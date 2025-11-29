Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Вечером субботы, 29 ноября, продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда движутся вражеские дроны

Вражеские БпЛА на востоке Днепропетровской области движутся в направлении Днепра, - сообщалось в 17:34.

В 17:56 ВС сообщили:

Новые вражеские БпЛА на востоке Сумской области курсом на Полтавскую область;

БпЛА на юго-востоке Сумской области, южным курсом на Харьковскую область.

В 18:53 ВС сообщили:

БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад;

БпЛА в центральной части Полтавской области курсом на Черкасскую область

БпЛА на севере Сумской области, курсом на Черниговскую область, - сообщалось в 19:42.

В 20:11 ВС сообщили:

БпЛА на юге Харьковщины курсом на запад;

БпЛА в Днепропетровской области курсом на Павлоград.

Читайте также: Россия способна наносить массированные ракетные удары по Украине раз-два в неделю, - Воздушные силы