56% німців виступають за участь Бундесверу в миротворчій місії в Україні, - опитування

Більшість німців виступають за участь Бундесверу в потенційній європейській миротворчій місії в Україні у разі укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це свідчать результати щорічного опитування The Berlin Pulse, проведеного інститутом Forsa на замовлення Фонду Кербера.

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Основні результати опитування:

56% респондентів підтримали б відправку німецьких військових до України в рамках міжнародної місії;

59% висловилися за продовження військової допомоги Києву у боротьбі проти російської агресії;

Лише 21% німців вірять, що Володимир Путін зацікавлений у мирі шляхом переговорів.

Крім того, серед німців зростає занепокоєння щодо власної безпеки. Так, 47 відсотків учасників дослідження оцінили воєнну загрозу з боку Москви як "дуже високу". Це набагато більше, ніж торік. Тоді таку думку в аналогічному опитуванні висловили 39 відсотків респондентів. 54 відсотки німців побоюються також, що Росія спробує вплинути на громадську думку в їхній країні.

Водночас 72 відсотки німців схвалюють намір уряду ФРН подвоїти оборонні видатки країни протягом найближчих 10 років. При цьому 61 відсоток опитаних не хочуть, щоб Німеччина відігравала в Європі провідну роль у сфері оборони.

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Міжнародна політика та роль Німеччини

48% німців хочуть, щоб країна активніше долучалася до вирішення міжнародних криз. На сході Німеччини переважає бажання більш стриманої зовнішньої політики.

Головним викликом світової політики учасники опитування назвали війну Росії проти України (45%).

Що стосується думки німців про відносини їхньої країни зі США, то, після майже року з моменту повернення республіканця Дональда Трампа до Білого дому, 73 відсотки опитаних назвали ці відносини "поганими". Для порівняння: торік, коли при владі в США був президент Джо Байден, 74 відсотки учасників опитування The Berlin Pulse вважали відносини між Берліном і Вашингтоном "хорошими".

США перестали бути головним політичним партнером ФРН - їх випередила Франція. Лише 38% вважають США надійним партнером у питанні підтримки України.

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