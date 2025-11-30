РУС
После российских атак 170 тысяч домов в Киевской области снова с электричеством

Восстановление энергетики в Киевской области после российских обстрелов

Электроснабжение в Фастове Киевской области почти полностью восстановлено после вражеских атак. Как сообщает Цензор.НЕТ, до конца суток планируется восстановить подачу электроэнергии по графику.

Подключение города и прилегающих сел

"Восстанавливаем подачу электроэнергии в Фастове. Город был полностью обесточен в результате атаки врага. Ближайшие села уже подключены. В самом Фастове до конца суток выйдем на график подачи света. Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков", – сообщил глава ОГА Николай Калашник.

По его словам, за последние сутки в Киевской области свет вернули для 170 тысяч домохозяйств.

Чрезмерная нагрузка и советы для жителей

Из-за восстановления энергоснабжения сети подверглись чрезмерной нагрузке, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

Калашник подчеркнул, что после появления света следует подождать около 30 минут перед включением мощных приборов и подключать их по очереди. Работы по ликвидации последствий удара врага продолжаются.

