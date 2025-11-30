Росіяни вдарили дроном по авто на Харківщині: двоє поранених
У селищі Козача Лопань російські війська вдарили дроном по цивільному автомобілю, внаслідок чого двоє чоловіків отримали вибухові поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал поліції Харківської області.
Через обстріл постраждали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні.
30 листопада близько 10:00 росіяни поцілили дроном по автівці в селищі Козача Лопань.
Вибухові поранення дістали двоє чоловіків 36 та 39 років. Автівка згоріла.
Поліцейські збирають докази чергового воєнного злочину армії РФ проти мирного населення.
За даним фактом слідчі відкрило кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
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