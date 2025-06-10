РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10814 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
4 095 30

У Путина нет стимула садиться за стол переговоров, - The Telegraph

Путин хочет не переговоров, а продолжения войны

Российский диктатор Владимир Путин обещал отомстить Украине за операцию "Павутина", в результате которой был уничтожен 41 военный самолет РФ.

Об этом пишет редактор The Telegraph Лиза Хазелдин, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас, похоже, ответ поступил. В ночь на 9 июня РФ выпустила 499 средств воздушного нападения различных типов, отметила она.

"Москва уже несколько недель подряд усиливает интенсивность своих атак на Украину, устанавливая новые рекорды по количеству беспилотников, запущенных в течение нескольких выходных подряд. Но операция "Павутина" похоже спровоцировала эскалацию бомбардировок со стороны России", - пояснила Хазелдин.

Читайте также: Путин готовит летнее наступление. Эпицентрами, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области, - The Economist

Несмотря на все заявления Путина, что он готов говорить с Трампом о прекращении войны в Украине, действия армии РФ свидетельствуют об обратном.

По словам автора, в прошлом месяце, пока делегации Украины и РФ встречались в Стамбуле, чтобы обсудить прекращение войны, армия Россия завоевывала территорию вдвое быстрее, чем в апреле.

"Откровенно говоря, несмотря на операцию "Павутина", Путин имеет преимущество в войне, и пока он готов жертвовать все большим количеством россиян на фронте, он, вероятно, будет иметь его и в дальнейшем. В настоящее время у него просто нет стимула садиться за стол переговоров и серьезно договариваться о прекращении войны - с Трампом, Зеленским или кем-либо другим. Считать иначе - просто бред", - подытожила она.

Читайте: Россия может остаться без резервного фонда Путина уже в следующем году

Автор: 

путин владимир (31566) россия (96216) переговоры с Россией (1187) война в Украине (4715)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Нащо заходу братися до зброї, якщо є українці, якими можна прикритися (і які й самі не проти). Європа вже не криючить каже, що чим довше війна в Україні, тим більше в них часу підлатати свої дірки, а якщо пощастить, то на Україні все і закінчиться (так і буде скоріш за все).
показать весь комментарий
10.06.2025 14:30 Ответить
+9
Ну не проти ті українці, яким самим не світить опинитися на фронті, а таких набагато більше за нещасних ухилянтів. І вони надають карт бланш ТЦК і владі продовжувати не звертати уваги на обмеження і кричущі порушення прав людей. Для них головне, щоб вперте протистояння продовжувалось і продовжувалось
показать весь комментарий
10.06.2025 14:39 Ответить
+8
Не дійшло, а це план такий. Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ***** його і не було. Він як людожер насолоджується кров'ю.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:22 Ответить
усім це зрозуміло, усі про це пишуть, але на трампон нічого не хоче помічати, а Захід інтенсивніше міняє памперси замість того, щоб , нарешті, взятися до зброї. Ще півроку-рік і буде пізно
показать весь комментарий
10.06.2025 14:24 Ответить
Рюте чітко сказав, або війна в Україні, або війна РФ з НАТО, отож Хай живе)) безконечна війна в Україні))
показать весь комментарий
10.06.2025 14:28 Ответить
Нащо заходу братися до зброї, якщо є українці, якими можна прикритися (і які й самі не проти). Європа вже не криючить каже, що чим довше війна в Україні, тим більше в них часу підлатати свої дірки, а якщо пощастить, то на Україні все і закінчиться (так і буде скоріш за все).
показать весь комментарий
10.06.2025 14:30 Ответить
Ну не проти ті українці, яким самим не світить опинитися на фронті, а таких набагато більше за нещасних ухилянтів. І вони надають карт бланш ТЦК і владі продовжувати не звертати уваги на обмеження і кричущі порушення прав людей. Для них головне, щоб вперте протистояння продовжувалось і продовжувалось
показать весь комментарий
10.06.2025 14:39 Ответить
Так ось що ти пропагуєш, Моль кацапська. Щоб ухилянтів було більше ніж бажаючих захистити Україну. Тобто, щоб твій роботодавець ***** скоріше захватив наші землі. Те, що після окупації вже всі включаючи і теперішніх ухилянтів будуть задіяні в новій кацапській армії для нападу на Європу тебе вже і пать не буде. Ти свою іудину роль вже виконаєш. Гнида ти.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:50 Ответить
"бо йому дуже хочеться бачити запекле протистояння проти кацапа"

або не хоче стати жертвою кацапа в черговій Бучі, на що кожен пенсіонер чи жінка має законне право і про що ти усциклянт затято мовчиш
показать весь комментарий
10.06.2025 15:47 Ответить
То хай їдять в Європу якщо вмикаються від страху, для жінок і пенсіонерів кордони відкриті. Чи через них повинен померти чи покалічитися кожен простий чоловік, бо він бачите винен всім - і державі, і їм
показать весь комментарий
10.06.2025 15:56 Ответить
Бажаючі захистити закінчились ще в 23 році, і їх було не більше 10% дорослого чоловічого населення, а якщо врахувати ще й жінок, що також є повноправними громадянами України, як і чоловіки і можуть долучитись до сил оборони, то цифра впаде до 5%. Всі інші 95% населення є ухилянтами
показать весь комментарий
10.06.2025 16:12 Ответить
Спочатку їм буде нас*рать на Україну, (це ж не Євпропа), якщо русня піде далі на Польщу - скажуть що і поляки не такі собі європейці, немає в них тяги до європейських цінностей, тому пох що з ними, так і будуть жувати соплі та заглядати в око хлу.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:45 Ответить
Невже до вас дійшло
показать весь комментарий
10.06.2025 14:25 Ответить
Не дійшло, а це план такий. Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:34 Ответить
Краще і не скажеш суть політики заходу "Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території." А ще пробувати заробляти на цій війні продаючи оркам компоненти для зброї, вводячи санкції тільки проти якихось прокладок, яких можна створювати безкінечно а не проти секторів економіки.

І виторговуючи для себе знижки на енергоресурси, називаючи це граничною ціною.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:45 Ответить
Трамп може надавити на рашку - але зараз він ні кує ні меле
показать весь комментарий
10.06.2025 14:27 Ответить
,,ЙОГО МУЛЯЛА МАНІЯ ВКЛИЧІ"- ГЕНЕРАЛ СБУ РОЗКРИТИКУВАВ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗА РОЗГОЛОС ОПЕРАЦІІ ,,ПАВУТИННЯ"...... https://www.facebook.com/nas.bagato.2025/videos/710990968302058
показать весь комментарий
10.06.2025 14:28 Ответить
Вчора в етері Sky News у п'ятого Президента України Петра Порошенка запитали, як вплине на мирні переговори ситуація останніх днів, коли на українські міста випущено рекордну кількість російських ударних безпілотників. https://www.youtube.com/watch?v=FohS9r8S7qc Ось як він відповів:

"Весь вільний світ має перестати ставитися до миру, як до чогось, за чим Україна має гнатися сама. За це мають боротися всі цивілізовані країни.
Україна покладає великі надії на саміт G7, який має відбутися наступного тижня. Ми чекаємо на дуже потужне повідомлення путіну, пов'язане з тим, що президент Трамп називає «Планом Б». Потрібно визначити точну дату, коли весь світ вимагатиме від путіна припинення вогню та зупинки війни. Якщо він не виконає вимогу всього цивілізованого світу, має бути застосований «План Б».
«План Б» має складається з трьох частин: зброя, фінанси і санкції.
Збройні Сили України мають отримати необмежену кількість озброєння з ракетами великої дальності, протиповітряної оборони, з ефективною системою радіоелектронної боротьби. Будуть застосовані санкції, які здатні урізати можливість путіна фінансувати війну.
Після запровадження «Плану Б» за столом переговорів має бути не лише Україна, а й Сполучені Штати, Велика Британія, Європейський Союз і представник НАТО. Це меседж, який путін точно повинен почути".
показать весь комментарий
10.06.2025 14:31 Ответить
Світ почує лише ці слова... а вже потім говорити про плани, А, Б, С...
Вповні реальний варіант, що Україна буде змушена капітулювати питання, як має виглядати капітуляція в такому разі...
Провести опитування у нас, спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляції, чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально помагаєте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо Україна програє і РФ окупує нашу землю, вона її отримає мертву на покоління...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
показать весь комментарий
10.06.2025 14:35 Ответить
>> у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США

Тоді "колективний захід" миттєво звинуватить Україну у "ядерному тероризмі". А козлостан миттєво підключиться і заявить "такмивсєгда абетамгаварілі".
показать весь комментарий
10.06.2025 15:08 Ответить
У чому нас обвинуватять, нам глибоко похеру, у разі захисту власної землі і людей всі засоби виправдані, коли тебе убивають і весь світ, на тебе дивиться і каже коли ви вже здохнете, щоб припинилась ця війна, то нехай разом з нами, весь світ здохне... заслужив...
показать весь комментарий
10.06.2025 15:33 Ответить
А як ти конкретно зараз захищаєш власну землю, пишучи х..ню в інтернеті, ти хоча б бачив що таке АЕС в реальності та вплив радіації на дітей....

А світові пох, коли був голодомор вони купляли в совка дешеве зерно і золото і продавали обладнання в три ціни та якось зовсім не парились якою ціною отримані ті прибутки.
показать весь комментарий
10.06.2025 15:54 Ответить
У Путіна немає стимулу сідати за стіл переговорів

Стимул - це у давньогрецькому Римі був дрючок для поганяння віслюків,мулів абощо!
показать весь комментарий
10.06.2025 14:33 Ответить
Це зараз немає.
А якщо провести ще декілька саммітів НАТО і проголосити багато потужних заяв?
показать весь комментарий
10.06.2025 14:35 Ответить
путлєр ще мало крові напився і в нього за спиною Китай маячить
показать весь комментарий
10.06.2025 14:35 Ответить
Лучше всего отстимуляруют якцапов к миру регулярные ракетные удары по городам россии. Начать можно прямо сейчас с московии.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:42 Ответить
Чому вам ніяне вдається перейти з московського нарєчія на староруську/українську мову ?
показать весь комментарий
10.06.2025 14:56 Ответить
Дуже довго жив на россії.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:57 Ответить
дайте ляпаса тому хто вам скаже - що він сподівається що )(уйло сяде за стіл переговорів
показать весь комментарий
10.06.2025 14:42 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2025 15:03 Ответить
 
 