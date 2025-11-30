Атака РФ на Вишгород: кількість постраждалих збільшилася до 19 осіб, серед них - четверо дітей. Пожежу ліквідували
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Вишгороді на Київщині збільшилася до 19. Серед них четверо дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Жертви
Як зазначається, 11 осіб госпіталізовано.
"Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння. Уся необхідна допомога надається", - уточнили в ОВА.
На жаль, один чоловік загинув.
Пожежу ліквідували
Також зазначається, що пожежа у багатоповерхівці ліквідована. Працюють психологи. Усі служби на місці.
ОВА та місцева влада займається тимчасовим розселенням евакуйованих людей.
Також в місті пошкоджено ще інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних, підприємство, сім автомобілів.
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