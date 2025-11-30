Россияне ударили дроном по автомобилю на Харьковщине: двое раненых

В поселке Казачья Лопань российские войска нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю, в результате чего двое мужчин получили взрывные ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полиции Харьковской области.

В результате обстрела пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу.

30 ноября около 10:00 россияне поразили дроном автомобиль в поселке Казачья Лопань.

Взрывные ранения получили двое мужчин 36 и 39 лет. Автомобиль сгорел.

Полицейские собирают доказательства очередного военного преступления армии РФ против мирного населения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.