Атака РФ на Вышгород: количество пострадавших увеличилось до 19 человек, среди них – четверо детей. Пожар ликвидирован

Количество пострадавших в результате вражеской атаки в Вышгороде Киевской области увеличилось до 19. Среди них четверо детей.

Жертвы

Как отмечается, 11 человек госпитализированы.

"Люди получили травмы различной степени тяжести. Это ожоги, осколочные ранения, травмы конечностей, отравление продуктами горения. Вся необходимая помощь оказывается", - уточнили в ОГА.

К сожалению, один человек погиб.

Пожар ликвидирован

Также отмечается, что пожар в многоэтажке ликвидирован. Работают психологи. Все службы на месте.

ОВА и местные власти занимаются временным расселением эвакуированных людей.

Также в городе повреждены еще два многоэтажных дома, 14 частных, предприятие, семь автомобилей.

