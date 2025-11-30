Ворог атакував безпілотниками Вишгород: одна людина загинула, 11 постраждалих, серед них – дитина (оновлено)

Пізно ввечері 29 листопада російські загарбники атакували безпілотниками Вишгород Київської області. Одна людина загинула, 11 осіб постраждали, серед них - дитина.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки дронової атаки

"Чергова ворожа атака дронами на Київщину. Під ударом оселі людей. На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики", - написав посадовець.

Окрім цього, зруйновано приватний будинок та виникла пожежа на території підприємства.

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях", - додав Калашник.

Оновлення щодо наслідків атаки

О 01:05 Калашник повідомив, що внаслідок атаки російських безпілотників у Вишгороді Київської області загинула людина, 11 осіб постраждали, серед них - дитина.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Вишгороді одна людина загинула та 11 постраждало. Серед них одна дитина. Шестеро людей госпіталізовано. Рятувальники продоводять евакуацію жителів багатоповерхівки. Гасіння пожежі триває", - написав посадовець.

Він додав, що кількість постраждалих може збільшитися.

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Атака безпілотників

Нагадаємо, що ввечері суботи, 29 листопада, тривала російська атака безпілотниками на територію України.

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