Швеция закупает немецкую систему ПВО IRIS-T SLM, которая хорошо зарекомендовала себя в Украине
Правительство Швеции объявило о планах приобрести систему противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM у немецкого производителя Diehl.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон объявили о закупке новой системы ПВО во время визита на стратегически важный остров Готланд.
Стоимость контракта с Diehl составит 9 миллиардов крон (930 миллионов долларов) и покрывает семь систем ПВО вместе с запчастями и обслуживанием. Их поставки начнутся с 2028 года.
Приобретенная IRIS-T SLM будет использоваться в частности для защиты Готланда, заявили в шведском правительстве.
Эта система хорошо показала себя в Украине", - сказал премьер Швеции в комментарии SVT.
В шведском правительстве отметили, что приобретение IRIS-T - это первый шаг на пути к инвестициям в противовоздушную оборону страны.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы правительства повысить оборонные расходы страны до 5% валового внутреннего продукта на фоне роста угрозы со стороны России.
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не знаю.
в києві за дві атаки знищено дві багатоповерхівки.
загинули цивільні, діти.
це, добра рекомендація?
по стокгольму, кацапи будуть запускати виключно паперові літачки.