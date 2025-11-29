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Новини Масований ракетний обстріл
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Росія здатна проводити масовані ракетні удари по Україні раз-два на тиждень, - Повітряні сили

РФ має ресурси для щотижневих масованих ракетних атак на Україну

Російський арсенал дозволяє окупантам здійснювати масовані удари по Україні один-два рази на тиждень, попри проблеми на оборонних підприємствах РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Він наголосив,  що масовані комбіновані удари відбуваються стабільно раз-два на тиждень. Отже, Росія має необхідні засоби, які сама і виробляє.

Ігнат зазначив, що попри пожежі на російських оборонних заводах, атаки не припиняються, особливо в осінньо-зимовий період.

"Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів, тому ми завжди звертаємося до наших західних партнерів щодо нарощування нам постачань зенітних боєприпасів, передусім ракет, … розуміємо, що без цього важко буде захищати країну з такими обстрілами", — додав Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 27 осіб, є пошкодження в семи районах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Президент України Володимир Зеленський заявив що цієї ночі Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Головними цілями стали енергетика та цивільні об’єкти. Троє загиблих і десятки поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог та загроз ударів РФ, - Зеленський

Автор: 

обстріл (34445) ракети (4448) Повітряні сили (3464) Ігнат Юрій (867)
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Топ коментарі
+21
всім ясно що ***** озброював армію на відміну від нашого блазня, який крав гроші
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29.11.2025 14:43 Відповісти
+16
він би будував уже, якби зебіли не обрали свого блазня, який і за 100 років ніхріна не побудує
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29.11.2025 14:48 Відповісти
+14
Ну Слава Богу. Знову у всьому Петро винен. Нарешті
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29.11.2025 14:53 Відповісти
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всім ясно що ***** озброював армію на відміну від нашого блазня, який крав гроші
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29.11.2025 14:43 Відповісти
Порошенко теж не будував ракети десятками чи сотнями.
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29.11.2025 14:47 Відповісти
він би будував уже, якби зебіли не обрали свого блазня, який і за 100 років ніхріна не побудує
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29.11.2025 14:48 Відповісти
так збудувалиж з яйценюком стіну від кацапів за 2 млд доларів.досі за ці бабки жирують
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29.11.2025 16:03 Відповісти
вам би не завадило почитати реальну інформацію а не вигадки фсб і кварталу 95
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29.11.2025 16:10 Відповісти
Ну Слава Богу. Знову у всьому Петро винен. Нарешті
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29.11.2025 14:53 Відповісти
Три года было. Кучу денег выделили. Дроны летают - это хорошо, но на этом все.
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29.11.2025 15:19 Відповісти
Ну як літають ..... щось не чув я щоб хоч один раз по кацапах за ніч запустили штук п'ятсот з бч по центнерові як вони по нас щотижня .
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29.11.2025 20:44 Відповісти
А Верховна Рада, де в нього не було більшості, виділяла для цього достатні кошти?
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29.11.2025 15:20 Відповісти
Ні.
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29.11.2025 15:35 Відповісти
Порошенко часом тобі в рота не насрав , що ти так навколо себе лайном плюєшся ?
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29.11.2025 20:40 Відповісти
Дуже вдячні за цю зібрану надзвичайно талановитими аналітиками гофмаршала просирського інформацію, ми про це навіть гадки не мали!!!
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29.11.2025 14:46 Відповісти
в 2022 році ще повинні були закінчитися ракети - так вангував тоді аБрестович
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29.11.2025 15:00 Відповісти
В якій країні він зараз, після прібарахлілся?
Транслює токсичні сеанси психічної відсталості для жінок.
І є дури, які його дивляться.
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29.11.2025 15:25 Відповісти
Люся брезати не міг! 🤣
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29.11.2025 15:39 Відповісти
У Росії ракет вистачить на два-три масовані удари по Україні - Буданга

26 грудня 2022рік
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29.11.2025 14:47 Відповісти
Ні, це казав абристович наче, який вже з-за кордону факи Україні тиче, але буданга чекає не дочекається своєї кави в Криму.
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29.11.2025 14:49 Відповісти
це казав БУДАНОВ !

не треба відмазувати муданова

https://suspilne.media/346160-u-rosii-raket-vistacit-na-dva-tri-masovani-udari-po-ukraini-budanov/
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29.11.2025 14:50 Відповісти
Ракетний арсенал РФ вичерпується, і залишків вистачить на два-три масовані https://suspilne.media/317352-zitomir-znestrumleno-v-kievi-priloti-v-zitlovi-budinki-so-vidomo-pro-masovu-ataku-rf-po-ukraini/ ракетних удари по Україні. Про це в інтерв'ю LIGA.net https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі", - сказав він.

грудень 2022р
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29.11.2025 14:52 Відповісти
Запаси артилерійських снарядів у Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а максимум російського виробництва - близько 40 крилатих ракет на місяць. Все це змусило Москву відмовитися від амбіційних планів захоплення Києва і змістити свої зусилля на спробу окупації всієї Луганщини та Донеччини.

Про це, підводячи підсумки року великої війни в Україні, розповів в інтервʼю Forbes глава ГУР Кирило Буданов

лютий 2023р.
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29.11.2025 14:54 Відповісти
І що нам робити з цією інформацією? Від цієї інформації ні холодно ні жарко простим громадянам, А ми здатні хоч на щось , крім потужних відосиків, і переправкою двушек в москву під час ракетних ударів?
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29.11.2025 14:48 Відповісти
фламінги стоять в цеху на фарбуванні...- не в той колір пофарбували спочатку!
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29.11.2025 15:03 Відповісти
Цю інформацію можна покласти до вашої інформації про абдристовича.

Sergey #606813

Ні, це казав абристович наче, який вже з-за кордону факи Україні тиче, але буданга чекає не дочекається своєї кави в Криму.

29.11.2025 14:49
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29.11.2025 16:59 Відповісти
Так скінчилися ж ракети у кацапів три роки тому. Було ж на два -три залпи. Так Кирило "кававЯлті" казав.
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29.11.2025 14:50 Відповісти
і літаки буданга чи малюк всі побомбив...
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29.11.2025 14:54 Відповісти
то вже питання до наших "партнерів", чому вони продовжують продавати росіянам складові елементи для їхніх ракет і дронів
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29.11.2025 15:24 Відповісти
Зате наші гроші за протекцією сонцесяйного лідора були витрачені на фламінги, які всі до одного на зиму вилетіли у вирій вслід за міндічем.
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29.11.2025 14:50 Відповісти
Яка чудова інформація... відразу полегшало !
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29.11.2025 14:54 Відповісти
До речі, якщо хтось іще не второпав.
Україна втрачала незалежність, зникала з мапи світу як держава, але залишався український народ.
Більше ворог цього не допустить. Він воює з кожним з нас. А тупі вкраїнчики, які страждають ідіотизмом, обрали керманичем людину яка нічого нікому не винна і їй поХХХХ на всіх вас. Це ж лозунг, за який проголосувало стадо в 2019.
Я не знаю що тепер робити.
Уявіть скільки родин, в яких уже немає чоловіків. Сина нема, онука нема, племінника нема. Вони вам зайві були ??? Ви кого обирали ??? ЧОГООООО
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29.11.2025 14:57 Відповісти
В канаду їхати, там багато найсправжніших українців .
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29.11.2025 15:07 Відповісти
там багато індусів і арабів
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29.11.2025 15:08 Відповісти
Тут теж скоро завезуть.
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29.11.2025 15:17 Відповісти
не демонструйте зайвий раз дебілізм українців, які воліють знищити державу, щоб потім розпорошитись між народами.
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29.11.2025 15:19 Відповісти
А проголосувати прийшло 49 процентів від тих 100, що могли б прийти. І з цих 49 процентів 73 проголосувало за зеленського. Чому ж не голосували за порошенка ?
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29.11.2025 15:09 Відповісти
Тому шо це не в інтернетах розказувати шо їх 25 % .
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29.11.2025 15:19 Відповісти
А себе ти до яких відсотків відносиш ?
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29.11.2025 20:55 Відповісти
Ви чули анекдот про те хто такі ті хто можуть , але не хочуть ? Суть у тому що їхнє визначення за анекдотом відповідає значенню цього слова у часи древньогрецької демократії. Скажу більше - вони цілком можливо раді б за ***** проголосувати , бо коли у центрі України бидло на кацапському по телефону розповідає як йому "через праклятих біндєр пєнсію не назначают" , а тим хто поруч пох.... то це вже діагноз і ніякий Порошенко не допоможе (((
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29.11.2025 20:54 Відповісти
Можна і не сумніватися, бо зараз високопоставлені чиновники та головпропагандони кацапстану постійно торочать, що потрібно, врахувуючи всі помилки допущені ще при росімперії, совіцькій імперії при вирішення "українського питання" на цей раз "вирішити" раз і назавжди так званий "украинский вопрос".
Пам'ятаєте тези, портнова зразу по прибутті його в Україну 2019 року і особливо після 24.02.2022 року?
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29.11.2025 15:10 Відповісти
До речі, нагадали.
2м шок-моментом виборів 2019 після інтерв'ю плєсєні Гордону був вихід на сцену зе команди після перемоги.

Що було написано у лисого на стрічці на шиї?

Вони відразу сказали, що для них люди.
Вони тупо прийшли п..здити
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29.11.2025 15:32 Відповісти
То у нього написано було іще на стадіоні , просто отара читати не вміє , її тільки жувати і бекати вчили .
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29.11.2025 20:58 Відповісти
То капець шо там було написано.
Вразило - то мало сказати
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29.11.2025 21:39 Відповісти
тобто 35% виборців України загнали її в пастку
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29.11.2025 15:12 Відповісти
Ну точно як у США , тому краще власну колоду з ока витягни , а не на нашу скіпку вказуй .
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29.11.2025 20:59 Відповісти
а віслюк оманський зовсім друге своєму лохторату блеяв.....
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29.11.2025 15:13 Відповісти
А як 3 тисячі "фламінго" ,це вже треба зовсім відірваним від світу бути, щоб таке говорити до того не один раз.
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29.11.2025 15:14 Відповісти
...а ми?
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29.11.2025 15:20 Відповісти
ну 3 рівневий захист енергетики від Zельоних гнид же витримає

а під кінець року 3 тисячами фламінго як вдаримо !..
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29.11.2025 15:30 Відповісти
В УКРАЇНІ "ЗЕПОЦРІОТ" ЗААСВАЛЬТУВАВ ППО .І ВЖЕ ЧОТИРИ РОКИ ВИРІШУЄ ЯЗИКОМ, БЕЗ ВИРІШЕННЯ НА ДІЛІ ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ...
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29.11.2025 15:35 Відповісти
Зміни окуляри , бо такими гусями текст набираєш , що за ними статті не видно ((
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29.11.2025 21:03 Відповісти
Щось Ви дядькусвистите?(свистун по житті). Гусями написаний текст ,але "свистун" таки його прочитав...

Україна готується до роботи наступного тижня з партнерами - зокрема, щодо покращення якості протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це https://t.me/V_Zelenskiy_official/17071 повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. Джерело: https://censor.net/ua/n3587770
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29.11.2025 21:43 Відповісти
Читати не вмієш чи що ? Нахер мені твої гуси , я написав що тексту статті за ними не видно , а у тебе манія величі прокинулася . Ти замість манією страждати - над грамотністю власною попрацюй , бо твої гуси ніби поліграф поліграфович набирав ((
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29.11.2025 23:34 Відповісти
дядьку , коли "хамовите нахер".то не звертають уваги ні на гуси ні на окуляри, ні на що...грамотний поліграф поліграфович
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29.11.2025 23:50 Відповісти
тітко , ви щось там казали ? Якщо вам привидівся дітородний орган , то це не через мене - я вам напрям вказував ((
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29.11.2025 23:58 Відповісти
Більше цікавить скільки масованих атак і з якою періодичністю та наслідками здатна проводити Україна.
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29.11.2025 15:39 Відповісти
Тобто ми спостерігачі пасивні. Максимум, на що ми здатні, це збивати захілними ракетами кацапське залізяччя. Але ж це не може тривати вічно. Принаймні, з адміністрацією тампона точно. І от як ми собі уявляємо тоді наше майбутнє без ракет для ППО???
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29.11.2025 15:41 Відповісти
Два года назад это было на чаще чем раз в две- три недели. Но потом у кацапов начали заканчиваться ракеты.
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29.11.2025 16:24 Відповісти
У мене сусід на першому поверсі алкаш, теж так каже.
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29.11.2025 16:52 Відповісти
Брехня!Запам'ятайте: - Все що вони можуть пускати - вони й пускають.Не треба нас залякувати!Сьогоднішні ракети,по вашому, вони могли пускати,тобто розтягнути,на кожен день на протязі двох тижнів.
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29.11.2025 17:08 Відповісти
А хто тебе і чим залякує ? Якщо сам перелякався , то не вини у цьому когось . Тобі написали щоб ти замість готуватися до травневих шашликів нарешті на дванадцятий рік війни підготував собі генератора чи акумулятора і обладнав місце у сховку щоб завтра не верещати що тебе задовбали безкінечними відімкненнями і не сратися за місце у підвалі , як одна "супермать " у Києві з пенсіонеркою за крісло у підвалі .
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29.11.2025 21:09 Відповісти
 
 