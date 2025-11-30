Атака РФ на Вышгород: повреждены 3 многоэтажки, один подъезд сгорел полностью. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киевская область ночью снова подверглась атаке вражеских дронов. Вышгородский район еще не оправился от вчерашнего обстрела, а сегодня враг снова нанес удар по мирным жителям и их домам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Как отмечается, на данный момент погиб один человек - 47-летний мужчина. Ранены 19 человек, среди них - 4 ребенка. 11 пострадавших госпитализированы, в том числе двое детей.

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Последствия атаки

По данным ОВА, повреждены 14 частных домов и 3 многоэтажки. В девятиэтажном доме выбиты окна, один подъезд сгорел полностью, еще в одном повреждена крыша. Пострадали 7 автомобилей, один - сгорел дотла. Также зафиксирован пожар на территории предприятия.









"На местах попаданий работают все оперативные службы. Налажена тесная координация с местными властями и партнерами для скорейшего начала работ по восстановлению. Комиссии уже фиксируют масштабы разрушений. Людям оказывается первоочередная помощь", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что город обеспечит временным жильем всех, кто в нем нуждается. Все пострадавшие будут иметь право на компенсацию. В подъездах, которые понесли меньшие повреждения, в течение дня планируется восстановить подачу воды, тепла и электричества. Как только завершится проверка сетей - восстановят газоснабжение.

Обстановка в энергетике области

На данный момент за сутки восстановлено электроснабжение для более 170 тысяч домов в Киевской области. Вместе с тем, в Бучанском и Фастовском районах пока действуют экстренные отключения. В области также продолжаются стабилизационные графики.

Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы завершить восстановление как можно быстрее.

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