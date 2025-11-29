Последствия атаки РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 27 человек, есть повреждения в семи районах. ФОТОрепортаж

27 человек пострадали в результате ночной атаки врага на Киев. 17 из них, в том числе. один ребенок, были госпитализированы. Два человека погибли.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ГСЧС, спасателям удалось спасти 8 человек - в том числе, ребенка и маломобильного человека. В результате комбинированного удара повреждены жилые дома.









Шевченковский район

Поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар ликвидирован. На месте медики оказали помощь одному человеку.

Соломенский район

Обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию внешнего утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован. Медики оказали помощь двум людям на месте.

По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без последующего возгорания.

Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе. Возникло возгорание, ликвидация продолжается.

Святошинский район

Зафиксировано попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.

Еще по одному адресу произошло попадание в двухэтажный частный дом. Пожар локализован.

Днепровский район

Зафиксировано попадание в 10-этажный жилой дом, что привело к разрушению 6-7 этажей. Пожар ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильное лицо. Продолжается разбор конструкций.

Дарницкий район

В результате падения ракеты во дворе 9-этажного дома произошел пожар на 5-7 этажах. 1 человек погиб, 6 человек пострадали, 1 из них госпитализирован. Пожар ликвидирован.

По одному из адресов произошло попадание в автомобили, припаркованные возле одного из торговых центров города. Пожар ликвидирован.

Оболонский район

В результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Спасатели продолжают ликвидировать пожар.

Голосеевский район

Падение обломков вражеского БПЛА привело к возгоранию гаражей. В настоящее время пожар локализован.

"Информация обновляется", - подчеркнули в ГСЧС.