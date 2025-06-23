Швеция закупает немецкую систему ПВО IRIS-T SLM, которая хорошо зарекомендовала себя в Украине

Правительство Швеции объявило о планах приобрести систему противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM у немецкого производителя Diehl.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон объявили о закупке новой системы ПВО во время визита на стратегически важный остров Готланд.

Стоимость контракта с Diehl составит 9 миллиардов крон (930 миллионов долларов) и покрывает семь систем ПВО вместе с запчастями и обслуживанием. Их поставки начнутся с 2028 года.

Приобретенная IRIS-T SLM будет использоваться в частности для защиты Готланда, заявили в шведском правительстве.

Эта система хорошо показала себя в Украине", - сказал премьер Швеции в комментарии SVT.

Также смотрите: РФ строит ядерную базу в Калининграде, - шведские СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В шведском правительстве отметили, что приобретение IRIS-T - это первый шаг на пути к инвестициям в противовоздушную оборону страны.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы правительства повысить оборонные расходы страны до 5% валового внутреннего продукта на фоне роста угрозы со стороны России.