После удара РФ по Вышгороду в больницах находятся 13 пострадавших, в том числе двое детей
В Вышгороде Киевской области, который пострадал от атаки российских беспилотников в ночь на 30 ноября, в больнице находятся 11 взрослых и двое детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, все они находятся под наблюдением медиков, а первые выписки планируются на завтра.
Состояние пострадавших и восстановление жилья
По сообщению главы Киевской ОГА Николая Калашника, в настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара.
"Две ночи подряд враг бил по населенным пунктам Киевской области. Страна-террорист воюет исключительно с населением, атакуя обычные жилые дома и критическую инфраструктуру. Два дня подряд мы восстанавливаем то, что пытается уничтожить враг", - отметил Николай Калашник.
По его словам, продолжаются работы в многоэтажке, которая понесла наибольшие повреждения. Бригады расчищают сгоревшие квартиры, восстанавливают отопление и электроснабжение в подъездах, которые остались целыми. Выбитые окна временно закрывают пленкой и OSB-плитами.
Восстановление электроснабжения и помощь жителям
Ранее мы писали, что в Фастове, который был полностью обесточен из-за атаки, подачу электроэнергии восстанавливают: ближайшие села уже получили свет, а сам город до конца суток вернется на график подачи электроэнергии. "Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков. За последние сутки в Киевской области свет вернули для 170 тысяч домов", — добавил Калашник.
Из-за чрезмерной нагрузки на сети энергетикам пришлось провести экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Работы по ликвидации последствий атак продолжаются.
- Ранее мы сообщали, что днем 30 ноября россияне ударили дроном по автомобилю в Харьковской области. Два человека ранены.
- Также "Шахеды" атаковали Николаев: повреждены грузовики, вспыхнул склад.
Трампу плювати
Всім іншім хто втирає мир при рекордних тратах РФ на оборону плювати
ВМИРАТИ БУДЕМО МИ!
ОСЬ БЛ ВСІ РОЗМОВИ ПРО МИР. Вони всі продають нас як рабів на ринку - "путін можеш вбити 2 млн лише дайте моїй сімї 100 млн дол = хочем ЖІТЬ ПА БАГАТАМУ В США" - ось десь так