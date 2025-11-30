Враг атаковал беспилотниками Вышгород: горит многоэтажка, разрушен дом

Поздно вечером 29 ноября российские захватчики атаковали беспилотниками Вышгород Киевской области. В результате атаки в городе есть пожары и разрушения.

Об этом сообщилглава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия дронной атаки

"Очередная вражеская атака дронами на Киевскую область. Под ударом дома людей. К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики", - написал чиновник.

Кроме того, разрушен частный дом и возник пожар на территории предприятия.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах", - добавил Калашник.