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Новини переговори з РФ
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У Путіна немає стимулу сідати за стіл переговорів, - The Telegraph

Путін хоче не переговорів, а продовжувати війну

Російський диктатор Володимир Путін обіцяв помститися Україні за операцію "Павутина", внаслідок якої було знищено 41 військовий літак РФ.

Про це пише редакторка The Telegraph Ліза Хазелдін, передає Цензор.НЕТ.

Зараз, схоже, відповідь надійшла. У ніч на 9 червня РФ випустила 499 засобів повітряного нападу різних типів, зазначила вона.

"Москва вже кілька тижнів поспіль посилює інтенсивність своїх атак на Україну, встановлюючи нові рекорди за кількістю безпілотників, запущених протягом кількох вихідних поспіль. Але операція "Павутина" схоже спровокувала ескалацію бомбардувань з боку Росії", - пояснила Хазелдін.

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Попри всі заяви Путіна, що він готовий говорити із Трампом про припинення війни в Україні, дії армії РФ свідчать про протилежне. 

За словами авторки, минулого місяця, поки делегації України та РФ зустрічалися у Стамбулі, щоб обговорити припинення війна, армія Росія завойовувала територію вдвічі швидше, ніж у квітні.

"Відверто кажучи, попри операцію "Павутина", Путін має перевагу у війні, і доки він готовий жертвувати все більшою кількістю росіян на фронті, він, ймовірно, матиме її і надалі. На цей час у нього просто немає стимулу сідати за стіл переговорів і серйозно домовлятися про припинення війни - з Трампом, Зеленським чи будь-ким іншим. Вважати інакше - просто маячня", - підсумувала вона.

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Автор: 

путін володимир (24127) росія (66104) переговори з Росією (1303) війна в Україні (4750)


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Топ коментарі
+5
Нащо заходу братися до зброї, якщо є українці, якими можна прикритися (і які й самі не проти). Європа вже не криючить каже, що чим довше війна в Україні, тим більше в них часу підлатати свої дірки, а якщо пощастить, то на Україні все і закінчиться (так і буде скоріш за все).
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10.06.2025 14:30 Відповісти
+4
Ну не проти ті українці, яким самим не світить опинитися на фронті, а таких набагато більше за нещасних ухилянтів. І вони надають карт бланш ТЦК і владі продовжувати не звертати уваги на обмеження і кричущі порушення прав людей. Для них головне, щоб вперте протистояння продовжувалось і продовжувалось
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10.06.2025 14:39 Відповісти
+3
В ***** його і не було. Він як людожер насолоджується кров'ю.
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10.06.2025 14:22 Відповісти
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В ***** його і не було. Він як людожер насолоджується кров'ю.
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10.06.2025 14:22 Відповісти
усім це зрозуміло, усі про це пишуть, але на трампон нічого не хоче помічати, а Захід інтенсивніше міняє памперси замість того, щоб , нарешті, взятися до зброї. Ще півроку-рік і буде пізно
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10.06.2025 14:24 Відповісти
Рюте чітко сказав, або війна в Україні, або війна РФ з НАТО, отож Хай живе)) безконечна війна в Україні))
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10.06.2025 14:28 Відповісти
Нащо заходу братися до зброї, якщо є українці, якими можна прикритися (і які й самі не проти). Європа вже не криючить каже, що чим довше війна в Україні, тим більше в них часу підлатати свої дірки, а якщо пощастить, то на Україні все і закінчиться (так і буде скоріш за все).
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10.06.2025 14:30 Відповісти
Ну не проти ті українці, яким самим не світить опинитися на фронті, а таких набагато більше за нещасних ухилянтів. І вони надають карт бланш ТЦК і владі продовжувати не звертати уваги на обмеження і кричущі порушення прав людей. Для них головне, щоб вперте протистояння продовжувалось і продовжувалось
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10.06.2025 14:39 Відповісти
Так ось що ти пропагуєш, Моль кацапська. Щоб ухилянтів було більше ніж бажаючих захистити Україну. Тобто, щоб твій роботодавець ***** скоріше захватив наші землі. Те, що після окупації вже всі включаючи і теперішніх ухилянтів будуть задіяні в новій кацапській армії для нападу на Європу тебе вже і пать не буде. Ти свою іудину роль вже виконаєш. Гнида ти.
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10.06.2025 14:50 Відповісти
Спочатку їм буде нас*рать на Україну, (це ж не Євпропа), якщо русня піде далі на Польщу - скажуть що і поляки не такі собі європейці, немає в них тяги до європейських цінностей, тому пох що з ними, так і будуть жувати соплі та заглядати в око хлу.
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10.06.2025 14:45 Відповісти
Невже до вас дійшло
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10.06.2025 14:25 Відповісти
Не дійшло, а це план такий. Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
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10.06.2025 14:34 Відповісти
Краще і не скажеш суть політики заходу "Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території." А ще пробувати заробляти на цій війні продаючи оркам компоненти для зброї, вводячи санкції тільки проти якихось прокладок, яких можна створювати безкінечно а не проти секторів економіки.

І виторговуючи для себе знижки на енергоресурси, називаючи це граничною ціною.
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10.06.2025 14:45 Відповісти
Трамп може надавити на рашку - але зараз він ні кує ні меле
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10.06.2025 14:27 Відповісти
,,ЙОГО МУЛЯЛА МАНІЯ ВКЛИЧІ"- ГЕНЕРАЛ СБУ РОЗКРИТИКУВАВ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗА РОЗГОЛОС ОПЕРАЦІІ ,,ПАВУТИННЯ"...... https://www.facebook.com/nas.bagato.2025/videos/710990968302058
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10.06.2025 14:28 Відповісти
Вчора в етері Sky News у п'ятого Президента України Петра Порошенка запитали, як вплине на мирні переговори ситуація останніх днів, коли на українські міста випущено рекордну кількість російських ударних безпілотників. https://www.youtube.com/watch?v=FohS9r8S7qc Ось як він відповів:

"Весь вільний світ має перестати ставитися до миру, як до чогось, за чим Україна має гнатися сама. За це мають боротися всі цивілізовані країни.
Україна покладає великі надії на саміт G7, який має відбутися наступного тижня. Ми чекаємо на дуже потужне повідомлення путіну, пов'язане з тим, що президент Трамп називає «Планом Б». Потрібно визначити точну дату, коли весь світ вимагатиме від путіна припинення вогню та зупинки війни. Якщо він не виконає вимогу всього цивілізованого світу, має бути застосований «План Б».
«План Б» має складається з трьох частин: зброя, фінанси і санкції.
Збройні Сили України мають отримати необмежену кількість озброєння з ракетами великої дальності, протиповітряної оборони, з ефективною системою радіоелектронної боротьби. Будуть застосовані санкції, які здатні урізати можливість путіна фінансувати війну.
Після запровадження «Плану Б» за столом переговорів має бути не лише Україна, а й Сполучені Штати, Велика Британія, Європейський Союз і представник НАТО. Це меседж, який путін точно повинен почути".
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10.06.2025 14:31 Відповісти
Світ почує лише ці слова... а вже потім говорити про плани, А, Б, С...
Вповні реальний варіант, що Україна буде змушена капітулювати питання, як має виглядати капітуляція в такому разі...
Провести опитування у нас, спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляції, чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально помагаєте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо Україна програє і РФ окупує нашу землю, вона її отримає мертву на покоління...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
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10.06.2025 14:35 Відповісти
>> у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США

Тоді "колективний захід" миттєво звинуватить Україну у "ядерному тероризмі". А козлостан миттєво підключиться і заявить "такмивсєгда абетамгаварілі".
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10.06.2025 15:08 Відповісти
У чому нас обвинуватять, нам глибоко похеру, у разі захисту власної землі і людей всі засоби виправдані, коли тебе убивають і весь світ, на тебе дивиться і каже коли ви вже здохнете, щоб припинилась ця війна, то нехай разом з нами, весь світ здохне... заслужив...
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10.06.2025 15:33 Відповісти
У Путіна немає стимулу сідати за стіл переговорів

Стимул - це у давньогрецькому Римі був дрючок для поганяння віслюків,мулів абощо!
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10.06.2025 14:33 Відповісти
Це зараз немає.
А якщо провести ще декілька саммітів НАТО і проголосити багато потужних заяв?
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10.06.2025 14:35 Відповісти
путлєр ще мало крові напився і в нього за спиною Китай маячить
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10.06.2025 14:35 Відповісти
Лучше всего отстимуляруют якцапов к миру регулярные ракетные удары по городам россии. Начать можно прямо сейчас с московии.
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10.06.2025 14:42 Відповісти
Чому вам ніяне вдається перейти з московського нарєчія на староруську/українську мову ?
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10.06.2025 14:56 Відповісти
Дуже довго жив на россії.
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10.06.2025 14:57 Відповісти
дайте ляпаса тому хто вам скаже - що він сподівається що )(уйло сяде за стіл переговорів
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10.06.2025 14:42 Відповісти
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10.06.2025 15:03 Відповісти
 
 