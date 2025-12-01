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Новини Відео Результат роботи ППО
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Понад 9,7 тис. ракет і БпЛА знищили сили ППО у листопаді. ВIДЕО

У Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО у листопаді 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Всього протягом місяця сили ППО знищили 9 707 повітряних цілей.

Зокрема:

  • 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
  • 51 крилату ракету Х-101;
  • 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 20 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 19 крилатих ракет "Іскандер-К"
  •  2939 ударних БпЛА типу Shahed;
  •  361 розвідувальний БпЛА;
  •  6288 БпЛА інших типів.

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Вильоти авіації

Протягом листопада здійснено 369 літаковильотів: 

  • близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

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Ураження ворога

"У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - підсумували там.

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Автор: 

ППО (4182) Повітряні сили (3468)
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Некоректний заголовок 9,7 тисяч ракет і бпла, ракета і бпла це не одне й теж саме а велика різниця.
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01.12.2025 13:45 Відповісти
А можна було знищити заводи по виробництву цих ракет і шахедів та склади і ППО не потрібно було б рвати дупу. Але зелені імбецили ні на що не здатні, тільки двушки в Маскву відсилають. А нам з них "здача" летить.
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01.12.2025 14:09 Відповісти
повна рехня,
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01.12.2025 17:43 Відповісти
хтось здає а летить на дома ,
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01.12.2025 17:45 Відповісти
 
 