Наступного тижня працюватимемо з партнерами щодо посилення ППО, - Зеленський.

Україна готується до роботи наступного тижня з партнерами – зокрема, щодо покращення якості протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

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Масована атака РФ

Він нагадав про сьогоднішню масовану комбіновану атаку та розповів про перебіг робіт з ліквідації наслідків.

"Зараз іще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар, енергетика – основна ціль, тут Росія не змінює свою тактику й досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо. Важливо, що є збиття. Дев’ятнадцять ракет вдалося збити, і серед них – балістика. Подавлено також і майже 560 безпілотників, серед яких близько 300 – "шахеди". На жаль, не все було збито", - йдеться в повідомленні.

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Посилення ППО

Він наголосив, що робота над посиланням на ППО – це пріоритет номер один.

"Це завдання надзвичайно складне, надзвичайно дороге для України та партнерів. Будь-яка країна не витягнула б це самотужки, але ми забезпечуємо Україні ракети для ППО та постійно збільшуємо парк наших систем ППО різних типів. Готуємося до роботи на наступному тижні з нашими партнерами – у тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони, і дуже розраховуємо на сприяння партнерів", - додав президент.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами. Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.