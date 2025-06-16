РФ расширяет ядерную базу в Калининграде, - шведские СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Шведские медиа заявили, что Россия проводит работы на ядерных объектах, недалеко от Европы.

Об этом пишет издание SVT, передает Цензор.НЕТ.

Так, на спутниковых фотографиях за май 2025 года видно российскую базу в Калининграде, где может храниться ядерное оружие. В последние годы база расширялась и модернизировалась.





На территории появились новые здания, тройное ограждение и новое оборудование. По данным польского правительства, в Калининграде хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия.

На базе "Осиповичи" в Беларуси советское хранилище ядерного оружия также обновляется, в частности там зафиксирована новая погрузочная платформа для железнодорожного транспорта и ПВО.





На базе Новая Земля, которую эксперты называют ключевой площадкой для ядерных испытаний РФ, также заметили новые здания.





На Кольском полуострове, граничащем с Финляндией и Норвегией, построили около 50 складов-бункеров для баллистических ракет, применяемых с субмарин. Также зафиксирован специальный причал для загрузки ракет на подводные лодки.

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна пристально следит за ситуацией.

"Нам известно об этом, и мы за этим следим уже давно. Речь идет и о российских инвестициях в ядерные возможности, и о реализации новой доктрины", - сказал он.

