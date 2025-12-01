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Новини Атака безпілотників Результат роботи ППО
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ППО України збила 63 ворожі БпЛА з 89, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 1 грудня українські сили ППО збили 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інші дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

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Зазначається, що ворог атакував Україну 89 ударними дронами, які були запущені з території РФ та тимчасово окупованого Криму:

  • Курськ;
  • Орел;
  • Міллерово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Чауда - ТОТ АР Крим.

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Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Українські Збройні сили відбили повітряний напад РФ: 63 ударних дрони збито/подавлено

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5970) ППО (4182) Повітряні сили (3468) Шахед (2264)
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Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

нас просто одними шахедами задавлять (
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01.12.2025 09:37 Відповісти
Що там Умєров (ворюга) каже "продуктивні перемовини"..... продуктивні для кого?!
Рашисти кожної ночі демонструють "прагнення до миру" .
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01.12.2025 09:39 Відповісти
 
 