Оккупанты маскируют мины под дрова и разбрасывают по приграничью Харьковщины, - ГВА. ВИДЕО
Российские захватчики разбрасывают в приграничных населенных пунктах Харьковщины так называемые "дрова-обманки", куда закладывают мины с детонаторами.
Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, местные жители прислали ему видео, на котором можно увидеть одну из таких мин, замаскированную под дрова.
"Как можно увидеть на видео, российские террористы используют так называемые "дрова-обманки", куда закладывают мины с детонаторами и платами инициации. Когда местный житель видит такое полено и решает забрать его домой, чтобы растопить печку, мина внутри детонирует - человек погибает", - рассказал чиновник.
Кроме этого, оккупанты активно применяют РСЗО для дистанционного минирования местности.
Также Задоренко рассказал, что мины "лепестки", разбросанные по всему поселку Казачья Лопань, фактически делают невозможным передвижение автотранспорта, в частности - эвакуационных машин и карет скорой помощи.
"Сейчас ситуация такова, что вывезти людей непосредственно из Казачьей Лопани, а также из Токаревки, Гоптовки, Больших и Малых Проходов уже невозможно - им приходится самостоятельно выходить пешком до условно безопасной точки, где их могла бы забрать эвакуационная машина", - рассказал Задоренко.
Все правобережжя під атаками! Поруч Нікополь ( Дніпровська область) , теж обстрілюють.
Якісь висновки ж повинні бути!! Допомога в евакуації, хоча б охочим допомогти, якщо нема засобів вивезти усіїх