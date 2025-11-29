Атака РФ на Киевщину: зафиксировано 33 локации с разрушениями. Погиб человек, 8 раненых. ФОТОрепортаж
Продолжается ликвидация последствий массированного обстрела войсками РФ территории Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Есть жертва и пострадавшие
Как отмечается, по состоянию на 11:00 зафиксировано 33 локации с разрушениями в Обуховском, Фастовском, Бучанском и Броварском районах. Пострадали 8 человек, 1 погибший.
Из-за повреждения инфраструктуры обесточены 78 населенных пунктов, аварийные службы работают над восстановлением.
Подразделения ГСЧС проводят разбор завалов, тушение пожаров, оказывают психологическую помощь и сопровождают аварийные бригады.
Ночной массированный обстрел
В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.
Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.
Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.
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