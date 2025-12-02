Українська ППО збила 39 ворожих БпЛА під час нічної атаки, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 2 грудня російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА, понад 35 із яких були "шахеди". ППО та підрозділи РЕБ збили 39 дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски ворожих БпЛА зафіксовані з районів:

Брянська;

Орла;

Міллерова;

Приморсько-Ахтарська

мису Чауда - ТОТ Крим;

Донецька.

Понад 35 із них – "шахеди".

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Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначили у Повітряних силах.

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