ПВО Украины сбила 63 вражеских БПЛА из 89, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 1 декабря украинские силы ПВО сбили 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и другие дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал Украину 89 ударными дронами, которые были запущены с территории РФ и временно оккупированного Крыма:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Чауда - ТОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 9 локациях.

