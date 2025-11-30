Наслідки дронової атаки РФ на Вишгород: є загиблий та постраждалі. Спалахнула пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО+ФОТО

Триває ліквідація пожежі в багатоповерхівці у місті Вишгород Київської області після атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Є жертва та постраждалі

За оновленою інформацією, в результаті ворожої атаки одна людина загинула та шестеро постраждало.

"Наразі з багатоповерхівки евакуйовано 146 чоловік. Ліквідація пожежі триває", - інформували у ДСНС близько 3 години ночі.

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На місці працює понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Місцевим мешканцям надається психологічна допомога та підтримка Товариства Червоного Хреста.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував безпілотниками Вишгород: одна людина загинула, 11 постраждалих, серед них - дитина.

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