Атака РФ на Киевщину: зафиксировано 33 локации с разрушениями. Погиб человек, 8 раненых. ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация последствий массированного обстрела войсками РФ территории Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертва и пострадавшие

Как отмечается, по состоянию на 11:00 зафиксировано 33 локации с разрушениями в Обуховском, Фастовском, Бучанском и Броварском районах. Пострадали 8 человек, 1 погибший.











Из-за повреждения инфраструктуры обесточены 78 населенных пунктов, аварийные службы работают над восстановлением.

Подразделения ГСЧС проводят разбор завалов, тушение пожаров, оказывают психологическую помощь и сопровождают аварийные бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночном обстреле: Россия продолжает реализовывать свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и разрушать

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Киевскую область: разрушены многоэтажки, два человека пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж