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Новини ППО України Масований комбінований удар
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Наступного тижня працюватимемо з партнерами щодо посилення ППО, - Зеленський

Посилення ППО

Україна готується до роботи наступного тижня з партнерами – зокрема, щодо покращення якості протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

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Масована атака РФ

Він нагадав про сьогоднішню масовану комбіновану атаку та розповів про перебіг робіт з ліквідації наслідків.

"Зараз іще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар, енергетика – основна ціль, тут Росія не змінює свою тактику й досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо. Важливо, що є збиття. Дев’ятнадцять ракет вдалося збити, і серед них – балістика. Подавлено також і майже 560 безпілотників, серед яких близько 300 – "шахеди". На жаль, не все було збито", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ по Києву: 2 загиблих і 38 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Посилення ППО

Він наголосив, що робота над посиланням на ППО – це пріоритет номер один.

"Це завдання надзвичайно складне, надзвичайно дороге для України та партнерів. Будь-яка країна не витягнула б це самотужки, але ми забезпечуємо Україні ракети для ППО та постійно збільшуємо парк наших систем ППО різних типів. Готуємося до роботи на наступному тижні з нашими партнерами – у тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони, і дуже розраховуємо на сприяння партнерів", - додав президент.

Читайте: Атака РФ на Київщину: У лікарнях залишаються три людини, триває ліквідації наслідків у п’яти районах, - ОВА

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами. Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) ППО (4178)
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Топ коментарі
+19
імітація бурхливої діяльності на фоні повної ж..ОПи на Банковій

.
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29.11.2025 21:36 Відповісти
+14
Розкажеш, коли зробиш!
У порожнього «президента» - порожні розмови!
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29.11.2025 21:42 Відповісти
+12
ооо...
дістали старі репліки голобородька!
вміють, суки, серіал витягувати?
нє.....
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29.11.2025 21:37 Відповісти
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імітація бурхливої діяльності на фоні повної ж..ОПи на Банковій

.
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29.11.2025 21:36 Відповісти
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!! Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!! Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 22:25 Відповісти
Zeіуда ,цинічний виродок , роду людського, твоі підручні ермаки- цукермани-Міндічи-галущенко… мільярди на непобудовані укриттів , тиририли , " дегех жалко) ," двушка ушла га москву" -террористам , мільйони в Ізраїль , і ти , ще сміешь , щось кукарекати , повинен вжє давно утілізуватись , серійний вбивця , як ***** і гітлер
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30.11.2025 00:04 Відповісти
до речі , зейло, дє обіцяні , твоїм чорним ротом , 3 000 ракет , які летять на 3 000 км ⁉️Пройшов рівно рік …дє "🤢🦩фламіндічи" дє мільярди , які Україні , не фуфломіндічам цукерманам чернишову надавали шведи ?
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30.11.2025 00:10 Відповісти
ооо...
дістали старі репліки голобородька!
вміють, суки, серіал витягувати?
нє.....
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29.11.2025 21:37 Відповісти
І що змінила відставка єрмака? Далі безсенсовні заяви зеленого мародера і далі незрозуміло хто керує державою
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29.11.2025 21:40 Відповісти
тексти пише той же...
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29.11.2025 21:48 Відповісти
А хтось вважав , що вона щось може змінити ?
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29.11.2025 22:09 Відповісти
ті , що обрали зе ностру , ліквідаторів України , платили їм гроші, за те, що клоуни , плювали в їх ржучи пики , глузуючи з 🤢🤡🎪:"хохлів"," сіньор Голодомор", " героям сала ", "актриса с фільмов для взрослих , принимающая со всех сторон " …………
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30.11.2025 00:45 Відповісти
Наступного тижня працюватимемо з партнерами щодо посилення ППО, - Зеленський.

Де будете працювати?
В мобільних групах?
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29.11.2025 21:41 Відповісти
Там Єрмак буде "працювати")
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29.11.2025 21:54 Відповісти
Щось це ППО посилюють вже 4й рік, але якщо в 2023 прилітало 10 ракет з 60, то зараз 10 із 20.
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29.11.2025 21:42 Відповісти
Розкажеш, коли зробиш!
У порожнього «президента» - порожні розмови!
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29.11.2025 21:42 Відповісти
Ну ,нарешті ,зрозуміли, (це ,так звані ЛСД , Ніколов, Українська правда, Луценко ……… )хто , їх при , алє майжє всі , як зомбі , повторюють неадєкватну ахінею, що ,узурпатора , главаря злочинного угрупування не можна звільнити з посади ???? зрадника -мародера , який , відправляє мільйони террористам , кришує сенатора РФ Деркача, Захарченко , призначає агентів ФСБ , грає подвійну , гру не можна рухати ? тоді ви всі заслуговуваєтє на страшну долю , або вичікуваєте окупантів Віками , щоб виграти війну , першою чергою , ізолювали зрадників , а тут оборотень з булавою верховодить , такими , самими перевертнями в погонах , які тільки й роблять , що саботують Перемогу всіми силами: мародерством , підступними аферами, як фортеця Бахмут , курська злочинна афера , про яку брехав зеленський, що будє обмін територіями , ну і дє ж він ? А хто ж здав , контрнаступ , зейло не розслідує, тому , що знає , що " хороші хлопці" , він і ермак , татаров, верещючка , *********** з левченко , демченко …………
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30.11.2025 01:07 Відповісти
Йшов 11 рік війни...
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29.11.2025 21:44 Відповісти
тільки захищаючись-шлях до поразки.
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29.11.2025 21:47 Відповісти
Закінчиться строк перебування на посаді,йди диктором радіо.
Гумориста з тебе вже не вийде,бо як побачать захочеться плакати.
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29.11.2025 22:05 Відповісти
за те, що зеленський натворив , має бути трибунал з повною конфіскацією , що , пробачили, мільони поломаних доль, вбитих дітей , яких , воно не попередило , про напад , закликаючи жерти шашлики :" бо тоді б , ми втрачали 7 мільярдів" казало воно , сховавши своїх заздалегіть Подарував Південь рашистам , ракети летіли на голови харьків'ян , маріупольців , а Земіндічи цукермани , ермаки, мільйони мародерили , відмивали в кріпту , будували "Дінастію " Діамантовий заводик земіндіча , працював на рассіі , аж до 2024 р , сплачуючи мільйнні податки ,
ну єто ж , не " ліпецкая фабрика "
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30.11.2025 01:26 Відповісти
"двушку", партнерам, не забуть відправити...
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29.11.2025 22:26 Відповісти
«Я з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком і піду». І ось Єрмак пішов, і… і нічого. А чому?
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29.11.2025 22:55 Відповісти
любов дороще золота, тільки не в цьому випадку
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30.11.2025 00:32 Відповісти
зеленський ,чмо неголене ,йди у відставку 🤡 потвора ...
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29.11.2025 23:02 Відповісти
Знову гнида не виліковна сцить у вічі, та на#уй нам твоє ппо яке нас всерівно не врятує, ппо може тільки зменшити обсяг нанесеної нам шкоди , головне треба як мінімум, АСИМЕТРИЧНО бити у відповідь, але ж то не до тебе да гнида хрипата, чи ти блазень обдовбаний думаєш раз ти свого Алі бабу тимчасово вивів з під удару то ми все забудемо і пробачимо, та #уй ти вгадав. " Горіла хата гори й сарай"
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30.11.2025 00:24 Відповісти
П.О.Ц.
Потужний Оплот Цивілізації
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30.11.2025 00:24 Відповісти
воно і всі покидьки його не купили і куска мила для вояків.....а до мацкви двушку будьласка...повний писець....і що цікаво є ще повно людей які йому вірять.
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30.11.2025 00:30 Відповісти
зомбі , такі самі , що вірять ***** і вірили , муссоліні , гітлеру …… каддафі
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30.11.2025 01:28 Відповісти
Їжаку зрозуміло, що найкраща система ППО це балістичні ракети, що долітають до Москви. Вже і Єрмака нема, і балістичних ракет нема. Хто ж ще займається саботажем їх виробництва? Може Шмигаля так само треба прибрати? Які ротшильди, який моссад заблокував їх виробництво? Заблокував настільки, що і в медійному дискурсі вони з'являються випадково. Хто режисує цей хворий спектакль з заламуванням суспільної думки до відмови від територій?
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30.11.2025 06:02 Відповісти
Які партнери потрібні для модернізації ЗРК ОСА до рівня ЗРК Стілет? Чому для Азербайджану ВО Артем виробили ракети ППО Т382, а для себе не можуть? Чому в Карпатах замість бункерних виробничих цехів будуються туристичні готелі? Чому озброєний народ відправляється у піхотні штурми замість взяття хозарської мафії за хвіст?
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30.11.2025 06:33 Відповісти
Посилювати треба було до,а не після.❤️🇺🇦❤️
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30.11.2025 08:31 Відповісти
 
 