РУС
Новости ПВО Украины Массированный комбинированный удар
614 17

На следующей неделе будем работать с партнерами над усилением ПВО, - Зеленский

Усиление ПВО

Украина готовится к работе на следующей неделе с партнерами – в частности, по улучшению качества противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Массированная атака РФ

Массированная атака РФ

Он напомнил о сегодняшней массированной комбинированной атаке и рассказал о ходе работ по ликвидации последствий.

"Сейчас еще продолжаются работы после ночного удара российских ракет и дронов. Удар был масштабным, энергетика – основная цель, здесь Россия не меняет свою тактику и до сих пор пытается нанести Украине именно такой ущерб перед зимой. Важно, что мы противодействуем. Важно, что есть сбитые. Девятнадцать ракет удалось сбить, и среди них – баллистика. Подавлено также и почти 560 беспилотников, среди которых около 300 – "шахеды". К сожалению, не все было сбито", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завершены работы по ликвидации последствий удара РФ по Киеву: 2 погибших и 38 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Усиление ПВО

Он подчеркнул, что работа над усилением ПВО – это приоритет номер один.

"Эта задача чрезвычайно сложная, чрезвычайно дорогая для Украины и партнеров. Ни одна страна не справилась бы с этим в одиночку, но мы обеспечиваем Украину ракетами для ПВО и постоянно увеличиваем парк наших систем ПВО различных типов. Готовимся к работе на следующей неделе с нашими партнерами – в том числе ради более качественной нашей противовоздушной обороны, и очень рассчитываем на содействие партнеров", – добавил президент.

Читайте: Атака РФ на Киевскую область: В больницах остаются три человека, продолжается ликвидация последствий в пяти районах, - ОВА

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Автор: 

Зеленский Владимир (22764) ПВО (3283)
Топ комментарии
+11
імітація бурхливої діяльності на фоні повної ж..ОПи на Банковій

.
29.11.2025 21:36 Ответить
29.11.2025 21:36 Ответить
+11
ооо...
дістали старі репліки голобородька!
вміють, суки, серіал витягувати?
нє.....
29.11.2025 21:37 Ответить
29.11.2025 21:37 Ответить
+10
Розкажеш, коли зробиш!
У порожнього «президента» - порожні розмови!
29.11.2025 21:42 Ответить
29.11.2025 21:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
29.11.2025 21:36 Ответить
29.11.2025 21:36 Ответить
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!! Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!! Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
показать весь комментарий
29.11.2025 22:25 Ответить
29.11.2025 21:37 Ответить
29.11.2025 21:37 Ответить
І що змінила відставка єрмака? Далі безсенсовні заяви зеленого мародера і далі незрозуміло хто керує державою
показать весь комментарий
29.11.2025 21:40 Ответить
тексти пише той же...
показать весь комментарий
29.11.2025 21:48 Ответить
А хтось вважав , що вона щось може змінити ?
показать весь комментарий
29.11.2025 22:09 Ответить
Наступного тижня працюватимемо з партнерами щодо посилення ППО, - Зеленський.

Де будете працювати?
В мобільних групах?
показать весь комментарий
29.11.2025 21:41 Ответить
Там Єрмак буде "працювати")
показать весь комментарий
29.11.2025 21:54 Ответить
Щось це ППО посилюють вже 4й рік, але якщо в 2023 прилітало 10 ракет з 60, то зараз 10 із 20.
показать весь комментарий
29.11.2025 21:42 Ответить
29.11.2025 21:42 Ответить
29.11.2025 21:42 Ответить
Йшов 11 рік війни...
показать весь комментарий
29.11.2025 21:44 Ответить
тільки захищаючись-шлях до поразки.
показать весь комментарий
29.11.2025 21:47 Ответить
Закінчиться строк перебування на посаді,йди диктором радіо.
Гумориста з тебе вже не вийде,бо як побачать захочеться плакати.
показать весь комментарий
29.11.2025 22:05 Ответить
"двушку", партнерам, не забуть відправити...
показать весь комментарий
29.11.2025 22:26 Ответить
«Я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком і піду». І ось Єрмак пішов, і… і нічого. А чому?
показать весь комментарий
29.11.2025 22:55 Ответить
зеленський ,чмо неголене ,йди у відставку 🤡 потвора ...
показать весь комментарий
29.11.2025 23:02 Ответить
 
 