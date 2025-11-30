Після російських атак 170 тисяч осель на Київщині знову з електрикою
Електропостачання у Фастові на Київщині майже повністю відновлене після ворожих атак. Як повідомляє Цензор.НЕТ, до кінця доби планується повернути подачу електроенергії за графіком.
Підключення міста та прилеглих сіл
"Відновлюємо подачу електроенергії у Фастові. Місто було повністю знеструмлено внаслідок атаки ворога. Найближчі села вже заживлено. У самому Фастові до кінця доби вийдемо на графік подачі світла. Тут майже цілодобово працюють 80 енергетиків", — повідомив очільник ОВА Микола Калашник.
За його словами, за останню добу на Київщині світло повернули для 170 тисяч домогосподарств.
Надмірне навантаження та поради для мешканців
Через відновлення енергопостачання мережі зазнали надмірного навантаження, тому енергетикам довелося застосувати екстрені відключення у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.
Калашник наголосив, що після появи світла слід зачекати близько 30 хвилин перед увімкненням потужних приладів та підключати їх по черзі. Роботи з ліквідації наслідків удару ворога тривають.
- Нагадаємо, 30 листопада ворог ударив по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Атака спричинила перебої з електро- та водопостачання.
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