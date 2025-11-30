РУС
Новости Атака беспилотников на Киевщину
Атака РФ на Вышгород: количество пострадавших увеличилось до 19 человек, среди них – четверо детей. Пожар ликвидирован

Вышгород после атаки РФ

Количество пострадавших в результате вражеской атаки в Вышгороде Киевской области увеличилось до 19. Среди них четверо детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Жертвы

Как отмечается, 11 человек госпитализированы.

"Люди получили травмы различной степени тяжести. Это ожоги, осколочные ранения, травмы конечностей, отравление продуктами горения. Вся необходимая помощь оказывается", - уточнили в ОГА.

К сожалению, один человек погиб. 

Пожар ликвидирован

Также отмечается, что пожар в многоэтажке ликвидирован. Работают психологи. Все службы на месте.

ОВА и местные власти занимаются временным расселением эвакуированных людей.

Также в городе повреждены еще два многоэтажных дома, 14 частных, предприятие, семь автомобилей.

Киевская область (4468) обстрел (30701) Вышгород (82) Вышгородский район (40)
