После удара РФ по Вышгороду в больницах находятся 13 пострадавших, в том числе двое детей

В Вышгороде Киевской области, который пострадал от атаки российских беспилотников в ночь на 30 ноября, в больнице находятся 11 взрослых и двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все они находятся под наблюдением медиков, а первые выписки планируются на завтра.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Состояние пострадавших и восстановление жилья

По сообщению главы Киевской ОГА Николая Калашника, в настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара.

"Две ночи подряд враг бил по населенным пунктам Киевской области. Страна-террорист воюет исключительно с населением, атакуя обычные жилые дома и критическую инфраструктуру. Два дня подряд мы восстанавливаем то, что пытается уничтожить враг", - отметил Николай Калашник.

По его словам, продолжаются работы в многоэтажке, которая понесла наибольшие повреждения. Бригады расчищают сгоревшие квартиры, восстанавливают отопление и электроснабжение в подъездах, которые остались целыми. Выбитые окна временно закрывают пленкой и OSB-плитами.

Читайте также: Атака РФ на Вышгород: повреждены 3 многоэтажки, один подъезд сгорел полностью. ФОТОрепортаж

Восстановление электроснабжения и помощь жителям

Ранее мы писали, что в Фастове, который был полностью обесточен из-за атаки, подачу электроэнергии восстанавливают: ближайшие села уже получили свет, а сам город до конца суток вернется на график подачи электроэнергии. "Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков. За последние сутки в Киевской области свет вернули для 170 тысяч домов", — добавил Калашник.

Из-за чрезмерной нагрузки на сети энергетикам пришлось провести экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Работы по ликвидации последствий атак продолжаются.

Читайте также: Более 1000 дронов применила РФ по Киеву с начала года: погибли 166 человек, - КГВА. ФОТОрепортаж

Читайте: Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)