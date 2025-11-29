На следующей неделе будем работать с партнерами над усилением ПВО, - Зеленский

Украина готовится к работе на следующей неделе с партнерами – в частности, по улучшению качества противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Массированная атака РФ

Он напомнил о сегодняшней массированной комбинированной атаке и рассказал о ходе работ по ликвидации последствий.

"Сейчас еще продолжаются работы после ночного удара российских ракет и дронов. Удар был масштабным, энергетика – основная цель, здесь Россия не меняет свою тактику и до сих пор пытается нанести Украине именно такой ущерб перед зимой. Важно, что мы противодействуем. Важно, что есть сбитые. Девятнадцать ракет удалось сбить, и среди них – баллистика. Подавлено также и почти 560 беспилотников, среди которых около 300 – "шахеды". К сожалению, не все было сбито", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завершены работы по ликвидации последствий удара РФ по Киеву: 2 погибших и 38 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Усиление ПВО

Он подчеркнул, что работа над усилением ПВО – это приоритет номер один.

"Эта задача чрезвычайно сложная, чрезвычайно дорогая для Украины и партнеров. Ни одна страна не справилась бы с этим в одиночку, но мы обеспечиваем Украину ракетами для ПВО и постоянно увеличиваем парк наших систем ПВО различных типов. Готовимся к работе на следующей неделе с нашими партнерами – в том числе ради более качественной нашей противовоздушной обороны, и очень рассчитываем на содействие партнеров", – добавил президент.

Читайте: Атака РФ на Киевскую область: В больницах остаются три человека, продолжается ликвидация последствий в пяти районах, - ОВА

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.