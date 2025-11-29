РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
1 377 45

Россия способна наносить массированные ракетные удары по Украине раз-два в неделю, - Воздушные силы

РФ имеет ресурсы для еженедельных массированных ракетных атак на Украину

Российский арсенал позволяет оккупантам наносить массированные удары по Украине один-два раза в неделю, несмотря на проблемы на оборонных предприятиях РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что массированные комбинированные удары происходят стабильно раз-два в неделю. Следовательно, Россия имеет необходимые средства, которые сама и производит.

Игнат отметил, что несмотря на пожары на российских оборонных заводах, атаки не прекращаются, особенно в осенне-зимний период.

"Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по поводу наращивания нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет, ... понимаем, что без этого будет трудно защищать страну с такими обстрелами", — добавил Игнат.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями стали энергетика и гражданские объекты. Трое погибших и десятки раненых.

+14
Еволюція від "ракет на два-три тижні" до "масовані удари раз-два на тиждень".
29.11.2025 14:46 Ответить
+13
всім ясно що ***** озброював армію на відміну від нашого блазня, який крав гроші
29.11.2025 14:43 Ответить
+9
він би будував уже, якби зебіли не обрали свого блазня, який і за 100 років ніхріна не побудує
29.11.2025 14:48 Ответить
всім ясно що ***** озброював армію на відміну від нашого блазня, який крав гроші
29.11.2025 14:43 Ответить
Порошенко теж не будував ракети десятками чи сотнями.
29.11.2025 14:47 Ответить
він би будував уже, якби зебіли не обрали свого блазня, який і за 100 років ніхріна не побудує
29.11.2025 14:48 Ответить
Ну Слава Богу. Знову у всьому Петро винен. Нарешті
29.11.2025 14:53 Ответить
Три года было. Кучу денег выделили. Дроны летают - это хорошо, но на этом все.
29.11.2025 15:19 Ответить
А Верховна Рада, де в нього не було більшості, виділяла для цього достатні кошти?
29.11.2025 15:20 Ответить
Ні.
29.11.2025 15:35 Ответить
Дуже вдячні за цю зібрану надзвичайно талановитими аналітиками гофмаршала просирського інформацію, ми про це навіть гадки не мали!!!
29.11.2025 14:46 Ответить
в 2022 році ще повинні були закінчитися ракети - так вангував тоді аБрестович
показать весь комментарий
В якій країні він зараз, після прібарахлілся?
Транслює токсичні сеанси психічної відсталості для жінок.
І є дури, які його дивляться.
29.11.2025 15:25 Ответить
Люся брезати не міг! 🤣
29.11.2025 15:39 Ответить
Еволюція від "ракет на два-три тижні" до "масовані удари раз-два на тиждень".
29.11.2025 14:46 Ответить
У Росії ракет вистачить на два-три масовані удари по Україні - Буданга

26 грудня 2022рік
29.11.2025 14:47 Ответить
Ні, це казав абристович наче, який вже з-за кордону факи Україні тиче, але буданга чекає не дочекається своєї кави в Криму.
29.11.2025 14:49 Ответить
це казав БУДАНОВ !

не треба відмазувати муданова

https://suspilne.media/346160-u-rosii-raket-vistacit-na-dva-tri-masovani-udari-po-ukraini-budanov/
29.11.2025 14:50 Ответить
Ракетний арсенал РФ вичерпується, і залишків вистачить на два-три масовані https://suspilne.media/317352-zitomir-znestrumleno-v-kievi-priloti-v-zitlovi-budinki-so-vidomo-pro-masovu-ataku-rf-po-ukraini/ ракетних удари по Україні. Про це в інтерв'ю LIGA.net https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі", - сказав він.

грудень 2022р
29.11.2025 14:52 Ответить
Запаси артилерійських снарядів у Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а максимум російського виробництва - близько 40 крилатих ракет на місяць. Все це змусило Москву відмовитися від амбіційних планів захоплення Києва і змістити свої зусилля на спробу окупації всієї Луганщини та Донеччини.

Про це, підводячи підсумки року великої війни в Україні, розповів в інтервʼю Forbes глава ГУР Кирило Буданов

лютий 2023р.
29.11.2025 14:54 Ответить
І що нам робити з цією інформацією? Від цієї інформації ні холодно ні жарко простим громадянам, А ми здатні хоч на щось , крім потужних відосиків, і переправкою двушек в москву під час ракетних ударів?
29.11.2025 14:48 Ответить
фламінги стоять в цеху на фарбуванні...- не в той колір пофарбували спочатку!
29.11.2025 15:03 Ответить
Так скінчилися ж ракети у кацапів три роки тому. Було ж на два -три залпи. Так Кирило "кававЯлті" казав.
29.11.2025 14:50 Ответить
і літаки буданга чи малюк всі побомбив...
29.11.2025 14:54 Ответить
то вже питання до наших "партнерів", чому вони продовжують продавати росіянам складові елементи для їхніх ракет і дронів
29.11.2025 15:24 Ответить
Зате наші гроші за протекцією сонцесяйного лідора були витрачені на фламінги, які всі до одного на зиму вилетіли у вирій вслід за міндічем.
29.11.2025 14:50 Ответить
Яка чудова інформація... відразу полегшало !
29.11.2025 14:54 Ответить
До речі, якщо хтось іще не второпав.
Україна втрачала незалежність, зникала з мапи світу як держава, але залишався український народ.
Більше ворог цього не допустить. Він воює з кожним з нас. А тупі вкраїнчики, які страждають ідіотизмом, обрали керманичем людину яка нічого нікому не винна і їй поХХХХ на всіх вас. Це ж лозунг, за який проголосувало стадо в 2019.
Я не знаю що тепер робити.
Уявіть скільки родин, в яких уже немає чоловіків. Сина нема, онука нема, племінника нема. Вони вам зайві були ??? Ви кого обирали ??? ЧОГООООО
29.11.2025 14:57 Ответить
В канаду їхати, там багато найсправжніших українців .
29.11.2025 15:07 Ответить
там багато індусів і арабів
29.11.2025 15:08 Ответить
Тут теж скоро завезуть.
29.11.2025 15:17 Ответить
не демонструйте зайвий раз дебілізм українців, які воліють знищити державу, щоб потім розпорошитись між народами.
29.11.2025 15:19 Ответить
А проголосувати прийшло 49 процентів від тих 100, що могли б прийти. І з цих 49 процентів 73 проголосувало за зеленського. Чому ж не голосували за порошенка ?
29.11.2025 15:09 Ответить
Тому шо це не в інтернетах розказувати шо їх 25 % .
29.11.2025 15:19 Ответить
Можна і не сумніватися, бо зараз високопоставлені чиновники та головпропагандони кацапстану постійно торочать, що потрібно, врахувуючи всі помилки допущені ще при росімперії, совіцькій імперії при вирішення "українського питання" на цей раз "вирішити" раз і назавжди так званий "украинский вопрос".
Пам'ятаєте тези, портнова зразу по прибутті його в Україну 2019 року і особливо після 24.02.2022 року?
29.11.2025 15:10 Ответить
До речі, нагадали.
2м шок-моментом виборів 2019 після інтерв'ю плєсєні Гордону був вихід на сцену зе команди після перемоги.

Що було написано у лисого на стрічці на шиї?

Вони відразу сказали, що для них люди.
Вони тупо прийшли п..здити
29.11.2025 15:32 Ответить
тобто 35% виборців України загнали її в пастку
29.11.2025 15:12 Ответить
а віслюк оманський зовсім друге своєму лохторату блеяв.....
29.11.2025 15:13 Ответить
А як 3 тисячі "фламінго" ,це вже треба зовсім відірваним від світу бути, щоб таке говорити до того не один раз.
29.11.2025 15:14 Ответить
...а ми?
29.11.2025 15:20 Ответить
ну 3 рівневий захист енергетики від Zельоних гнид же витримає

а під кінець року 3 тисячами фламінго як вдаримо !..
29.11.2025 15:30 Ответить
В УКРАЇНІ "ЗЕПОЦРІОТ" ЗААСВАЛЬТУВАВ ППО .І ВЖЕ ЧОТИРИ РОКИ ВИРІШУЄ ЯЗИКОМ, БЕЗ ВИРІШЕННЯ НА ДІЛІ ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ...
29.11.2025 15:35 Ответить
Більше цікавить скільки масованих атак і з якою періодичністю та наслідками здатна проводити Україна.
29.11.2025 15:39 Ответить
Тобто ми спостерігачі пасивні. Максимум, на що ми здатні, це збивати захілними ракетами кацапське залізяччя. Але ж це не може тривати вічно. Принаймні, з адміністрацією тампона точно. І от як ми собі уявляємо тоді наше майбутнє без ракет для ППО???
29.11.2025 15:41 Ответить
 
 