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Новости Фото Атака БпЛА на Киевщину
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Атака РФ на Вышгород: повреждены 3 многоэтажки, один подъезд сгорел полностью. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киевская область ночью снова подверглась атаке вражеских дронов. Вышгородский район еще не оправился от вчерашнего обстрела, а сегодня враг снова нанес удар по мирным жителям и их домам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Как отмечается, на данный момент погиб один человек - 47-летний мужчина. Ранены 19 человек, среди них - 4 ребенка. 11 пострадавших госпитализированы, в том числе двое детей.

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Последствия атаки

По данным ОВА, повреждены 14 частных домов и 3 многоэтажки. В девятиэтажном доме выбиты окна, один подъезд сгорел полностью, еще в одном повреждена крыша. Пострадали 7 автомобилей, один - сгорел дотла. Также зафиксирован пожар на территории предприятия.

Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела

"На местах попаданий работают все оперативные службы. Налажена тесная координация с местными властями и партнерами для скорейшего начала работ по восстановлению. Комиссии уже фиксируют масштабы разрушений. Людям оказывается первоочередная помощь", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что город обеспечит временным жильем всех, кто в нем нуждается. Все пострадавшие будут иметь право на компенсацию. В подъездах, которые понесли меньшие повреждения, в течение дня планируется восстановить подачу воды, тепла и электричества. Как только завершится проверка сетей - восстановят газоснабжение.

Обстановка в энергетике области

На данный момент за сутки восстановлено электроснабжение для более 170 тысяч домов в Киевской области. Вместе с тем, в Бучанском и Фастовском районах пока действуют экстренные отключения. В области также продолжаются стабилизационные графики.

Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы завершить восстановление как можно быстрее.

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Киевская область (4669) обстрел (33105) Вышгород (93) Вышгородский район (82)
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Рашисти б'ють по житлових будинках, по цивільних.
Адекватної відповіді не має. Зеля заборонив, бо працює на пуйла.
Тому рашисти не б'ють по Зелі, бережуть свого холуя - могильщика України.
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30.11.2025 13:00 Ответить
Світ здатн притініть цей п@здець...я ні Украінець,ніколі ні був в Украіні,але мені зрозумило було б якщо Украіна замінувала своі АЕС з простою промовою що якщо на европейском контіненті не буде Украіни-на нім не буде НІКОГО ВЗАГАЛІ...крапка.
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30.11.2025 13:02 Ответить
Ти або клінічний ідіот, або кацапсинський провокатор
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30.11.2025 13:26 Ответить
Краще вже, кацапські...
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30.11.2025 13:32 Ответить
За наслідками злочинної діяльності, з 2019 року, угрупування - офісно-**************** під головуванням зеленського, ВРУ має внести НЕВІДКЛАДНО ряд змін до відповідного законодавства щодо незарахування до трудового стажу на посадах ОСІБАМ, діяння=рішення яких, нанесли шкоди Національним інтересам України, призвели до загибелі Українців та втрати території України!! А тим більше, нарахування/зарахування цим ОСОБАМ, такого періоду трудового стажу для виплати їм і ПЕНСІЙ!!

🇺🇦🇪🇺🫡🇪🇺🇺🇦
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30.11.2025 13:11 Ответить
 
 