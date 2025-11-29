РУС
Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Вечером субботы, 29 ноября, продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны 

Вражеские БпЛА на востоке Днепропетровской области движутся в направлении Днепра, - сообщалось в 17:34.

В 17:56 ВС сообщили:

  • Новые вражеские БпЛА на востоке Сумской области курсом на Полтавскую область;  
  • БпЛА на юго-востоке Сумской области, южным курсом на Харьковскую область.

В 18:53 ВС сообщили:

  • БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад;
  • БпЛА в центральной части Полтавской области курсом на Черкасскую область

БпЛА на севере Сумской области, курсом на Черниговскую область, - сообщалось в 19:42.

В 20:11 ВС сообщили:

  • БпЛА на юге Харьковщины курсом на запад;
  • БпЛА в Днепропетровской области курсом на Павлоград.

ЦЕ МИР імені Трампа - Кушнера - Вітьфа- Путіна. Щоночі, регулярні і в усі міста.

Доречі а нафіга ми угоду про корисні копалини підписали? Може Обухівський надрукує її там де їй місце?
29.11.2025 20:27 Ответить
Куди мені донатити саме не удари і диверсії по москві? Все інше не важливо, мене цікавить лише шкода москві. 🔪
29.11.2025 20:27 Ответить
І 4 роки жодної відповіді. А це точно війна а не спланований геноцид?
29.11.2025 21:59 Ответить
29.11.2025 20:31 Ответить
 
 