Атака РФ на Київщину: зафіксовано 33 локації з руйнуваннями. Загинула людина, 8 поранених. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків масованого обстрілу військами РФ території Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Є жертва та постраждалі

Як зазначається, станом на 11:00 зафіксовано 33 локації з руйнуваннями в Обухівському, Фастівському, Бучанському та Броварському районах. Постраждали 8 людей, 1 загиблий.











Через пошкодження інфраструктури знеструмлено 78 населених пунктів, аварійні служби працюють над відновленням.

Підрозділи ДСНС проводять розбір завалів, гасіння пожеж, надають психологічну допомогу та супроводжують аварійні бригади.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

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