Россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине: двое раненых
В поселке Казачья Лопань российские войска нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю, в результате чего двое мужчин получили взрывные ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полиции Харьковской области.
В результате обстрела пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу.
30 ноября около 10:00 россияне поразили дроном автомобиль в поселке Казачья Лопань.
Взрывные ранения получили двое мужчин 36 и 39 лет. Автомобиль сгорел.
Полицейские собирают доказательства очередного военного преступления армии РФ против мирного населения.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
