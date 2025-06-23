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Новости Швеция закупает ПВО
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Швеция закупает немецкую систему ПВО IRIS-T SLM, которая хорошо зарекомендовала себя в Украине

ппо iris-t

Правительство Швеции объявило о планах приобрести систему противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM у немецкого производителя Diehl.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон объявили о закупке новой системы ПВО во время визита на стратегически важный остров Готланд.

Стоимость контракта с Diehl составит 9 миллиардов крон (930 миллионов долларов) и покрывает семь систем ПВО вместе с запчастями и обслуживанием. Их поставки начнутся с 2028 года.

Приобретенная IRIS-T SLM будет использоваться в частности для защиты Готланда, заявили в шведском правительстве.

Эта система хорошо показала себя в Украине", - сказал премьер Швеции в комментарии SVT.

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В шведском правительстве отметили, что приобретение IRIS-T - это первый шаг на пути к инвестициям в противовоздушную оборону страны.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы правительства повысить оборонные расходы страны до 5% валового внутреннего продукта на фоне роста угрозы со стороны России.

Автор: 

ПВО (2887) Швеция (1020)


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хочеш миру - готуйся до війни...
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23.06.2025 20:41 Ответить
Именно готовность к войне служит лучшим способом ее предотвратить.
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23.06.2025 21:00 Ответить
ннуу.....
не знаю.
в києві за дві атаки знищено дві багатоповерхівки.
загинули цивільні, діти.
це, добра рекомендація?
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23.06.2025 20:43 Ответить
IRIS-T не призначена для боротьби з балістикою. З європейського тільки SAMP-T.
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23.06.2025 20:45 Ответить
зрозуміло.
по стокгольму, кацапи будуть запускати виключно паперові літачки.
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23.06.2025 20:48 Ответить
Открою вам большой секрет - каждый комплекс хорош для своих задач. Ирис-Т великолепно справляется с крылатыми ракетами и дронами. Искандер-М до Стокгольма не долетит, а крылатую ракету с очень большой вероятностью собьют.
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23.06.2025 21:03 Ответить
Не було б ППО знищили б більше багатоповерхівок
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24.06.2025 08:42 Ответить
Одна ракета коштує 400тис євро.Для дронів -дуже коштовно.
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23.06.2025 22:49 Ответить
 
 