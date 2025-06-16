РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Фото Ядерное оружие
3 598 13

РФ расширяет ядерную базу в Калининграде, - шведские СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Шведские медиа заявили, что Россия проводит работы на ядерных объектах, недалеко от Европы.

Об этом пишет издание SVT, передает Цензор.НЕТ.

Так, на спутниковых фотографиях за май 2025 года видно российскую базу в Калининграде, где может храниться ядерное оружие. В последние годы база расширялась и модернизировалась.

Россия модернизирует ядерную базу в Калининграде
Россия модернизирует ядерную базу в Калининграде

Читайте: КНДР могла построить новый завод для расширения производства ядерного оружия

На территории появились новые здания, тройное ограждение и новое оборудование. По данным польского правительства, в Калининграде хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия.

На базе "Осиповичи" в Беларуси советское хранилище ядерного оружия также обновляется, в частности там зафиксирована новая погрузочная платформа для железнодорожного транспорта и ПВО.

Россия модернизирует ядерную базу в Калининграде
Россия модернизирует ядерную базу в Калининграде

На базе Новая Земля, которую эксперты называют ключевой площадкой для ядерных испытаний РФ, также заметили новые здания.

Россия модернизирует ядерную базу в Калининграде
Россия модернизирует ядерную базу в Калининграде

Читайте также: Путин убежден, что Россия имеет самую современную ядерную триаду в мире

На Кольском полуострове, граничащем с Финляндией и Норвегией, построили около 50 складов-бункеров для баллистических ракет, применяемых с субмарин. Также зафиксирован специальный причал для загрузки ракет на подводные лодки.

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна пристально следит за ситуацией.

"Нам известно об этом, и мы за этим следим уже давно. Речь идет и о российских инвестициях в ядерные возможности, и о реализации новой доктрины", - сказал он.

Читайте: Иран должен остановить свою ядерную программу, если хочет прекращения атак, - Нетаньяху

Автор: 

россия (97281) Швеция (1036) ядерное оружие (1390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Европа вы где!? Или ЦАХАЛ вызывать?
показать весь комментарий
16.06.2025 11:07 Ответить
+11
рудий донні схвалює
от якби рудий донні був президентом, то кацапам цього б ніколи не вдалося
показать весь комментарий
16.06.2025 11:16 Ответить
+10
Яким чином Сосія в Кенігсбергу який фактично знаходиться в самому центрі країн НАТО до сих пір щось розбудовує? Це все робиться тільки з дозволу Європи.Інакше давно можна було той гнидник повністю заблокувати і зачистити. Але жце дуже просто, а всім цікаво спочатку зробити велику проблему а потім чухати потилицю як її вирішити
показать весь комментарий
16.06.2025 11:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Европа вы где!? Или ЦАХАЛ вызывать?
показать весь комментарий
16.06.2025 11:07 Ответить
Яким чином Сосія в Кенігсбергу який фактично знаходиться в самому центрі країн НАТО до сих пір щось розбудовує? Це все робиться тільки з дозволу Європи.Інакше давно можна було той гнидник повністю заблокувати і зачистити. Але жце дуже просто, а всім цікаво спочатку зробити велику проблему а потім чухати потилицю як її вирішити
показать весь комментарий
16.06.2025 11:16 Ответить
вам буде шкода європу? мені - ні
показать весь комментарий
16.06.2025 23:56 Ответить
рудий донні схвалює
от якби рудий донні був президентом, то кацапам цього б ніколи не вдалося
показать весь комментарий
16.06.2025 11:16 Ответить
Європа така Європа, що нагадує мені страуса, але не по серед пустелі, а швидкісній трасі, який сховав голову в найглибшу яму серед дороги, і думає що його ср..ку всі будуть об'їзжати з люьові до великих птахив які не літають.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:29 Ответить
Европейцы ничего не прячут. Чего вы от них хотите. Чтобы зайчик покусал медведя?
показать весь комментарий
16.06.2025 11:43 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2025 11:49 Ответить
НА ФОТОЛ 2 УЙОБКА....А ДЕЛІКАРІ З ДУРДОМУ
показать весь комментарий
16.06.2025 13:29 Ответить
Побудовати а потім шантажувати що підірвут.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:05 Ответить
То Трампон Трампакс будет бомбить оккупированный город?! Террорист ***** не хочет заключать хорошую сделку!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:33 Ответить
Рф давно пугала Ес размещением там ракет ,Искандер, и тем более завезла подобное в Белоруссию. Забегали черти драповые, либерасты! Ждите, уже скоро.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:35 Ответить
 
 