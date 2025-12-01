ППО України збила 63 ворожі БпЛА з 89, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 1 грудня українські сили ППО збили 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інші дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що ворог атакував Україну 89 ударними дронами, які були запущені з території РФ та тимчасово окупованого Криму:
- Курськ;
- Орел;
- Міллерово;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Чауда - ТОТ АР Крим.
Результат роботи ППО
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.
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Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.
нас просто одними шахедами задавлять (
Рашисти кожної ночі демонструють "прагнення до миру" .