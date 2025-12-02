Українська ППО збила 39 ворожих БпЛА під час нічної атаки, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 2 грудня російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА, понад 35 із яких були "шахеди". ППО та підрозділи РЕБ збили 39 дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски ворожих БпЛА зафіксовані з районів:
- Брянська;
- Орла;
- Міллерова;
- Приморсько-Ахтарська
- мису Чауда - ТОТ Крим;
- Донецька.
Понад 35 із них – "шахеди".
Результат роботи ППО
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
"Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначили у Повітряних силах.
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