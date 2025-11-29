Атака РФ на Київщину: У лікарнях залишаються три людини, триває ліквідації наслідків у п’яти районах, - ОВА

У лікарнях Київської області залишаються три людини, які були поранені під час сьогоднішньої ворожої атаки.

Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих

У медичному закладі Вишгородського району лікування продовжує жінка 67 років з множинними уламковими пораненнями мʼяких тканин.

У медзакладі Фастівського району залишається чоловік літнього віку з приводу нападу стенокардії, як гострої реакції на стрес.

У Броварському районі під наглядом лікарів перебуває жінка 64 років із закритою черепно-мозковою травмою та переломом лівої кисті.

Зазначається, що всі поранені проходять необхідне лікування та показують позитивну динаміку.

"На жаль, у Фастівському районі унаслідок ворожої атаки загинула жінка 1970 року народження (уточнено дату народження). Щирі співчуття рідним та близьким", - додав Калашник.

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Ліквідації наслідків

Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки у пʼяти районах.

Так, у місті Бровари, яке найбільше постраждало від ворожого удару, понад 80% вибитих вікон декількох сотень квартир закрито OSB-плитами. Провели демонтаж аварійних навісаючих конструкцій на верхніх поверхах пошкодженого будинку, який найбільше постраждав від атаки рашистів.

Триває робота комісій з оцінювання збитків та першочерговості відновлювальних заходів.

Працюють пункти незламності, де люди можуть знайти всю необхідну допомогу. Завтра зранку всі роботи будуть продовжені.

Енергетики не зупиняють роботи з відновлення стабільного електропостачання. Наразі вже 35 тис. осель Київщини вдалося повернути світло.

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Пошкодження через атаку

Усього в регіоні унаслідок масованої атаки країни-терориста пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля "Нової пошти", дитячий садок, 35 автомобілів.

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Станом на 11:00 зафіксовано 33 локації з руйнуваннями в Обухівському, Фастівському, Бучанському та Броварському районах. Повідомлялося, що постраждали 8 людей, 1 загиблий.