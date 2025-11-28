Понад 1000 дронів застосувала РФ по Києву від початку року: загинули 166 осіб, - КМВА. ФОТОрепортаж

З початку 2025 року росіяни атакували Київ понад 1000 дронів, унаслідок чого загинули 166 мешканців столиці.

Про це повідомили в Київській МВА, передає Цензор.НЕТ.

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Атаки "шахедів"

"Від початку року росіяни застосували по Києву понад 1000 ворожих дронів. Лише цього року 866 жителів міста постраждали, 166 - загинули. Більшість з них — саме через дрони. І більшість тих, хто стикається з проявами російської агресії в місті, асоціюють російський терор саме з дронами типу "шахед"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для сотень громад в Україні їхній звук став сигналом небезпеки. Росіяни вибудовують маршрути так, щоб "шахед" літав над містами та залякував мирних громадян.

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"Водночас те, з чим ми стикаємось, мало зрозуміле для людей з інших країн. Світ не знає наш досвід завдяки тому, що Україна тримається, а наші воїни – стоять міцно. Саме тому ми показуємо світові, як виглядає російська зброя терору, яка намагається нас вбити", - додали в КМДА.

"Шахеди" на Михайлівській площі

На Михайлівській площі, поруч з МЗС України відтепер гості столиці, міжнародні друзі можуть побачити, що саме бʼє по мирних містах України.

Фото: КМВА / телеграм-канал

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"Цей дрон приземлили наші воїни, він більше не становить загрози. Але є нагадуванням, як виглядає справжнє обличчя росії. Безжальне та криваве. Якщо перейти за кодом на стенді, можна задонатити на "Дронопад" від фонду "Повернись живим". Терор треба зупинити, а росію — покарати за воєнні злочини проти України", - розповіли в КМВА.

Фото: КМВА / телеграм-канал

Фото: КМВА / телеграм-канал

Фото: КМВА / телеграм-канал