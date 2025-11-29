Атака РФ на Киевщину: В больницах остаются три человека, продолжается ликвидация последствий в пяти районах, - ОВА

В больницах Киевской области остаются три человека, которые были ранены во время сегодняшней вражеской атаки.

Об этом сообщил начальник ОГА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состояние пострадавших

В медицинском учреждении Вышгородского района лечение продолжает женщина 67 лет с множественными осколочными ранениями мягких тканей.

В медучреждении Фастовского района остается мужчина пожилого возраста по поводу приступа стенокардии, как острой реакции на стресс.

В Броварском районе под наблюдением врачей находится женщина 64 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой кисти.

Отмечается, что все раненые проходят необходимое лечение и показывают положительную динамику.

"К сожалению, в Фастовском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1970 года рождения (уточнена дата рождения). Искренние соболезнования родным и близким", - добавил Калашник.

Смотрите также: Ликвидированы все пожары, вызванные вражеской атакой на Киев, - Клименко. ФОТОрепортаж

Ликвидация последствий

Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки в пяти районах.

Так, в городе Бровары, который больше всего пострадал от вражеского удара, более 80% выбитых окон нескольких сотен квартир закрыты OSB-плитами. Провели демонтаж аварийных нависающих конструкций на верхних этажах поврежденного дома, который больше всего пострадал от атаки рашистов.

Продолжается работа комиссий по оценке ущерба и первоочередности восстановительных мероприятий.

Работают пункты несокрушимости, где люди могут найти всю необходимую помощь. Завтра утром все работы будут продолжены.

Энергетики не прекращают работы по восстановлению стабильного электроснабжения. На данный момент уже 35 тыс. домов Киевской области удалось вернуть свет.

Смотрите также: Атака на Киевскую область: разрушены многоэтажки, два человека пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Повреждения в результате атаки

Всего в регионе в результате массированной атаки страны-террориста повреждены 15 многоэтажек, 72 частных дома, объекты критической инфраструктуры, гаражные боксы, производства, торговые центры, здание "Новой почты", детский сад, 35 автомобилей.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

По состоянию на 11:00 зафиксировано 33 локации с разрушениями в Обуховском, Фастовском, Бучанском и Броварском районах. Сообщалось, что пострадали 8 человек, 1 погибший.