Атака РФ на Вишгород: Пошкоджено 3 багатоповерхівки, один під’їзд вигорів повністю. ФОТОрепортаж

Київщина вночі знову перебувала під атакою ворожих дронів. Вишгородський район ще оговтується від вчорашнього обстрілу, а сьогодні ворог знову вдарив по мирних людях і їхніх домівках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Як зазначаєтся, станом на зараз загинула одна людина - 47-річний чоловік. Поранено 19 людей, серед них - 4 дитини. 11 постраждалих госпіталізовано, зокрема двоє дітей.

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Наслідки атаки

За даними ОВА, пошкоджено 14 приватних будинків та 3 багатоповерхівки. У дев’ятиповерховому будинку вибиті вікна, один підʼїзд вигорів повністю, ще в одному пошкоджено дах. Постраждали 7 автомобілів, один - згорів ущент. Також зафіксовано пожежу на території підприємства.









"На місцях влучань працюють усі оперативні служби. Налагоджена тісна координація з місцевою владою та партнерами для якнайшвидшого початку робіт із відновлення. Комісії вже фіксують масштаби руйнувань. Людям надається першочергова допомога", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, зазначається, що місто забезпечить тимчасовим житлом всіх, хто його потребує. Усі постраждалі матимуть право на компенсації. У підʼїздах, що зазнали менших пошкоджень, протягом дня планується відновити подачу води, тепла та електрики. Як тільки завершиться перевірка мереж - відновлять газопостачання.

Обстановка в енергетиці області

Станом на зараз за добу відновлено електропостачання для понад 170 тисяч осель у Київській області. Разом із тим, у Бучанському та Фастівському районах наразі діють екстрені відключення. В області також тривають стабілізаційні графіки.

Енергетики працюють у посиленому режимі й роблять усе можливе, щоб завершити відновлення якнайшвидше.

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