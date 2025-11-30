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Новини Фото Атака БпЛА на Київщину
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Атака РФ на Вишгород: Пошкоджено 3 багатоповерхівки, один під’їзд вигорів повністю. ФОТОрепортаж

Київщина вночі знову перебувала під атакою ворожих дронів. Вишгородський район ще оговтується від вчорашнього обстрілу, а сьогодні ворог знову вдарив по мирних людях і їхніх домівках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Як зазначаєтся, станом на зараз загинула одна людина - 47-річний чоловік. Поранено 19 людей, серед них - 4 дитини. 11 постраждалих госпіталізовано, зокрема двоє дітей.

Також читайте: Атака РФ на Вишгород: кількість постраждалих збільшилася до 19 осіб, серед них - четверо дітей. Пожежу ліквідували

Наслідки атаки

За даними ОВА, пошкоджено 14 приватних будинків та 3 багатоповерхівки. У дев’ятиповерховому будинку вибиті вікна, один підʼїзд вигорів повністю, ще в одному пошкоджено дах. Постраждали 7 автомобілів, один - згорів ущент. Також зафіксовано пожежу на території підприємства.

Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу

"На місцях влучань працюють усі оперативні служби. Налагоджена тісна координація з місцевою владою та партнерами для якнайшвидшого початку робіт із відновлення. Комісії вже фіксують масштаби руйнувань. Людям надається першочергова допомога", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки дронової атаки РФ на Вишгород: є загиблий та постраждалі. Спалахнула пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО+ФОТО

Окрім того, зазначається, що місто забезпечить тимчасовим житлом всіх, хто його потребує. Усі постраждалі матимуть право на компенсації. У підʼїздах, що зазнали менших пошкоджень, протягом дня планується відновити подачу води, тепла та електрики. Як тільки завершиться перевірка мереж - відновлять газопостачання.

Обстановка в енергетиці області

Станом на зараз за добу відновлено електропостачання для понад 170 тисяч осель у Київській області. Разом із тим, у Бучанському та Фастівському районах наразі діють екстрені відключення. В області також тривають стабілізаційні графіки.

Енергетики працюють у посиленому режимі й роблять усе можливе, щоб завершити відновлення якнайшвидше.

Читайте: Ворог атакував безпілотниками Вишгород: одна людина загинула, 11 постраждалих, серед них – дитина (оновлено)

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Київська область (4631) обстріл (34458) Вишгород (87) Вишгородський район (84)
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Рашисти б'ють по житлових будинках, по цивільних.
Адекватної відповіді не має. Зеля заборонив, бо працює на пуйла.
Тому рашисти не б'ють по Зелі, бережуть свого холуя - могильщика України.
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30.11.2025 13:00 Відповісти
Світ здатн притініть цей п@здець...я ні Украінець,ніколі ні був в Украіні,але мені зрозумило було б якщо Украіна замінувала своі АЕС з простою промовою що якщо на европейском контіненті не буде Украіни-на нім не буде НІКОГО ВЗАГАЛІ...крапка.
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30.11.2025 13:02 Відповісти
Ти або клінічний ідіот, або кацапсинський провокатор
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30.11.2025 13:26 Відповісти
Краще вже, кацапські...
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30.11.2025 13:32 Відповісти
За наслідками злочинної діяльності, з 2019 року, угрупування - офісно-**************** під головуванням зеленського, ВРУ має внести НЕВІДКЛАДНО ряд змін до відповідного законодавства щодо незарахування до трудового стажу на посадах ОСІБАМ, діяння=рішення яких, нанесли шкоди Національним інтересам України, призвели до загибелі Українців та втрати території України!! А тим більше, нарахування/зарахування цим ОСОБАМ, такого періоду трудового стажу для виплати їм і ПЕНСІЙ!!

🇺🇦🇪🇺🫡🇪🇺🇺🇦
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30.11.2025 13:11 Відповісти
 
 