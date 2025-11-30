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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Після удару РФ по Вишгороду у лікарнях перебувають 13 постраждалих, зокрема двоє дітей

Стан поранених після обстрілу Вишгорода 29 листопада

У Вишгороді Київської області, який постраждав від атаки російських безпілотників у ніч проти 30 листопада, у лікарні перебувають 11 дорослих та двоє дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі вони знаходяться під наглядом медиків, а перші виписки плануються на завтра.

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Стан постраждалих та відновлення житла

За повідомленням голови Київської ОВА Миколи Калашника, наразі триває ліквідація наслідків російського удару.

"Дві ночі поспіль ворог бив по населених пунктах Київщини. Країна-терорист воює виключно з населенням, атакуючи звичайні житлові будинки та критичну інфраструктуру. Два дні поспіль ми відновлюємо те, що намагається нищити ворог", — зазначив Микола Калашник.

За його словами, тривають роботи у багатоповерхівці, яка зазнала найбільших пошкоджень. Бригади розчищають згорілі квартири, відновлюють опалення та електропостачання у під’їздах, що залишилися цілими. Вибиті вікна тимчасово закривають плівкою та OSB-плитами.

Також читайте: Атака РФ на Вишгород: Пошкоджено 3 багатоповерхівки, один під’їзд вигорів повністю. ФОТОрепортаж

Відновлення електропостачання та допомога мешканцям

Раніше ми писали, що у  Фастові, який був повністю знеструмлений через атаку, подачу електроенергії відновлюють: найближчі села вже отримали світло, а саме місто до кінця доби повернеться на графік подачі електроенергії. "Тут майже цілодобово працюють 80 енергетиків. За останню добу на Київщині світло повернули для 170 тисяч осель", — додав Калашник.

Через надмірне навантаження мереж енергетикам довелося провести екстрені відключення у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Роботи з ліквідації наслідків атак тривають.

Також читайте: Понад 1000 дронів застосувала РФ по Києву від початку року: загинули 166 осіб, - КМВА. ФОТОрепортаж

Читайте: Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5963) Київська область (4631) обстріл (34473) Вишгород (87) атака (1634) Шахед (2264) Вишгородський район (84)
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Умерову плювати - він рішав чи буде в нього щасливе майбутнє в США з сімєю
Трампу плювати
Всім іншім хто втирає мир при рекордних тратах РФ на оборону плювати

ВМИРАТИ БУДЕМО МИ!

ОСЬ БЛ ВСІ РОЗМОВИ ПРО МИР. Вони всі продають нас як рабів на ринку - "путін можеш вбити 2 млн лише дайте моїй сімї 100 млн дол = хочем ЖІТЬ ПА БАГАТАМУ В США" - ось десь так
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30.11.2025 23:38 Відповісти
 
 