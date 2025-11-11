Банки за півтора року профінансували відновлення енергетики в 21 області України на понад 32 мільярди, – НБУ
Банки в Україні в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак Росії, забезпечили фінансування проєктів бізнесу, спрямованих на розбудову генерації в енергетиці потужністю 1,24 ГВт.
Як повідомляє Національний банк України з посиланням на опитування банків, за період із 1 червня 2024 року до 1 листопада 2025 року банки також забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 434 МВт.
Загалом за зазначений період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики в 21 області країни на 32,2 млрд грн, зокрема понад 2 тис. кредитів бізнесу на 30,2 млрд грн та понад 12 тис. – населенню на 2 млрд грн.
Валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам із урахуванням їхнього погашення станом на 1 листопада сягнув 20 млрд грн, фізичним особам – 1,6 млрд грн.
У Нацбанку нагадали, що для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.
Як повідомлялося, на початку листопада уряд України удосконалив механізм кредитування домогосподарств для встановлення сонячних та вітрових електростанцій.
Нагадаємо, рік тому у Україні запустили сайт "ЕнергоСвідомі", на якому зібрані всі програми українського уряду для підтримки розподіленої генерації.
як потім зручно все списувати на обстріли - може тому і не збивають?
мова не конкретно про ППО щось якийсь підрозділ не збив навмисно .. а що Zельоні гниди можуть перевести підрозділи від певних об'єктів шоб ЗСУ не могли збити
і прикрити ТОТАЛЬНУ КОРУПЦІЮ В ЕНЕРГЕТИЦІ
