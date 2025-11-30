Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 29 листопада, триває російська атака безпілотниками на територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини рухаються у напрямку Дніпра, - повідомлялося о 17:34.
О 17:56 ПС повідомили:
- Нові ворожі БпЛА на сході Сумщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА на південному-сході Сумщини, південним курсом на Харківщину.
О 18:53 ПС повідомили:
- БпЛА на сході Харківщини курсом на захід;
- БпЛА у центральній частині Полтавщини курсом на Черкащину
БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 19:42.
О 20:11 ПС повідомили:
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід;
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.
Оновлення щодо руху ударних дронів
О 21:14 ПС повідомили:
- БпЛА на Чернігівщині, курсом на захід.
- БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину;
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кривий Ріг.
Нові групи БпЛА на Донеччині курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 21:22.
БпЛА на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину, - повідомлялося о 21:33.
Оновлення
О 22:23 ПС повідомили:
- БпЛА на Чернігівщині, курсом на захід.
- БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кривий Ріг.
- БпЛА на Полтавщині курсом на Кременчук.
- БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Татарбунари)
"Увага! Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - повідомлялося о 23:06.
Нові групи БпЛА на Донеччині курс на захід, - повідомлялося о 23:44.
БпЛА на сході Харківщини курсом на південь, - повідомлялося о 01:42.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доречі а нафіга ми угоду про корисні копалини підписали? Може Обухівський надрукує її там де їй місце?
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!! Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!! Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
Недійсність угод: Будь-які угоди чи дії, які порушують право власності народу на надра, є недійсними. Воєнний стан: Під час війни такі дії, що ставлять під сумнів суверенітет над надрами, є незаконними.
Щоразу коли новина про те, що Трамп пропонує якусь угоду про припинення війни, читаєш коментарі внизу: НЄНЄНЄ, ми проти, пішов ти Трамп туда-то на стільки-то літер, ми незламні, воюєм дальше, тільки 1991 і капітуляцію Росії приймем, на менше не згодні.
Після цього логічно з росії продовжують летіти ракети. Заходиш у коментарі: В УСЬОМУ ВИНЕН ТРАМП ЗІ СВОЇМ МИРОМ.
Ще раз кажу, ви якось визначтеся, бо таке враження що тут у більшості трохи не всі вальти в колоді.
Валерия Новодворская