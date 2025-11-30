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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Ворог атакував безпілотниками Вишгород: одна людина загинула, 11 постраждалих, серед них – дитина (оновлено)

Шахеди

Пізно ввечері 29 листопада російські загарбники атакували безпілотниками Вишгород Київської області. Одна людина загинула, 11 осіб постраждали, серед них - дитина.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки дронової атаки

"Чергова ворожа атака дронами на Київщину. Під ударом оселі людей. На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики", - написав посадовець.

Окрім цього, зруйновано приватний будинок та виникла пожежа на території підприємства. 

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях", - додав Калашник.

Оновлення щодо наслідків атаки

О 01:05 Калашник повідомив, що внаслідок атаки російських безпілотників у Вишгороді Київської області загинула людина, 11 осіб постраждали, серед них - дитина.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Вишгороді одна людина загинула та 11 постраждало. Серед них одна дитина. Шестеро людей госпіталізовано. Рятувальники продоводять евакуацію жителів багатоповерхівки. Гасіння пожежі триває", - написав посадовець.

Він додав, що кількість постраждалих може збільшитися.

Дивіться також: Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ, - Клименко. ФОТОрепортаж

Атака безпілотників

  • Нагадаємо, що ввечері суботи, 29 листопада, тривала російська атака безпілотниками на територію України.

Читайте також: Атака РФ на Київщину: У лікарнях залишаються три людини, триває ліквідації наслідків у п’яти районах, - ОВА

Автор: 

безпілотник БпЛА (5958) Київська область (4629) Вишгород (87) атака (1631) Вишгородський район (84)
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Топ коментарі
+8
А москва спить спокійно.
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30.11.2025 00:23 Відповісти
+7
Туди двушечка від зелені залітає 💲
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30.11.2025 00:35 Відповісти
+6
саме так, на рубльовці ніколи бпла не залітають за ракети і мови немає.. а рейтинг путіна 79%. хоча до 2022 року був на рівні 20%..
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30.11.2025 00:30 Відповісти
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А москва спить спокійно.
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30.11.2025 00:23 Відповісти
саме так, на рубльовці ніколи бпла не залітають за ракети і мови немає.. а рейтинг путіна 79%. хоча до 2022 року був на рівні 20%..
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30.11.2025 00:30 Відповісти
Туди двушечка від зелені залітає 💲
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30.11.2025 00:35 Відповісти
1 крилата ракета могла би доставити тонну VX в мацкву, -20 мільйонів руснявих *дарів.
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30.11.2025 00:34 Відповісти
Потрібен спам повітряними кулями і пластмасовими беспілотниками Касьянова.
Серед 2000 обманок запустити сотню з бч 20 кг і ніяке ппо москву не врятує.
Паніка це найголовніша зброя
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30.11.2025 00:38 Відповісти
А де наші хакери? у москві найбільш автоматизована електромережа рф і збій системи може мати значний ефеккт.Можна використати багато сценарієв: виключити автоматичний режим, перевести в аварійний режим роботи з відключенням підстанцій та блоків ТЕЦ-12,16,20,ГРЕС-1 тощо.Використати вразливість SCADA-систем..
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30.11.2025 00:50 Відповісти
Ще дещо про вразливість електромереж москви. У 2005 році через аврію тільки на одній підстанції "Чагино" більшисть районів москви було без електроенергії, тобто це млн москалів залишилося без світла більш як на добу, а деякі райони під'єднали тільки через 40 годин після аварії!
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30.11.2025 01:03 Відповісти
Кацапи так бояться ударів по москві що аж винесли це у окремий пункт договорняка 🐷
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30.11.2025 01:06 Відповісти
даю гарантію якщо москва буде без світла тиждень москалі самі винесуть путіна з кремля)
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30.11.2025 01:09 Відповісти
Якщо влаштувати москві паніку щотижня то весною крим сам впаде нам в руки.
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30.11.2025 01:12 Відповісти
і ще, вони ж добре розуміють сьогодні є Зе який не віддасть наказ серйозно нашкодити москві, а завтра може прийти зовсім інша людина яка зробить все щоб москва сплатила по рахункам!
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30.11.2025 01:14 Відповісти
Єдиний хто бомбив москву це Касьянов, хто зараз його поверне в стрій той заслугує на довіру
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30.11.2025 01:18 Відповісти
паскудна дівка ця богуцька ...дешева маніпулянтка ...ви вже прос* ли країну мрій, бо ви суки слуги , її розграбували , і не вірьте шо ви тримаєте Бога за бороду ...
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30.11.2025 00:53 Відповісти
У мене колись була дівчина з Вишґорода, красуня з цйоґо ґетто.
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30.11.2025 01:33 Відповісти
 
 