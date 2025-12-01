Понад 9,7 тис. ракет і БпЛА знищили сили ППО у листопаді. ВIДЕО

У Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО у листопаді 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Всього протягом місяця сили ППО знищили 9 707 повітряних цілей.

Зокрема:

11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

51 крилату ракету Х-101;

15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

20 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

19 крилатих ракет "Іскандер-К"

2939 ударних БпЛА типу Shahed;

361 розвідувальний БпЛА;

6288 БпЛА інших типів.

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Вильоти авіації

Протягом листопада здійснено 369 літаковильотів:

близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

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Ураження ворога

"У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - підсумували там.

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