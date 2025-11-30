Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Вечером воскресенья, 30 ноября, продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 18:25 сообщалось о пусках КАБ на Донецкую область.

В 18:29 - БПЛА на севере Черниговщины, к югу от н.п. Корюковка в юго-западном направлении.

В 18:31 - КАБ через восток Днепропетровщины, в направлении юга Харьковщины.

