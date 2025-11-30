Последствия дронной атаки РФ на Вышгород: есть погибший и пострадавшие. В многоэтажке вспыхнул пожар

Продолжается ликвидация пожара в многоэтажке в городе Вышгород Киевской области после атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Есть жертва и пострадавшие

По обновленной информации, в результате вражеской атаки один человек погиб и шесть пострадали.

"На данный момент из многоэтажки эвакуировано 146 человек. Ликвидация пожара продолжается", - сообщили в ГСЧС около 3 часов ночи.

На месте работают более 90 спасателей и 18 единиц техники.

Местным жителям оказывается психологическая помощь и поддержка Общества Красного Креста.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал беспилотниками Вышгород: один человек погиб, 11 пострадавших, среди них - ребенок.

