Новости Атака беспилотников на Киевщину
Последствия дронной атаки РФ на Вышгород: есть погибший и пострадавшие. В многоэтажке вспыхнул пожар

Продолжается ликвидация пожара в многоэтажке в городе Вышгород Киевской области после атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Есть жертва и пострадавшие

По обновленной информации, в результате вражеской атаки один человек погиб и шесть пострадали.

"На данный момент из многоэтажки эвакуировано 146 человек. Ликвидация пожара продолжается", - сообщили в ГСЧС около 3 часов ночи.

Вышгород после атаки РФ
Вышгород после атаки РФ

На месте работают более 90 спасателей и 18 единиц техники.

Местным жителям оказывается психологическая помощь и поддержка Общества Красного Креста.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал беспилотниками Вышгород: один человек погиб, 11 пострадавших, среди них - ребенок.

Автор: 

Киевская область (4468) Вышгород (82) дроны (5601) Вышгородский район (40)
ніфіга не зрозумиів!
який сенс атакувати дронами вишгород?
саме вишгород?
красиве, але дуже маленьке містечко!
показать весь комментарий
30.11.2025 09:13 Ответить
Можливо збитий Шахед впав. Вони ж не розчиняються на атоми після влучання ППО
показать весь комментарий
30.11.2025 09:40 Ответить
Нашім дронам та ракетам також мають бути розбиті бажано в нічний час будинки кацапів з повторним обстрілом лоб і подежників з технікою накрить Відповідь повинна бути рівнозначна а якщо трохи більше здохне козломордих то тільки повітря буде чистішим
показать весь комментарий
30.11.2025 09:46 Ответить
 
 