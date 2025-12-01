ПВО Украины сбила 63 вражеских БПЛА из 89, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 1 декабря украинские силы ПВО сбили 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и другие дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что враг атаковал Украину 89 ударными дронами, которые были запущены с территории РФ и временно оккупированного Крыма:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Чауда - ТОТ АР Крым.
Результат работы ПВО
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 9 локациях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.
нас просто одними шахедами задавлять (
Рашисти кожної ночі демонструють "прагнення до миру" .