Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером субботы, 29 ноября, продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
Вражеские БпЛА на востоке Днепропетровской области движутся в направлении Днепра, - сообщалось в 17:34.
В 17:56 ВС сообщили:
- Новые вражеские БпЛА на востоке Сумской области курсом на Полтавскую область;
- БпЛА на юго-востоке Сумской области, южным курсом на Харьковскую область.
В 18:53 ВС сообщили:
- БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад;
- БпЛА в центральной части Полтавской области курсом на Черкасскую область
БпЛА на севере Сумской области, курсом на Черниговскую область, - сообщалось в 19:42.
В 20:11 ВС сообщили:
- БпЛА на юге Харьковщины курсом на запад;
- БпЛА в Днепропетровской области курсом на Павлоград.
Доречі а нафіга ми угоду про корисні копалини підписали? Може Обухівський надрукує її там де їй місце?
Валерия Новодворская