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Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину Массированный комбинированный удар
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Атака РФ на Киевщину: зафиксировано 33 локации с разрушениями. Погиб человек, 8 раненых. ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация последствий массированного обстрела войсками РФ территории Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Есть жертва и пострадавшие

Как отмечается, по состоянию на 11:00 зафиксировано 33 локации с разрушениями в Обуховском, Фастовском, Бучанском и Броварском районах. Пострадали 8 человек, 1 погибший.

Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела

Из-за повреждения инфраструктуры обесточены 78 населенных пунктов, аварийные службы работают над восстановлением.

Подразделения ГСЧС проводят разбор завалов, тушение пожаров, оказывают психологическую помощь и сопровождают аварийные бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночном обстреле: Россия продолжает реализовывать свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и разрушать

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

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Киевская область (4669) обстрел (33093) ГСЧС (5206)
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А Трамп з ******* все про якийсь «ДІЛ» мусолять, за млрд дол для нього!!
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29.11.2025 11:41 Ответить
А чий то крузак новий на задньому плані? Невже рятувальники на ньому приїхали?
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29.11.2025 12:12 Ответить
Це триндець. Залишитись без житла та ще й на зиму.
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29.11.2025 12:22 Ответить
 
 