно договариваться о прекращении войны - с Трампом, Зеленским или кем-либо другим. Считать иначе - просто бред", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або не хоче стати жертвою кацапа в черговій Бучі, на що кожен пенсіонер чи жінка має законне право і про що ти усциклянт затято мовчиш
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
І виторговуючи для себе знижки на енергоресурси, називаючи це граничною ціною.
"Весь вільний світ має перестати ставитися до миру, як до чогось, за чим Україна має гнатися сама. За це мають боротися всі цивілізовані країни.
Україна покладає великі надії на саміт G7, який має відбутися наступного тижня. Ми чекаємо на дуже потужне повідомлення путіну, пов'язане з тим, що президент Трамп називає «Планом Б». Потрібно визначити точну дату, коли весь світ вимагатиме від путіна припинення вогню та зупинки війни. Якщо він не виконає вимогу всього цивілізованого світу, має бути застосований «План Б».
«План Б» має складається з трьох частин: зброя, фінанси і санкції.
Збройні Сили України мають отримати необмежену кількість озброєння з ракетами великої дальності, протиповітряної оборони, з ефективною системою радіоелектронної боротьби. Будуть застосовані санкції, які здатні урізати можливість путіна фінансувати війну.
Після запровадження «Плану Б» за столом переговорів має бути не лише Україна, а й Сполучені Штати, Велика Британія, Європейський Союз і представник НАТО. Це меседж, який путін точно повинен почути".
Вповні реальний варіант, що Україна буде змушена капітулювати питання, як має виглядати капітуляція в такому разі...
Провести опитування у нас, спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляції, чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально помагаєте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо Україна програє і РФ окупує нашу землю, вона її отримає мертву на покоління...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
Тоді "колективний захід" миттєво звинуватить Україну у "ядерному тероризмі". А козлостан миттєво підключиться і заявить "такмивсєгда абетамгаварілі".
А світові пох, коли був голодомор вони купляли в совка дешеве зерно і золото і продавали обладнання в три ціни та якось зовсім не парились якою ціною отримані ті прибутки.
Стимул - це у давньогрецькому Римі був дрючок для поганяння віслюків,мулів абощо!
А якщо провести ще декілька саммітів НАТО і проголосити багато потужних заяв?