Россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине: двое раненых

рф ударила по автомобилю

В поселке Казачья Лопань российские войска нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю, в результате чего двое мужчин получили взрывные ранения. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полиции Харьковской области.

В результате обстрела пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу.
30 ноября около 10:00 россияне поразили дроном автомобиль в поселке Казачья Лопань.

Взрывные ранения получили двое мужчин 36 и 39 лет. Автомобиль сгорел.

Полицейские собирают доказательства очередного военного преступления армии РФ против мирного населения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

авто (4277) дроны (5601) Харьковская область (1945) Харьковский район (645) Казачья Лопань (27)
