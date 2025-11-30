Атака РФ на Вышгород: повреждены 3 многоэтажки, один подъезд сгорел полностью. ФОТОРЕПОРТАЖ
Киевская область ночью снова подверглась атаке вражеских дронов. Вышгородский район еще не оправился от вчерашнего обстрела, а сегодня враг снова нанес удар по мирным жителям и их домам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Как отмечается, на данный момент погиб один человек - 47-летний мужчина. Ранены 19 человек, среди них - 4 ребенка. 11 пострадавших госпитализированы, в том числе двое детей.
Последствия атаки
По данным ОВА, повреждены 14 частных домов и 3 многоэтажки. В девятиэтажном доме выбиты окна, один подъезд сгорел полностью, еще в одном повреждена крыша. Пострадали 7 автомобилей, один - сгорел дотла. Также зафиксирован пожар на территории предприятия.
"На местах попаданий работают все оперативные службы. Налажена тесная координация с местными властями и партнерами для скорейшего начала работ по восстановлению. Комиссии уже фиксируют масштабы разрушений. Людям оказывается первоочередная помощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что город обеспечит временным жильем всех, кто в нем нуждается. Все пострадавшие будут иметь право на компенсацию. В подъездах, которые понесли меньшие повреждения, в течение дня планируется восстановить подачу воды, тепла и электричества. Как только завершится проверка сетей - восстановят газоснабжение.
Обстановка в энергетике области
На данный момент за сутки восстановлено электроснабжение для более 170 тысяч домов в Киевской области. Вместе с тем, в Бучанском и Фастовском районах пока действуют экстренные отключения. В области также продолжаются стабилизационные графики.
Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы завершить восстановление как можно быстрее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адекватної відповіді не має. Зеля заборонив, бо працює на пуйла.
Тому рашисти не б'ють по Зелі, бережуть свого холуя - могильщика України.
🇺🇦🇪🇺🫡🇪🇺🇺🇦