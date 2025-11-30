Росіяни вдарили дроном по авто на Харківщині: двоє поранених

У селищі Козача Лопань російські війська вдарили дроном по цивільному автомобілю, внаслідок чого двоє чоловіків отримали вибухові поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал поліції Харківської області.

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Через обстріл постраждали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні.

30 листопада близько 10:00 росіяни поцілили дроном по автівці в селищі Козача Лопань.

Вибухові поранення дістали двоє чоловіків 36 та 39 років. Автівка згоріла.

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За даним фактом слідчі відкрило кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.