РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9009 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
646 3

Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Атака беспилотников 30 ноября

Вечером воскресенья, 30 ноября, продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда движутся вражеские дроны

В 18:25 сообщалось о пусках КАБ на Донецкую область.

В 18:29 - БПЛА на севере Черниговщины, к югу от н.п. Корюковка в юго-западном направлении.

В 18:31 - КАБ через восток Днепропетровщины, в направлении юга Харьковщины.

Смотрите также: Ночная охота дронов "Азова": ликвидация оккупанта, который пытался скрыться. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (30701) атака (765) дроны (5601) Шахед (1684)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кожного дня... а де обіцяна помства мацквабаду? Зеля в чергове збрехав як завжди
показать весь комментарий
30.11.2025 19:13 Ответить
Наразі є ознаки підготовки нового масованого удару по Україні, зокрема Києву/області.

По датах - рашисти готуються завдати його протягом 1-3 днів.

Застосувати можуть традиційні засоби:

- БПЛА «шахеди»;
- ракети Кинджал» з МІГ31К
- крилаті та балістичні «Іскандери»
- Калібри тощо.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:17 Ответить
рашист прагне миру....сіючи смерть і розруху в Україні (слуга антихрста він на землі.)Щоб Ти захлинувся вже українською кров'ю/
показать весь комментарий
30.11.2025 19:17 Ответить
 
 