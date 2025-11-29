Наслідки атаки РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 27 осіб, є пошкодження в семи районах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
27 людей постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 17 із них, зокрема й одну дитину, медики госпіталізували. Двоє людей загинули.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ДСНС, надзвичайникам вдалось врятували 8 людей - зокрема дитину та маломобільну особу. Внаслідок комбінованого удару пошкоджено житлові будинки.
Шевченківський район
Пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі.
Соломʼянський район
- Уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці.
- За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок - без подальшого загоряння.
Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває.
Святошинський район
- Зафіксовано влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.
- Ще за однією адресою сталося влучання в двоповерховий приватний будинок. Пожежу локалізовано.
Дніпровський район
Зафіксовано влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій.
Дарницький район
- Внаслідок падіння ракети в дворі 9-поверхівки, сталася пожежа на 5-7 поверхах. 1 особа загинула, 6 людей постраждали, 1 з них госпіталізовано. Пожежі ліквідовано.
- На одній із адрес сталося влучання в автомобілі припарковані біля одного із торгівельних центрів міста. Пожежу ліквідовано.
Оболонський район
Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу.
Голосіївський район
Падіння уламків ворожого БпЛА спричинило загоряння гаражів. Наразі пожежу локалізовано.
"Інформація оновлюється", - наголосили в ДСНС.
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