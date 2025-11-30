Після російських атак 170 тисяч осель на Київщині знову з електрикою

Електропостачання у Фастові на Київщині майже повністю відновлене після ворожих атак. Як повідомляє Цензор.НЕТ, до кінця доби планується повернути подачу електроенергії за графіком.

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Підключення міста та прилеглих сіл

"Відновлюємо подачу електроенергії у Фастові. Місто було повністю знеструмлено внаслідок атаки ворога. Найближчі села вже заживлено. У самому Фастові до кінця доби вийдемо на графік подачі світла. Тут майже цілодобово працюють 80 енергетиків", — повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

За його словами, за останню добу на Київщині світло повернули для 170 тисяч домогосподарств.

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Надмірне навантаження та поради для мешканців

Через відновлення енергопостачання мережі зазнали надмірного навантаження, тому енергетикам довелося застосувати екстрені відключення у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

Калашник наголосив, що після появи світла слід зачекати близько 30 хвилин перед увімкненням потужних приладів та підключати їх по черзі. Роботи з ліквідації наслідків удару ворога тривають.

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Нагадаємо, 30 листопада ворог ударив по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Атака спричинила перебої з електро- та водопостачання.

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