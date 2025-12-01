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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників 30 листопада

Ввечері неділі, 30 листопада, триває російська атака безпілотниками на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 18:25 повідомлялося про пуски КАБ на Донеччину.

О 18:29 -  БпЛА на півночі Чернігівщини, на півдні від н.п. Корюківка на південно-західний напрямок.

О 18:31 - КАБ через схід Дніпропетровщини, в напрямку півдня Харківщини.

Оновлена інформація

О 20:26 - БпЛА на півдні Харківщини в районі н.п. Лозова рухається на південь у напрямку Павлоградського району Дніпропетровщини.

О 20:31 - ворожі дрони на Чернігівщині курсом на Батурин/Бахмач з півночі.

О 20:41 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 21:00 - пуски КАБ на Сумщину.

О 21:18 - пуски КАБ на Донеччині.

О 21:37 - БпЛА у напрямку Дніпра з північного сходу.

Оновлена інформація

О 22:33 - БпЛА на північному заході Харківщини, курсом на Охтирський район Сумщини.

О 22:47 - активність ворожої тактичної авіації на сході. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:52 - ворожий БпЛА північніше Чернігова, курс південно-західний (Славутич).

О 22:58 -  БпЛА в напрямку Чугуєва/ Харкова зі сходу.

Оновлена інформація

О 23:29 - БпЛА на Полтавщині північніше н.п. Хорол, курс - південно-західний.

О 23:43 -  БпЛА на Чернігівщині в районі населених пунктів Остер та Десна, а також повз Сновськ у південно-західному напрямку.

О 00:08 - Чернігів - БпЛА на місто.

01:19- загроза застосування балістичного озброєння з Таганрогу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Також дивіться: Нічне полювання дронів "Азову": ліквідація окупанта, який намагався сховатися. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (34458) атака (1634) дрони (8429) Шахед (2264)
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Топ коментарі
+10
кожного дня... а де обіцяна помства мацквабаду? Зеля в чергове збрехав як завжди
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30.11.2025 19:13 Відповісти
+5
рашист прагне миру....сіючи смерть і розруху в Україні (слуга антихрста він на землі.)Щоб Ти захлинувся вже українською кров'ю/
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30.11.2025 19:17 Відповісти
+3
Все як передбачував портніков на початку року:
- йтимуть мирні переговори - окремо і безкінечно;
- паралельно - бойові дії, які не мають нічого спільного з миром.
- і мінімальне сприяння сша закінченню війни: ****, переговори ж.

Прям як і мріяв пуйло.
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30.11.2025 19:52 Відповісти
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кожного дня... а де обіцяна помства мацквабаду? Зеля в чергове збрехав як завжди
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30.11.2025 19:13 Відповісти
ось раша-тялега https://t.me/radarrussiia/44237

Дивись та насолоджуйся
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30.11.2025 22:44 Відповісти
https://t.me/radarrussiia
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30.11.2025 22:45 Відповісти
Цю парашу ставити...
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30.11.2025 22:47 Відповісти
параша але показує, що ми по них активно і масово працюємо - і прямо зараз, і кожен день
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30.11.2025 22:49 Відповісти
Огляд від ШІ

«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.

Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.

Джерело: Поема «Кавказ».

Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.

Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.
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01.12.2025 01:58 Відповісти
Наразі є ознаки підготовки нового масованого удару по Україні, зокрема Києву/області.

По датах - рашисти готуються завдати його протягом 1-3 днів.

Застосувати можуть традиційні засоби:

- БПЛА «шахеди»;
- ракети Кинджал» з МІГ31К
- крилаті та балістичні «Іскандери»
- Калібри тощо.
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30.11.2025 19:17 Відповісти
рашист прагне миру....сіючи смерть і розруху в Україні (слуга антихрста він на землі.)Щоб Ти захлинувся вже українською кров'ю/
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30.11.2025 19:17 Відповісти
Все як передбачував портніков на початку року:
- йтимуть мирні переговори - окремо і безкінечно;
- паралельно - бойові дії, які не мають нічого спільного з миром.
- і мінімальне сприяння сша закінченню війни: ****, переговори ж.

Прям як і мріяв пуйло.
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30.11.2025 19:52 Відповісти
А хто сказав, що під час переговорів бойові дії повинні не можуть відбуватися? Інколи вони навіть посилюються, як фактор додаткового тиску на переговорах.
США єдині хто сприяють закінченню війни. Зеленському безкінечна війна потрібна, Європці війна потрібна якнайдовше, Китаю ця війна теж потрібна, а дурні хохли і раді вмирати тисячами і кричать "КОПІТУЛЯЦІЯ!!" коли їм американці пропонують цілком притомні варіанти закінчення цього пекла.
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01.12.2025 08:02 Відповісти
Українські морські дрони вразили два нафтові танкери з «тіньового флоту» Росії в Чорному морі.

Один із танкерів після удару (фото турецьких властей)
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30.11.2025 21:02 Відповісти
Так гарно🤪🤩
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30.11.2025 22:48 Відповісти
відео https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1p9mm73/sbus_sea_baby_maritime_drones_struck_two/ тут.
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01.12.2025 01:43 Відповісти
Москва дякує буданову за спокійний сон.
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30.11.2025 21:07 Відповісти
Підрозділ дальних безпілотників Юрія Касьянова знищили, а Буданов і далі зад гундосого облизує.
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30.11.2025 21:15 Відповісти
Так, це і показує наміри зеленої влади
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30.11.2025 21:15 Відповісти
Фламінго вже готовий летіти на мацкву?🤭
Залишилося тільки де-не-де під фарбувати рожевою фарбою.😂

Перестаньте марити ударами по території мордору!
Їх не буде!!!
При Зеленському, не створили нічого путнього з далекобійного озброєння!
Навпаки, хотіли знищити те, що вже існувало до його приходу у владу.
Ракетні програми вже з грудня 2019 року заважали Зеленському.

Сьогодні Володя все гарно підрахує, а завтра видасть кріпакам статистику.
І так після кожного обстрілу.
День бабака...
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30.11.2025 23:06 Відповісти
Цена ошибки. 2.0 Israel Intelligence
https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни!!!
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01.12.2025 00:57 Відповісти
 
 