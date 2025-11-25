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Новини Агресія Росії проти України Іноземні миротворці в Україні
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56% німців виступають за участь Бундесверу в миротворчій місії в Україні, - опитування

Німці підтримують участь Бундесверу в європейській місії в Україні

Більшість німців виступають за участь Бундесверу в потенційній європейській миротворчій місії в Україні у разі укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням  на DW, про це свідчать результати щорічного опитування The Berlin Pulse, проведеного інститутом Forsa на замовлення Фонду Кербера.

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Основні результати опитування:

  • 56% респондентів підтримали б відправку німецьких військових до України в рамках міжнародної місії;

  • 59% висловилися за продовження військової допомоги Києву у боротьбі проти російської агресії;

  • Лише 21% німців вірять, що Володимир Путін зацікавлений у мирі шляхом переговорів.

Крім того,  серед німців зростає занепокоєння щодо власної безпеки. Так, 47 відсотків учасників дослідження оцінили воєнну загрозу з боку Москви як "дуже високу". Це набагато більше, ніж торік. Тоді таку думку в аналогічному опитуванні висловили 39 відсотків респондентів. 54 відсотки німців побоюються також, що Росія спробує вплинути на громадську думку в їхній країні.

Водночас 72 відсотки німців схвалюють намір уряду ФРН подвоїти оборонні видатки країни протягом найближчих 10 років. При цьому 61 відсоток опитаних не хочуть, щоб Німеччина відігравала в Європі провідну роль у сфері оборони.

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Міжнародна політика та роль Німеччини 

48% німців хочуть, щоб країна активніше долучалася до вирішення міжнародних криз. На сході Німеччини переважає бажання більш стриманої зовнішньої політики.

Головним викликом світової політики учасники опитування назвали війну Росії проти України (45%).

Що стосується думки німців про відносини їхньої країни зі США, то, після майже року з моменту повернення республіканця Дональда Трампа до Білого дому, 73 відсотки опитаних назвали ці відносини "поганими". Для порівняння: торік, коли при владі в США був президент Джо Байден, 74 відсотки учасників опитування The Berlin Pulse вважали відносини між Берліном і Вашингтоном "хорошими".

США перестали бути головним політичним партнером ФРН - їх випередила Франція. Лише 38% вважають США надійним партнером у питанні підтримки України.

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Автор: 

Німеччина (8066) опитування (2189) путін володимир (25464)
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Топ коментарі
+2
Іпать ти пафосний.Живемо на їхні гроші,воюємо їхньою зброєю і насміхаємося з них же,хоча в них президент і канцлер не паяц.Це так....по українськи
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25.11.2025 12:29 Відповісти
+1
Варто публікувати й інше опитування. Лише 17 ,% громадян ФРН ладні зі зброєю в руках захищати країну у випадку нападу москалів. Решта вважають за краще лишитися живими навіть попри ймовірну окупацію. Пересічний бюргер не хоче й чути про війну на відміну від войовничих прибалтів та поляків.
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25.11.2025 12:42 Відповісти
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бздить німчура, прозріли срані сосісочники
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25.11.2025 12:21 Відповісти
Іпать ти пафосний.Живемо на їхні гроші,воюємо їхньою зброєю і насміхаємося з них же,хоча в них президент і канцлер не паяц.Це так....по українськи
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25.11.2025 12:29 Відповісти
Зміни нік з "артист" на "бовдур пафосний
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25.11.2025 12:42 Відповісти
і хто з цих 56% хоче приіхати до лінії бойових дій? нуль?
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25.11.2025 12:28 Відповісти
А миротворча місія це не участь в бойових діях
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25.11.2025 12:30 Відповісти
так, серед завдань місії патрулювання, супровід конвоїв та охорона об'єктів, це все буде на західному кордоні?
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25.11.2025 12:35 Відповісти
Там чорним по білому написано-"європейській миротворчій місії в Україні у разі укладення мирної угоди між Києвом і Москвою" Тобто піля мирної угоди і відповідно припинення вогню
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25.11.2025 12:44 Відповісти
Варто публікувати й інше опитування. Лише 17 ,% громадян ФРН ладні зі зброєю в руках захищати країну у випадку нападу москалів. Решта вважають за краще лишитися живими навіть попри ймовірну окупацію. Пересічний бюргер не хоче й чути про війну на відміну від войовничих прибалтів та поляків.
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25.11.2025 12:42 Відповісти
А вы думаете украинцев больший процент воюет? Далеко ходить ненужно, вон у вас немецкий флаг, видимо из-за огромной отваги))
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25.11.2025 13:00 Відповісти
Поляки, за опитуванням, до 30% готові йти на захист своєї землі
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25.11.2025 13:09 Відповісти
 
 