Новости Атака БпЛА на Киевщину
2 284 14

Враг атаковал беспилотниками Вышгород: горит многоэтажка, разрушен дом

Шахеди

Поздно вечером 29 ноября российские захватчики атаковали беспилотниками Вышгород Киевской области. В результате атаки в городе есть пожары и разрушения.

Об этом сообщилглава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия дронной атаки

"Очередная вражеская атака дронами на Киевскую область. Под ударом дома людей. К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики", - написал чиновник.

Кроме того, разрушен частный дом и возник пожар на территории предприятия. 

"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах", - добавил Калашник.

30.11.2025 00:23
30.11.2025 00:35
А москва спить спокійно.
30.11.2025 00:23 Ответить
саме так, на рубльовці ніколи бпла не залітають за ракети і мови немає.. а рейтинг путіна 79%. хоча до 2022 року був на рівні 20%..
30.11.2025 00:30 Ответить
Туди двушечка від зелені залітає 💲
30.11.2025 00:35 Ответить
1 крилата ракета могла би доставити тонну VX в мацкву, -20 мільйонів руснявих *дарів.
30.11.2025 00:34 Ответить
Потрібен спам повітряними кулями і пластмасовими беспілотниками Касьянова.
Серед 2000 обманок запустити сотню з бч 20 кг і ніяке ппо москву не врятує.
Паніка це найголовніша зброя
30.11.2025 00:38 Ответить
А де наші хакери? у москві найбільш автоматизована електромережа рф і збій системи може мати значний ефеккт.Можна використати багато сценарієв: виключити автоматичний режим, перевести в аварійний режим роботи з відключенням підстанцій та блоків ТЕЦ-12,16,20,ГРЕС-1 тощо.Використати вразливість SCADA-систем..
30.11.2025 00:50 Ответить
Ще дещо про вразливість електромереж москви. У 2005 році через аврію тільки на одній підстанції "Чагино" більшисть районів москви було без електроенергії, тобто це млн москалів залишилося без світла більш як на добу, а деякі райони під'єднали тільки через 40 годин після аварії!
30.11.2025 01:03 Ответить
Кацапи так бояться ударів по москві що аж винесли це у окремий пункт договорняка 🐷
30.11.2025 01:06 Ответить
даю гарантію якщо москва буде без світла тиждень москалі самі винесуть путіна з кремля)
30.11.2025 01:09 Ответить
Якщо влаштувати москві паніку щотижня то весною крим сам впаде нам в руки.
30.11.2025 01:12 Ответить
і ще, вони ж добре розуміють сьогодні є Зе який не віддасть наказ серйозно нашкодити москві, а завтра може прийти зовсім інша людина яка зробить все щоб москва сплатила по рахункам!
30.11.2025 01:14 Ответить
Єдиний хто бомбив москву це Касьянов, хто зараз його поверне в стрій той заслугує на довіру
30.11.2025 01:18 Ответить
паскудна дівка ця богуцька ...дешева маніпулянтка ...ви вже прос* ли країну мрій, бо ви суки слуги , її розграбували , і не вірьте шо ви тримаєте Бога за бороду ...
30.11.2025 00:53 Ответить
У мене колись була дівчина з Вишґорода, красуня з цйоґо ґетто.
30.11.2025 01:33 Ответить
 
 