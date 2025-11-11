Банки за півтора року профінансували відновлення енергетики в 21 області України на понад 32 мільярди, – НБУ

Банки в Україні в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак Росії, забезпечили фінансування проєктів бізнесу, спрямованих на розбудову генерації в енергетиці потужністю 1,24 ГВт.

Як повідомляє Національний банк України з посиланням на опитування банків, за період із 1 червня 2024 року до 1 листопада 2025 року банки також забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 434 МВт.

Загалом за зазначений період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики в 21 області країни на 32,2 млрд грн, зокрема понад 2 тис. кредитів бізнесу на 30,2 млрд грн та понад 12 тис. – населенню на 2 млрд грн.

Валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам із урахуванням їхнього погашення станом на 1 листопада сягнув 20 млрд грн, фізичним особам – 1,6 млрд грн.

У Нацбанку нагадали, що для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.

Як повідомлялося, на початку листопада уряд України удосконалив механізм кредитування домогосподарств для встановлення сонячних та вітрових електростанцій.

Нагадаємо, рік тому у Україні запустили сайт "ЕнергоСвідомі", на якому зібрані всі програми українського уряду для підтримки розподіленої генерації.

Банки профінансували банду мародерів на чолі з найвеличнішим мародери.Ось платити за це буде народ України,сидячі в холоді і темряві.
11.11.2025 18:31 Відповісти
відновлення ))))

як потім зручно все списувати на обстріли - може тому і не збивають?
11.11.2025 18:26 Відповісти
ви серйозно вважаєте що наше ППО спеціально щось пропускає? З огляду на його ефективність (коефіцієнт ураження) таке "може тому і не збивають?" (с) може написати тільки кінчений кацап
11.11.2025 18:29 Відповісти
і це просто шахеди ..я задаюсь питанням

11.11.2025 18:34 Відповісти
Робота ППО це завжди про вірогідність. Коефіцієнт 0,8 для американців, при обороні бази площею в кілька гектарів, вважається ідеальним, наші ППО-шники давно перевершили ці нормативи бо прикривають "трохи більше" ніж кілька гектарів, та звинувачення в навмисних пропусках цілей для перевантаженої цілями ППО будуть наростати, бо кацапи "нє дрємлят" і "українські гниди" (як їх називав Симон Петрлюра) будуть це активно педалювати 😒
11.11.2025 18:44 Відповісти
відповім 1 раз.

мова не конкретно про ППО щось якийсь підрозділ не збив навмисно .. а що Zельоні гниди можуть перевести підрозділи від певних об'єктів шоб ЗСУ не могли збити

і прикрити ТОТАЛЬНУ КОРУПЦІЮ В ЕНЕРГЕТИЦІ

а вам дивлюсь вже методичку з ОПи дєрьмака видали
11.11.2025 18:53 Відповісти
Це дурниця. сітка прикриття ППО це цілий комплекс дій, і вивести звідкись підрозділ для "не прикриття" це просто повністю провалити захист неба, бо бити будуть не туди куди дозволяють а туди де розвідано і може пройти, ну а про "методичку оп" мені може написати тільтки кончений урод ... чмо ти коротщше кажучи
11.11.2025 19:23 Відповісти
Ну коррупцию никто и не оспаривает, тем более в свете последних событий
11.11.2025 22:24 Відповісти
не ..таки відповім 2 раз... ну так точно має зайти

це як розмінувати Чонгар та відвести війська ... нацгвардію з Гостомельського аеропорту, Україну готувати до травневих шашликів .. оце саме так - саме воно.
11.11.2025 19:04 Відповісти
Сбивают. но надо понимать, что сбить всё не всегда возможно. А деньги всегда найдётся на что списать
11.11.2025 22:21 Відповісти
Кредиты это не финансирование, Это повторяется уже 10 лет, но нет, опять кредиты записывают в благотворительность
11.11.2025 22:20 Відповісти

