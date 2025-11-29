Росія здатна проводити масовані ракетні удари по Україні раз-два на тиждень, - Повітряні сили
Російський арсенал дозволяє окупантам здійснювати масовані удари по Україні один-два рази на тиждень, попри проблеми на оборонних підприємствах РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Він наголосив, що масовані комбіновані удари відбуваються стабільно раз-два на тиждень. Отже, Росія має необхідні засоби, які сама і виробляє.
Ігнат зазначив, що попри пожежі на російських оборонних заводах, атаки не припиняються, особливо в осінньо-зимовий період.
"Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів, тому ми завжди звертаємося до наших західних партнерів щодо нарощування нам постачань зенітних боєприпасів, передусім ракет, … розуміємо, що без цього важко буде захищати країну з такими обстрілами", — додав Ігнат.
Нічний масований обстріл
У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.
Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.
Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи - росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.
Президент України Володимир Зеленський заявив що цієї ночі Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Головними цілями стали енергетика та цивільні об’єкти. Троє загиблих і десятки поранених.
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І є дури, які його дивляться.
26 грудня 2022рік
не треба відмазувати муданова
https://suspilne.media/346160-u-rosii-raket-vistacit-na-dva-tri-masovani-udari-po-ukraini-budanov/
"Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі", - сказав він.
грудень 2022р
Про це, підводячи підсумки року великої війни в Україні, розповів в інтервʼю Forbes глава ГУР Кирило Буданов
лютий 2023р.
Sergey #606813
Ні, це казав абристович наче, який вже з-за кордону факи Україні тиче, але буданга чекає не дочекається своєї кави в Криму.
29.11.2025 14:49
Україна втрачала незалежність, зникала з мапи світу як держава, але залишався український народ.
Більше ворог цього не допустить. Він воює з кожним з нас. А тупі вкраїнчики, які страждають ідіотизмом, обрали керманичем людину яка нічого нікому не винна і їй поХХХХ на всіх вас. Це ж лозунг, за який проголосувало стадо в 2019.
Я не знаю що тепер робити.
Уявіть скільки родин, в яких уже немає чоловіків. Сина нема, онука нема, племінника нема. Вони вам зайві були ??? Ви кого обирали ??? ЧОГООООО
Пам'ятаєте тези, портнова зразу по прибутті його в Україну 2019 року і особливо після 24.02.2022 року?
2м шок-моментом виборів 2019 після інтерв'ю плєсєні Гордону був вихід на сцену зе команди після перемоги.
Що було написано у лисого на стрічці на шиї?
Вони відразу сказали, що для них люди.
Вони тупо прийшли п..здити
Вразило - то мало сказати
а під кінець року 3 тисячами фламінго як вдаримо !..
Україна готується до роботи наступного тижня з партнерами - зокрема, щодо покращення якості протиповітряної оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це https://t.me/V_Zelenskiy_official/17071 повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. Джерело: https://censor.net/ua/n3587770