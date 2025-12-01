РУС
ПВО Украины сбила 63 вражеских БПЛА из 89, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 1 декабря украинские силы ПВО сбили 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и другие дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. 

Отмечается, что враг атаковал Украину 89 ударными дронами, которые были запущены с территории РФ и временно оккупированного Крыма:

  • Курск;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Чауда - ТОТ АР Крым.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 9 локациях.

Украинские Вооруженные силы отразили воздушное нападение РФ: 63 ударных дрона сбиты/подавлены

беспилотник (4585) ПВО (3286) Воздушные силы (2818) Шахед (1684)
70% ефективності по шахедам

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

нас просто одними шахедами задавлять (
Що там Умєров (ворюга) каже "продуктивні перемовини"..... продуктивні для кого?!
Рашисти кожної ночі демонструють "прагнення до миру" .
