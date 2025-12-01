Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері неділі, 30 листопада, триває російська атака безпілотниками на територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
О 18:25 повідомлялося про пуски КАБ на Донеччину.
О 18:29 - БпЛА на півночі Чернігівщини, на півдні від н.п. Корюківка на південно-західний напрямок.
О 18:31 - КАБ через схід Дніпропетровщини, в напрямку півдня Харківщини.
Оновлена інформація
О 20:26 - БпЛА на півдні Харківщини в районі н.п. Лозова рухається на південь у напрямку Павлоградського району Дніпропетровщини.
О 20:31 - ворожі дрони на Чернігівщині курсом на Батурин/Бахмач з півночі.
О 20:41 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 21:00 - пуски КАБ на Сумщину.
О 21:18 - пуски КАБ на Донеччині.
О 21:37 - БпЛА у напрямку Дніпра з північного сходу.
Оновлена інформація
О 22:33 - БпЛА на північному заході Харківщини, курсом на Охтирський район Сумщини.
О 22:47 - активність ворожої тактичної авіації на сході. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:52 - ворожий БпЛА північніше Чернігова, курс південно-західний (Славутич).
О 22:58 - БпЛА в напрямку Чугуєва/ Харкова зі сходу.
Оновлена інформація
О 23:29 - БпЛА на Полтавщині північніше н.п. Хорол, курс - південно-західний.
О 23:43 - БпЛА на Чернігівщині в районі населених пунктів Остер та Десна, а також повз Сновськ у південно-західному напрямку.
О 00:08 - Чернігів - БпЛА на місто.
01:19- загроза застосування балістичного озброєння з Таганрогу.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що ворог ударив по енергетичній інфраструктурі Сумщини: є перебої зі світлом та водою
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«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.
Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.
Джерело: Поема «Кавказ».
Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.
Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.
По датах - рашисти готуються завдати його протягом 1-3 днів.
Застосувати можуть традиційні засоби:
- БПЛА «шахеди»;
- ракети Кинджал» з МІГ31К
- крилаті та балістичні «Іскандери»
- Калібри тощо.
- йтимуть мирні переговори - окремо і безкінечно;
- паралельно - бойові дії, які не мають нічого спільного з миром.
- і мінімальне сприяння сша закінченню війни: ****, переговори ж.
Прям як і мріяв пуйло.
США єдині хто сприяють закінченню війни. Зеленському безкінечна війна потрібна, Європці війна потрібна якнайдовше, Китаю ця війна теж потрібна, а дурні хохли і раді вмирати тисячами і кричать "КОПІТУЛЯЦІЯ!!" коли їм американці пропонують цілком притомні варіанти закінчення цього пекла.
Один із танкерів після удару (фото турецьких властей)
Залишилося тільки де-не-де під фарбувати рожевою фарбою.😂
Перестаньте марити ударами по території мордору!
Їх не буде!!!
При Зеленському, не створили нічого путнього з далекобійного озброєння!
Навпаки, хотіли знищити те, що вже існувало до його приходу у владу.
Ракетні програми вже з грудня 2019 року заважали Зеленському.
Сьогодні Володя все гарно підрахує, а завтра видасть кріпакам статистику.
І так після кожного обстрілу.
День бабака...
https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни!!!