Після удару РФ по Вишгороду у лікарнях перебувають 13 постраждалих, зокрема двоє дітей

У Вишгороді Київської області, який постраждав від атаки російських безпілотників у ніч проти 30 листопада, у лікарні перебувають 11 дорослих та двоє дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі вони знаходяться під наглядом медиків, а перші виписки плануються на завтра.

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Стан постраждалих та відновлення житла

За повідомленням голови Київської ОВА Миколи Калашника, наразі триває ліквідація наслідків російського удару.

"Дві ночі поспіль ворог бив по населених пунктах Київщини. Країна-терорист воює виключно з населенням, атакуючи звичайні житлові будинки та критичну інфраструктуру. Два дні поспіль ми відновлюємо те, що намагається нищити ворог", — зазначив Микола Калашник.

За його словами, тривають роботи у багатоповерхівці, яка зазнала найбільших пошкоджень. Бригади розчищають згорілі квартири, відновлюють опалення та електропостачання у під’їздах, що залишилися цілими. Вибиті вікна тимчасово закривають плівкою та OSB-плитами.

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Відновлення електропостачання та допомога мешканцям

Раніше ми писали, що у Фастові, який був повністю знеструмлений через атаку, подачу електроенергії відновлюють: найближчі села вже отримали світло, а саме місто до кінця доби повернеться на графік подачі електроенергії. "Тут майже цілодобово працюють 80 енергетиків. За останню добу на Київщині світло повернули для 170 тисяч осель", — додав Калашник.

Через надмірне навантаження мереж енергетикам довелося провести екстрені відключення у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Роботи з ліквідації наслідків атак тривають.

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