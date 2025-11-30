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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері суботи, 29 листопада, триває російська атака безпілотниками на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони 

Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини рухаються у напрямку Дніпра, - повідомлялося о 17:34.

О 17:56 ПС повідомили:

  • Нові ворожі БпЛА на сході Сумщини курсом на Полтавщину;  
  • БпЛА на південному-сході Сумщини, південним курсом на Харківщину.

О 18:53 ПС повідомили:

  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід;
  • БпЛА у центральній частині Полтавщини курсом на Черкащину

БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину, - повідомлялося о 19:42.

О 20:11 ПС повідомили:

  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на захід;
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.

Оновлення щодо руху ударних дронів

О 21:14 ПС повідомили:

  • БпЛА на Чернігівщині, курсом на захід.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кривий Ріг.

Нові групи БпЛА на Донеччині курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 21:22.

БпЛА на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину, - повідомлялося о 21:33. 

Оновлення

О 22:23 ПС повідомили:

  • БпЛА на Чернігівщині, курсом на захід.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кривий Ріг.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на Кременчук.
  • БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Татарбунари)

"Увага! Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - повідомлялося о 23:06. 

Нові групи БпЛА на Донеччині курс на захід, - повідомлялося о 23:44. 

БпЛА на сході Харківщини курсом на південь, - повідомлялося о 01:42. 

Читайте також: Росія здатна проводити масовані ракетні удари по Україні раз-два на тиждень, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (5958) атака (1631) Повітряні сили (3464)
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Топ коментарі
+10
ЦЕ МИР імені Трампа - Кушнера - Вітьфа- Путіна. Щоночі, регулярні і в усі міста.

Доречі а нафіга ми угоду про корисні копалини підписали? Може Обухівський надрукує її там де їй місце?
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29.11.2025 20:27 Відповісти
+10
«Украину берегите, она - надежда человечества»
Валерия Новодворская
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29.11.2025 20:31 Відповісти
+5
Куди мені донатити саме не удари і диверсії по москві? Все інше не важливо, мене цікавить лише шкода москві. 🔪
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29.11.2025 20:27 Відповісти
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ЦЕ МИР імені Трампа - Кушнера - Вітьфа- Путіна. Щоночі, регулярні і в усі міста.

Доречі а нафіга ми угоду про корисні копалини підписали? Може Обухівський надрукує її там де їй місце?
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29.11.2025 20:27 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!! Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!! Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 22:47 Відповісти
Хрипатий ішак брехав що трамп дасть зброю за копалини . Але в конституції України сказано --віддавати надра країни, які є виключною власністю народу, під час війни не можна, оскільки це порушує фундаментальні права власності та може призвести до недійсності таких угод. Хоча закон дозволяє користування надрами, будь-які дії, що прямо чи опосередковано порушують право власності народу на них, є недійсними.
Недійсність угод: Будь-які угоди чи дії, які порушують право власності народу на надра, є недійсними. Воєнний стан: Під час війни такі дії, що ставлять під сумнів суверенітет над надрами, є незаконними.
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29.11.2025 23:06 Відповісти
Так Трамп і хоче усе це закінчити, дурню. Спочатку виступаєш проти мирної угоди, а потім скиглиш що на нас ракети летять. Де тут логіка? Це якийсь клінічний випадок, можливо шизофренія, тут спеціаліст потрібен щоб поставити точний діагноз.
Щоразу коли новина про те, що Трамп пропонує якусь угоду про припинення війни, читаєш коментарі внизу: НЄНЄНЄ, ми проти, пішов ти Трамп туда-то на стільки-то літер, ми незламні, воюєм дальше, тільки 1991 і капітуляцію Росії приймем, на менше не згодні.
Після цього логічно з росії продовжують летіти ракети. Заходиш у коментарі: В УСЬОМУ ВИНЕН ТРАМП ЗІ СВОЇМ МИРОМ.
Ще раз кажу, ви якось визначтеся, бо таке враження що тут у більшості трохи не всі вальти в колоді.
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30.11.2025 04:21 Відповісти
Куди мені донатити саме не удари і диверсії по москві? Все інше не важливо, мене цікавить лише шкода москві. 🔪
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29.11.2025 20:27 Відповісти
І 4 роки жодної відповіді. А це точно війна а не спланований геноцид?
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29.11.2025 21:59 Відповісти
Касьянов може заспамити пво москви дешевими дронами. Але де він зараз завдяки єрмакам?
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29.11.2025 23:58 Відповісти
Я особисто донейт куму на бухло і маріхуану коли він не на фронті відпочивае.Да закидаемо бімбами москау, цє співали чінґхіз хан.
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30.11.2025 02:55 Відповісти
Мене цікавить коли ти запишешся в ЗСУ і в окоп на передню лінію. А не в екзилі сидиш з пивом чи попкорном вболіваєш за екшн і щоб побільше і подовше тут одне одного побомбили.
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30.11.2025 04:25 Відповісти
«Украину берегите, она - надежда человечества»
Валерия Новодворская
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29.11.2025 20:31 Відповісти
"двіжуха" в Новоросійську триває - https://x.com/PowerNaShary/status/1994846116307931554?t=t0ENuxNTUOyns5LiJaN3qQ&s=19 відео від іноземних аматорів-операторів з борту судна.
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29.11.2025 22:23 Відповісти
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29.11.2025 22:53 Відповісти
Проще писать когда они не летают.
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29.11.2025 23:00 Відповісти
Де, Де, ви знаєте відповідь у рифму.
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30.11.2025 04:33 Відповісти
 
 