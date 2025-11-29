Россия способна наносить массированные ракетные удары по Украине раз-два в неделю, - Воздушные силы

Российский арсенал позволяет оккупантам наносить массированные удары по Украине один-два раза в неделю, несмотря на проблемы на оборонных предприятиях РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что массированные комбинированные удары происходят стабильно раз-два в неделю. Следовательно, Россия имеет необходимые средства, которые сама и производит.

Игнат отметил, что несмотря на пожары на российских оборонных заводах, атаки не прекращаются, особенно в осенне-зимний период.

"Понятно, что может быть интенсификация этих ударов, поэтому мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам по поводу наращивания нам поставок зенитных боеприпасов, прежде всего ракет, ... понимаем, что без этого будет трудно защищать страну с такими обстрелами", — добавил Игнат.

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями стали энергетика и гражданские объекты. Трое погибших и десятки раненых.

