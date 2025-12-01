Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері неділі, 30 листопада, триває російська атака безпілотниками на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 18:25 повідомлялося про пуски КАБ на Донеччину.

О 18:29 - БпЛА на півночі Чернігівщини, на півдні від н.п. Корюківка на південно-західний напрямок.

О 18:31 - КАБ через схід Дніпропетровщини, в напрямку півдня Харківщини.

Оновлена інформація

О 20:26 - БпЛА на півдні Харківщини в районі н.п. Лозова рухається на південь у напрямку Павлоградського району Дніпропетровщини.

О 20:31 - ворожі дрони на Чернігівщині курсом на Батурин/Бахмач з півночі.

О 20:41 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 21:00 - пуски КАБ на Сумщину.

О 21:18 - пуски КАБ на Донеччині.

О 21:37 - БпЛА у напрямку Дніпра з північного сходу.

Оновлена інформація

О 22:33 - БпЛА на північному заході Харківщини, курсом на Охтирський район Сумщини.

О 22:47 - активність ворожої тактичної авіації на сході. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:52 - ворожий БпЛА північніше Чернігова, курс південно-західний (Славутич).

О 22:58 - БпЛА в напрямку Чугуєва/ Харкова зі сходу.

Оновлена інформація

О 23:29 - БпЛА на Полтавщині північніше н.п. Хорол, курс - південно-західний.

О 23:43 - БпЛА на Чернігівщині в районі населених пунктів Остер та Десна, а також повз Сновськ у південно-західному напрямку.

О 00:08 - Чернігів - БпЛА на місто.

01:19- загроза застосування балістичного озброєння з Таганрогу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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