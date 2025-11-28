Более 1000 дронов применила РФ по Киеву с начала года: погибли 166 человек, - КГВА. ФОТОрепортаж

С начала 2025 года россияне атаковали Киев более чем 1000 дронов, в результате чего погибли 166 жителей столицы.

Об этом сообщили в Киевской ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Атаки "шахедов"

"С начала года россияне применили по Киеву более 1000 вражеских дронов. Только в этом году 866 жителей города пострадали, 166 - погибли. Большинство из них — именно из-за дронов. И большинство тех, кто сталкивается с проявлениями российской агрессии в городе, ассоциируют российский террор именно с дронами типа "шахед"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для сотен громад в Украине их звук стал сигналом опасности. Россияне выстраивают маршруты так, чтобы "шахед" летал над городами и запугивал мирных граждан.

"В то же время то, с чем мы сталкиваемся, мало понятно для людей из других стран. Мир не знает нашего опыта благодаря тому, что Украина держится, а наши воины – стоят крепко. Именно поэтому мы показываем миру, как выглядит российское оружие террора, которое пытается нас убить", - добавили в КГГА.

"Шахеды" на Михайловской площади

На Михайловской площади, рядом с МИД Украины, отныне гости столицы, международные друзья могут увидеть, что именно бьет по мирным городам Украины.

Фото: КМВА / телеграм-канал

"Этот дрон приземлили наши воины, он больше не представляет угрозы. Но является напоминанием о том, как выглядит настоящее лицо России. Безжалостное и кровавое. Если перейти по коду на стенде, можно сделать пожертвование на "Дронопад" от фонда "Вернись живым". Террор нужно остановить, а Россию — наказать за военные преступления против Украины", — рассказали в КГВА.

