Враг атаковал беспилотниками Вышгород: горит многоэтажка, разрушен дом
Поздно вечером 29 ноября российские захватчики атаковали беспилотниками Вышгород Киевской области. В результате атаки в городе есть пожары и разрушения.
Об этом сообщилглава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия дронной атаки
"Очередная вражеская атака дронами на Киевскую область. Под ударом дома людей. К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики", - написал чиновник.
Кроме того, разрушен частный дом и возник пожар на территории предприятия.
"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах", - добавил Калашник.
Серед 2000 обманок запустити сотню з бч 20 кг і ніяке ппо москву не врятує.
Паніка це найголовніша зброя