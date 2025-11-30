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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Наслідки дронової атаки РФ на Вишгород: є загиблий та постраждалі. Спалахнула пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО+ФОТО

Триває ліквідація пожежі в багатоповерхівці у місті Вишгород Київської області після атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Є жертва та постраждалі

За оновленою інформацією, в результаті ворожої атаки одна людина загинула та шестеро постраждало.

"Наразі з багатоповерхівки евакуйовано 146 чоловік. Ліквідація пожежі триває", - інформували у ДСНС близько 3 години ночі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київщину: У лікарнях залишаються три людини, триває ліквідації наслідків у п’яти районах, - ОВА

Вишгород після атаки рф
Вишгород після атаки рф

На місці працює понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Місцевим мешканцям надається психологічна допомога та підтримка Товариства Червоного Хреста.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував безпілотниками Вишгород: одна людина загинула, 11 постраждалих, серед них - дитина.

Також читайте: Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4629) Вишгород (87) дрони (8429) Вишгородський район (84)
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Топ коментарі
+1
Нашім дронам та ракетам також мають бути розбиті бажано в нічний час будинки кацапів з повторним обстрілом лоб і подежників з технікою накрить Відповідь повинна бути рівнозначна а якщо трохи більше здохне козломордих то тільки повітря буде чистішим
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30.11.2025 09:46 Відповісти
+1
Серйозно не розумієш? ****** там, гріша. Тут дивно, чому тільки шахедами, може, пристрілююттся?
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30.11.2025 10:46 Відповісти
+1
У Вишгороді для дронів є дуже смачна ціль - Київська ГЄС. Вона досить добре захищена. На неї щоразу кидають величезну кількість дронів. Підбиті осколки йфєї зграї можуть відлітати досить далеко. А ще РЕБ...
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30.11.2025 11:06 Відповісти
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ніфіга не зрозумиів!
який сенс атакувати дронами вишгород?
саме вишгород?
красиве, але дуже маленьке містечко!
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30.11.2025 09:13 Відповісти
Серйозно не розумієш? ****** там, гріша. Тут дивно, чому тільки шахедами, може, пристрілююттся?
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30.11.2025 10:46 Відповісти
Летел Шахед с севера на Киев, то пути оказалась та многоэтажка... Может ещё РЭБом отклонили или даже сбили...
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30.11.2025 14:14 Відповісти
Можливо збитий Шахед впав. Вони ж не розчиняються на атоми після влучання ППО
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30.11.2025 09:40 Відповісти
Якщо бч не вибухнула в повітрі, то вона вибухне в місці падіння, шо нєпанятного?
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30.11.2025 10:48 Відповісти
Нашім дронам та ракетам також мають бути розбиті бажано в нічний час будинки кацапів з повторним обстрілом лоб і подежників з технікою накрить Відповідь повинна бути рівнозначна а якщо трохи більше здохне козломордих то тільки повітря буде чистішим
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30.11.2025 09:46 Відповісти
У Вишгороді для дронів є дуже смачна ціль - Київська ГЄС. Вона досить добре захищена. На неї щоразу кидають величезну кількість дронів. Підбиті осколки йфєї зграї можуть відлітати досить далеко. А ще РЕБ...
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30.11.2025 11:06 Відповісти
Для той ГЭС Шахед не страшен, скорей всего летел на Киев
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30.11.2025 14:17 Відповісти
Страшен. Кроме самой ГЕС там еще и трансформаторы, и прочее.
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30.11.2025 14:28 Відповісти
Вчера дроны летели на Вышгород как раз, а не на Киев. Еще и с дополнительной шрапнелью были те дроны
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30.11.2025 19:08 Відповісти
 
 