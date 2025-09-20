Окупанти маскують міни під дрова і розкидають по прикордонню Харківщини, - МВА. ВIДЕО

Російські загарбники розкидають у прикордонних населених пунктах Харківщини так звані "дрова-обманки", куди закладають міни з детонаторами.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві жителі надіслали йому відео, на якому можна побачити одну з таких мін, замасковану під дрова.

"Як можна побачити на відео, російські терористи використовують так звані "дрова-обманки", куди закладають міни з детонаторами та платами ініціації. Коли місцевий мешканець бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує – людина гине", - розповів посадовець.

Окрім цього, окупанти активно застосовують РСЗВ для дистанційного мінування місцевості.

Також Задоренко розповів, що міни "Пелюстки", розкидані по всьому селищу Козача Лопань, фактично унеможливлюють пересування автотранспорту, зокрема евакуаційних машин та карет швидкої допомоги.

"Наразі ситуація така, що вивезти людей безпосередньо з Козачої Лопані, а також з Токарівки, Гоптівки, Великих і Малих Проходів уже неможливо – їм доводиться самостійно виходити пішки до умовно безпечної точки, де їх могла б забрати евакуаційна машина", - розповів Задоренко.

