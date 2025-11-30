Последствия дронной атаки РФ на Вышгород: есть погибший и пострадавшие. В многоэтажке вспыхнул пожар
Продолжается ликвидация пожара в многоэтажке в городе Вышгород Киевской области после атаки РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Есть жертва и пострадавшие
По обновленной информации, в результате вражеской атаки один человек погиб и шесть пострадали.
"На данный момент из многоэтажки эвакуировано 146 человек. Ликвидация пожара продолжается", - сообщили в ГСЧС около 3 часов ночи.
На месте работают более 90 спасателей и 18 единиц техники.
Местным жителям оказывается психологическая помощь и поддержка Общества Красного Креста.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал беспилотниками Вышгород: один человек погиб, 11 пострадавших, среди них - ребенок.
який сенс атакувати дронами вишгород?
саме вишгород?
красиве, але дуже маленьке містечко!