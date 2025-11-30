Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером воскресенья, 30 ноября, продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 18:25 сообщалось о пусках КАБ на Донецкую область.
В 18:29 - БПЛА на севере Черниговщины, к югу от н.п. Корюковка в юго-западном направлении.
В 18:31 - КАБ через восток Днепропетровщины, в направлении юга Харьковщины.
- Ранее мы писали, что враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумской области: есть перебои со светом и водой.
По датах - рашисти готуються завдати його протягом 1-3 днів.
Застосувати можуть традиційні засоби:
- БПЛА «шахеди»;
- ракети Кинджал» з МІГ31К
- крилаті та балістичні «Іскандери»
- Калібри тощо.