56% граждан Германии выступают за участие Бундесвера в миротворческой миссии в Украине, - опрос

Большинство граждан Германии выступают за участие Бундесвера в потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса The Berlin Pulse, проведенного институтом Forsa по заказу Фонда Кербера.

Основные результаты опроса:

56% респондентов поддержали бы отправку германских военных в Украину в рамках международной миссии;

59% высказались за продолжение военной помощи Киеву в борьбе против российской агрессии;

Лишь 21% граждан Германии верят, что Владимир Путин заинтересован в мире путем переговоров.

Кроме того, среди граждан Германии растет беспокойство по поводу собственной безопасности. Так, 47 процентов участников исследования оценили военную угрозу со стороны Москвы как "очень высокую". Это намного больше, чем в прошлом году. Тогда такое мнение в аналогичном опросе высказали 39 процентов респондентов. 54 процента граждан Германии опасаются также, что Россия попытается повлиять на общественное мнение в их стране.

В то же время 72 процента граждан Германии одобряют намерение правительства ФРГ удвоить оборонные расходы страны в течение ближайших 10 лет. При этом 61 процент опрошенных не хотят, чтобы Германия играла в Европе ведущую роль в сфере обороны.

Международная политика и роль Германии

48% граждан Германии хотят, чтобы страна более активно участвовала в решении международных кризисов. На востоке Германии преобладает желание более сдержанной внешней политики.

Главным вызовом мировой политики участники опроса назвали войну России против Украины (45%).

Что касается мнения граждан Германии об отношениях их страны с США, то, спустя почти год с момента возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, 73 процента опрошенных назвали эти отношения "плохими". Для сравнения: в прошлом году, когда у власти в США был президент Джо Байден, 74 процента участников опроса The Berlin Pulse считали отношения между Берлином и Вашингтоном "хорошими".

США перестали быть главным политическим партнером ФРГ - их опередила Франция. Только 38% считают США надежным партнером в вопросе поддержки Украины.

