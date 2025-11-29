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Новини Фото Атака безпілотників на Київщину Масований комбінований удар
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Атака РФ на Київщину: зафіксовано 33 локації з руйнуваннями. Загинула людина, 8 поранених. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків масованого обстрілу військами РФ території Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Є жертва та постраждалі

Як зазначається, станом на 11:00 зафіксовано 33 локації з руйнуваннями в Обухівському, Фастівському, Бучанському та Броварському районах. Постраждали 8 людей, 1 загиблий.

Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу

Через пошкодження інфраструктури знеструмлено 78 населених пунктів, аварійні служби працюють над відновленням.

Підрозділи ДСНС проводять розбір завалів, гасіння пожеж, надають психологічну допомогу та супроводжують аварійні бригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про нічний обстріл: Росія продовжує реалізовувати свій "військовий план", що складається з двох пунктів: вбивати і руйнувати

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

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Київська область (4629) обстріл (34445) ДСНС (5354)
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А Трамп з ******* все про якийсь «ДІЛ» мусолять, за млрд дол для нього!!
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29.11.2025 11:41 Відповісти
А чий то крузак новий на задньому плані? Невже рятувальники на ньому приїхали?
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29.11.2025 12:12 Відповісти
Це триндець. Залишитись без житла та ще й на зиму.
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29.11.2025 12:22 Відповісти
 
 