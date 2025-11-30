Наслідки дронової атаки РФ на Вишгород: є загиблий та постраждалі. Спалахнула пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО+ФОТО
Триває ліквідація пожежі в багатоповерхівці у місті Вишгород Київської області після атаки РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Є жертва та постраждалі
За оновленою інформацією, в результаті ворожої атаки одна людина загинула та шестеро постраждало.
"Наразі з багатоповерхівки евакуйовано 146 чоловік. Ліквідація пожежі триває", - інформували у ДСНС близько 3 години ночі.
На місці працює понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки.
Місцевим мешканцям надається психологічна допомога та підтримка Товариства Червоного Хреста.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував безпілотниками Вишгород: одна людина загинула, 11 постраждалих, серед них - дитина.
Топ коментарі
+1 Serg Oberemok
показати весь коментар30.11.2025 09:46 Відповісти Посилання
+1 Alexander Berezansky
показати весь коментар30.11.2025 10:46 Відповісти Посилання
+1 Александр Киев #354678
показати весь коментар30.11.2025 11:06 Відповісти Посилання
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який сенс атакувати дронами вишгород?
саме вишгород?
красиве, але дуже маленьке містечко!