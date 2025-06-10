У Путіна немає стимулу сідати за стіл переговорів, - The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін обіцяв помститися Україні за операцію "Павутина", внаслідок якої було знищено 41 військовий літак РФ.

Про це пише редакторка The Telegraph Ліза Хазелдін, передає Цензор.НЕТ.

Зараз, схоже, відповідь надійшла. У ніч на 9 червня РФ випустила 499 засобів повітряного нападу різних типів, зазначила вона.

"Москва вже кілька тижнів поспіль посилює інтенсивність своїх атак на Україну, встановлюючи нові рекорди за кількістю безпілотників, запущених протягом кількох вихідних поспіль. Але операція "Павутина" схоже спровокувала ескалацію бомбардувань з боку Росії", - пояснила Хазелдін.

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Попри всі заяви Путіна, що він готовий говорити із Трампом про припинення війни в Україні, дії армії РФ свідчать про протилежне.

За словами авторки, минулого місяця, поки делегації України та РФ зустрічалися у Стамбулі, щоб обговорити припинення війна, армія Росія завойовувала територію вдвічі швидше, ніж у квітні.

"Відверто кажучи, попри операцію "Павутина", Путін має перевагу у війні, і доки він готовий жертвувати все більшою кількістю росіян на фронті, він, ймовірно, матиме її і надалі. На цей час у нього просто немає стимулу сідати за стіл переговорів і серйозно домовлятися про припинення війни - з Трампом, Зеленським чи будь-ким іншим. Вважати інакше - просто маячня", - підсумувала вона.

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