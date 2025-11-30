Атака РФ на Вишгород: кількість постраждалих збільшилася до 19 осіб, серед них - четверо дітей. Пожежу ліквідували

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді на Київщині збільшилася до 19. Серед них четверо дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви

Як зазначається, 11 осіб госпіталізовано.

"Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається", - уточнили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки дронової атаки РФ на Вишгород: є загиблий та постраждалі. Спалахнула пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО+ФОТО

На жаль, один чоловік загинув.

Пожежу ліквідували

Також зазначається, що пожежа у багатоповерхівці ліквідована. Працюють психологи. Усі служби на місці.

ОВА та місцева влада займається тимчасовим розселенням евакуйованих людей.

Також в місті пошкоджено ще інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних, підприємство, сім автомобілів.

Також читайте: Ворог атакував безпілотниками Вишгород: одна людина загинула, 11 постраждалих, серед них – дитина (оновлено)