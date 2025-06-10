У Путіна немає стимулу сідати за стіл переговорів, - The Telegraph
Російський диктатор Володимир Путін обіцяв помститися Україні за операцію "Павутина", внаслідок якої було знищено 41 військовий літак РФ.
Про це пише редакторка The Telegraph Ліза Хазелдін, передає Цензор.НЕТ.
Зараз, схоже, відповідь надійшла. У ніч на 9 червня РФ випустила 499 засобів повітряного нападу різних типів, зазначила вона.
"Москва вже кілька тижнів поспіль посилює інтенсивність своїх атак на Україну, встановлюючи нові рекорди за кількістю безпілотників, запущених протягом кількох вихідних поспіль. Але операція "Павутина" схоже спровокувала ескалацію бомбардувань з боку Росії", - пояснила Хазелдін.
Попри всі заяви Путіна, що він готовий говорити із Трампом про припинення війни в Україні, дії армії РФ свідчать про протилежне.
За словами авторки, минулого місяця, поки делегації України та РФ зустрічалися у Стамбулі, щоб обговорити припинення війна, армія Росія завойовувала територію вдвічі швидше, ніж у квітні.
"Відверто кажучи, попри операцію "Павутина", Путін має перевагу у війні, і доки він готовий жертвувати все більшою кількістю росіян на фронті, він, ймовірно, матиме її і надалі. На цей час у нього просто немає стимулу сідати за стіл переговорів і серйозно домовлятися про припинення війни - з Трампом, Зеленським чи будь-ким іншим. Вважати інакше - просто маячня", - підсумувала вона.
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Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
І виторговуючи для себе знижки на енергоресурси, називаючи це граничною ціною.
"Весь вільний світ має перестати ставитися до миру, як до чогось, за чим Україна має гнатися сама. За це мають боротися всі цивілізовані країни.
Україна покладає великі надії на саміт G7, який має відбутися наступного тижня. Ми чекаємо на дуже потужне повідомлення путіну, пов'язане з тим, що президент Трамп називає «Планом Б». Потрібно визначити точну дату, коли весь світ вимагатиме від путіна припинення вогню та зупинки війни. Якщо він не виконає вимогу всього цивілізованого світу, має бути застосований «План Б».
«План Б» має складається з трьох частин: зброя, фінанси і санкції.
Збройні Сили України мають отримати необмежену кількість озброєння з ракетами великої дальності, протиповітряної оборони, з ефективною системою радіоелектронної боротьби. Будуть застосовані санкції, які здатні урізати можливість путіна фінансувати війну.
Після запровадження «Плану Б» за столом переговорів має бути не лише Україна, а й Сполучені Штати, Велика Британія, Європейський Союз і представник НАТО. Це меседж, який путін точно повинен почути".
Вповні реальний варіант, що Україна буде змушена капітулювати питання, як має виглядати капітуляція в такому разі...
Провести опитування у нас, спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляції, чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально помагаєте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо Україна програє і РФ окупує нашу землю, вона її отримає мертву на покоління...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
Тоді "колективний захід" миттєво звинуватить Україну у "ядерному тероризмі". А козлостан миттєво підключиться і заявить "такмивсєгда абетамгаварілі".
Стимул - це у давньогрецькому Римі був дрючок для поганяння віслюків,мулів абощо!
А якщо провести ще декілька саммітів НАТО і проголосити багато потужних заяв?