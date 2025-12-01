ППО України збила 63 ворожі БпЛА з 89, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 1 грудня українські сили ППО збили 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інші дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що ворог атакував Україну 89 ударними дронами, які були запущені з території РФ та тимчасово окупованого Криму:

Курськ;

Орел;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ;

Чауда - ТОТ АР Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після удару РФ по Вишгороду у лікарнях перебувають 13 постраждалих, зокрема двоє дітей