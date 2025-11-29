Росія здатна проводити масовані ракетні удари по Україні раз-два на тиждень, - Повітряні сили

Російський арсенал дозволяє окупантам здійснювати масовані удари по Україні один-два рази на тиждень, попри проблеми на оборонних підприємствах РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Він наголосив, що масовані комбіновані удари відбуваються стабільно раз-два на тиждень. Отже, Росія має необхідні засоби, які сама і виробляє.

Ігнат зазначив, що попри пожежі на російських оборонних заводах, атаки не припиняються, особливо в осінньо-зимовий період.

"Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів, тому ми завжди звертаємося до наших західних партнерів щодо нарощування нам постачань зенітних боєприпасів, передусім ракет, … розуміємо, що без цього важко буде захищати країну з такими обстрілами", — додав Ігнат.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Президент України Володимир Зеленський заявив що цієї ночі Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Головними цілями стали енергетика та цивільні об’єкти. Троє загиблих і десятки поранених.

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