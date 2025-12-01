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Понад 9,7 тис. ракет і БпЛА знищили сили ППО у листопаді. ВIДЕО
У Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО у листопаді 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Всього протягом місяця сили ППО знищили 9 707 повітряних цілей.
Зокрема:
- 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
- 51 крилату ракету Х-101;
- 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 19 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2939 ударних БпЛА типу Shahed;
- 361 розвідувальний БпЛА;
- 6288 БпЛА інших типів.
Вильоти авіації
Протягом листопада здійснено 369 літаковильотів:
- близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Ураження ворога
"У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - підсумували там.
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Александр Иванов #442761
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